Как российские звезды встретили Пасху: Надежда Бабкина бьет яйца с внуками, Екатерина Стриженова отстояла службу

Певица Валерия показала, как ее семья отмечает Пасху. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Пасха – великий и самый светлый христианский праздник. В этот день хочется побыть с семьей, разделить радость с самыми близкими», — написала Надежда Бабкина и рассказала, как отмечают Пасху в ее семье. С утра поздравляют друг друга с Воскресением Христовым. А потом 73-летняя певица «бьется» с внуками – «у кого яйцо крепче».

Надежда Бабкина Фото: социальные сети

«Пасха – один из самых любимых моих праздников. Он очень светлый и радостный. Вокруг все словно пробуждается после зимы. На деревьях появляются первые листочки, земля травкой покрывается, свежестью пахнет. Это ли не чудо?», — написала Надежда Георгиевна на своей страничке в соцсети.

Наташа Королева Фото: социальные сети

Певица Наташа Королева опубликовала фото с куличом. За что подверглась жесткой критике в одной запрещенной соцсети. Подписчикам Королевой показалось, что у нее слишком нескромный для такого праздника вырез на платье.

Кристина Асмус Фото: социальные сети

Актриса Кристина Асмус тоже поздравила своих подписчиков с праздником: «Пусть в ваших домах и сердцах царит только любовь, взаимоуважение и радость». Она опубликовала фото своей дочери Насти, уплетающей кулич с пасхой.

Валерия с семьей Фото: социальные сети

Певица Валерия записала видео: семья собралась за праздничным столом: «Воистину воскресе!». А еще утром опубликовала фото кулича, который будет на её столе, — с курагой, без глютена и сахара.

Екатерина Стриженова Фото: социальные сети

Екатерина Стриженова всех поздравила с праздником. Ночью она отстояла пасхальную службу.

Мария Миронова Фото: социальные сети

Актриса Мария Миронова накануне праздника отправилась с младшим сыном в Ново-Иерусалимский монастырь, где наблюдала сошествие благодатного огня.

Евгения Крюкова Фото: социальные сети

Актриса Евгения Крюкова испекла воистину художественный кулич. Прямо как с открытки. В прошлом году она поделилась рецептом кулича. Ее подписчики приготовили – аромат, пишут, необыкновенный.

Елена Валюшкина праздник проводит на съемочной площадке сериала «Соседка» - 12-часовой рабочий день. Но это не помешало ей поздравить своих подписчиков.