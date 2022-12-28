«Смертельные жернова» генерала Армагеддона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал армии Сергей Суровикин (слева) в объединенном штабе родов войск, задействованных в СВО.

Уже вскоре после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим специальной военной операцией (СВО) многие российские и зарубежные эксперты и аналитики почти в один голос заговорили о том, что тактика действий наших войск становится более эффективной.

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Суть новой стратегии российского военного командования - война на истощение противника. Киевские генералы уже не стесняются публично «жаловаться» на то, что своими действиями армия Суровикина сковывает украинские войска, не дает им перегруппироваться. И это «изматывает вооруженные силы Украины».

Наша объединенная группировка войск (усиленная частичной мобилизацией) все больше превращается в свое рода «жернова», которые неспешно, но мощно перемалывают украинские части на фронте и в тылу.

Все больше появляется признаков того, что украинская армия загоняется в критическое положение - с ноября ее военные резервы уничтожаются быстрее, чем их успевают восполнять. Такое наблюдается впервые с начала СВО.

Впрочем, не только это происходит впервые. Штаб генерала Суровикина начал использовать хитрые тактические приемы во время ракетных ударов по противнику. Перед запуском «Калибров», например, в небо уходят ложные цели, которые имитируют атаку. Украинские системы ПВО лупят по ним, расходуя свой ресурс. А когда прилетают реальные «Калибры», то стрелять по ним зачастую уже нечем. Пока идет перезарядка, украинские цели уже накрыты…

Еще один штрих к командирскому стилю генерала Суровикина - на полную катушку использовать возможности нашего оружия. Это тоже к вопросу о новых моментах в тактике действий нашей группировки. Вот показательный пример: еще до того как Суровикин возглавил СВО, было установлено, что в районе населенного пункта Каменка противник засел на мощно укрепленных позициях. Даже наши артиллерийские и авиационные удары не помогали «выкурить» врага из-под железобетонных укрытий. Наступление наших частей на этом направлении «топталось на месте». И тогда Суровикин приказал для нанесения максимального ущерба врагу нанести удар тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек». Мощные термобарические боеприпасы нанесли значительный ущерб позициям украинских военных. И путь к наступлению был открыт…

ЧТО ПИШУТ И ГОВОРЯТ ЗА РУБЕЖОМ?

Большую заслугу Суровикина в изменении хода специальной операции признают западные и украинские военные эксперты и СМИ. Британское издание The Telegraph, например, написало об этом так:

«Российский военачальник Суровикин стабилизировал линию фронта России на Украине с момента прихода к власти в октябре и привнес дисциплину в кремлевскую армию. Генерал демонстрирует высокие способности к организации и жестокость».

Украинский военный эксперт Олег Стариков в эфире интернет-канала «Да это так» заявил:

- Суровикин перехватил инициативу и перемалывает наши резервы. Они нас втянули в войну на истощение, Украина от этого уходила. Все девять месяцев войны мы использовали мобильную оборону. Когда противник наступает, сидим, обороняемся. В три эшелона. Первый, второй и третий оборонительные эшелоны. Если уже окружили - переходим на второй. Сейчас, к большому сожалению, мы отошли от этого. Они нас втянули, получается, что Бахмут сейчас сжирает наши все ресурсы. Все ресурсы, которые готовились для планов генштаба, который, мы говорили, что возможна контрнаступательная операция, они вот туда бросаются и перемалываются. Это Россия, это их Генштаб, генерал Суровикин перехватил инициативу. И мы на это поддались. Суровикин навел дисциплину, и войска начали выполнять задачи, которые ставит их командующий. А мы этого не поняли.

Побывавшие на Украине корреспонденты американской газеты The Wall Street Journal сообщают, что некоторые из самых мощных артиллерийских систем, которые Запад передал Украине, долгое время находятся вне поля боя из-за сложных процедур технического обслуживания и ссор между европейскими союзниками.

Самые большие проблемы испытывает тяжелая артиллерия. В некоторых случаях сложность оружия или секретность технологий вынуждает проводить техническое обслуживание и ремонт в странах НАТО. По словам украинских и западных военных чиновников, в случае поломки немецкой САУ Panzerhaubitze 2000, французской САУ Caesar или американской пушки M777, примерно в 90% случаев, обслуживание будет проходить за пределами Украины.

Сейчас менее половины из 19 переданных Украине немецких артиллерийских самоходок PzH2000 находится на поле боя, а ремонт сломавшихся уже долго проводится в Литве.

А еще в ноябре немецкий журнал Der Spiegel сообщал, что из-за ошибок планирования не хватает запасных частей для ремонта этих САУ и потому пришлось разобрать одну из литовских. ВСУ выпускают из PzH2000 около 300 снарядов в день вместо рекомендуемых 100, что вызывает сильный износ систем орудия. А заодно приводит к нулю и точность огня по россиянам.

США и Великобритания обслуживают вооружение, которое они передали Украине, в Польше, недалеко от украинской границы. Тогда же, в ноябре, газета The New York Times писала (ссылаясь на представителей минобороны США), что треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, в любой момент могут выйти из строя. Особенно после обстрелов с российской стороны.

The Wall Street Journal в своей статье упоминает и «пикантный момент». Оказывается, Польша отказалась разрешить Германии создать на ее территории сервисный центр по ремонту вооружения. Вместо этого Варшава потребовала, чтобы немецкие производители раскрыли технологии для польской государственной компании, которая бы выполняла ремонт. Но Берлин не согласился. После грызни с поляками Германия обратилась с той же просьбой к Словакии, которая согласилась разместить у себя сервисный центр.

О чем все это говорит? О том, что Запад готов руками украинцев вести с нами затяжную войну. И мы к этому должны быть готовы…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимир Путин лично узнал последние новости от российских военных из зоны СВО

Российский президент получил подробную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, отмечает ТАСС.

Подробности встречи Путина с представителями высшего российского военного командования не приводятся.