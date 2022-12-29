Евгений Плющенко слег с гриппом, а Александра Трусова научилась летать: как прошла премьера шоу «Снегурочка»

Фото: архив Рудковской

По традиции накануне новогодних праздников олимпийский чемпион Евгений Плющенко показывает новое сказочное шоу. На этот раз в команде с легендой балета Сергеем Филиным Евгений представит «Снегурочку».

К сожалению, из-за болезни король льда не смог присутствовать на премьере.

-У Жени грипп, температура 39,5, но врачи говорят, что к моему дню рождения, 2 января он выйдет на лед, откатает «Снегурочку». И мы вместе с многотысячной ареной отметим мой день рождения и нашу премьеру, - рассказала KP.RU Яна Рудковская.

Фото: архив Рудковской

Новое шоу поражает трюками и сложными фигурными элементами. Александра Трусова летает над ареной, да и малыш Александр Плющенко не отстает, делает виртуозные фигурные па. Ну и конечно, слияние балета и фигурного катания - фирменная фишка Плющенко. Красивые новогодние декорации, атмосфера новогодней сказки.

Фото: архив Рудковской

- Яна и Женя умеют удивить. Сегодня эта хрупкая девушка работала за двоих, пока Женя заболел. Получилось волшебное шоу. Моим детям Алле-Виктории и Мартину очень понравилось. Они поклонники фигурного катания, как и вся моя семья, - говорит Филипп Киркоров.

Поддержать маму приехал и самый младший Плющенко - Арсений.

Яна Рудковская не скрывает, они с мужем мечтают о дочери.

Фото: архив Рудковской

- Да, есть у нас такая мечта и надеюсь, она осуществится совсем скоро, - делится Яна Рудковская.