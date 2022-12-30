Сергей Александровский, гендиректор «Аэрофлота»: Государство оказало серьезную поддержку всем отечественным авиакомпаниям

Фото: www.aeroflot.ru

2023 год - юбилейный для «Аэрофлота». Крупнейшей авиакомпании России исполняется ровно 100 лет! В каком состоянии авиаперевозчик встречает круглую дату, как обстоит дело с безопасностью полетов и когда поступят первые ТУ-214? - в обстоятельном интервью РБК рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Мы приводим ключевые фрагменты беседы.

ЗАДАЧА НА ТРИЛЛИОН

В сентябре на Восточном экономическом форуме руководство «Аэрофлота» и Объединенной авиастроительной корпорации подписало соглашение о поставке 339 самолетов российского производства. Сумма контракта гигантская - более 1 трлн рублей!

«Самое главное, что мы согласовали, - это финансовые условия. Мы получили нужное нам решение, - отметил руководитель авиакомпании. - С точки зрения заключения твердых контрактов, наверное, в какое-то ближайшее время, в 2023-м, и это случится. Мы продолжаем согласовывать условия. По количеству и типу самолетов ничего не поменялось, по-прежнему речь про три типа: МС-21, Superjet и Ту-214. В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать».

Причем первые Ту-214 должны поступить к авиаперевозчику уже в 2024 году. Зачем «Аэрофлоту» самолет, разработанный более 30 лет назад? Тем более что серийный выпуск новенького МС-21 планируется начать уже в ближайшее время (все сертификационные программы самолет прошел).

«МС-21 выйдет с конвейера как абсолютно новый самолет. Как он полетит, сколько он будет находиться в подконтрольной эксплуатации, как будет проходить процесс совместных доработок - на эти вопросы сейчас никто не ответит, - пояснил Сергей Александровский. - Поэтому мы включили в заказ Ту-214 - летающий самолет с понятными характеристиками. Его присутствие в парке позволит нам в спокойном ритме довести МС-21 до нужных кондиций».

Авиакомпания заменит зарубежные электронные сервисы на отечественные решения. Фото: www.aeroflot.ru

ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ

На сегодня перед авиакомпанией стоит несколько серьезных вызовов. Итак, ситуация с запчастями…

«По каким-то позициям до полугода запас может доходить, где-то - это два месяца. Но точно могу сказать, что имеющиеся запасы и его поддержание нам позволяют абсолютно спокойно осуществлять нашу текущую операционную деятельность, - сообщил глава «Аэрофлота». - Помогают текущие поставки. Они там по-разному выстраиваются. Да, стало гораздо сложнее. Увеличились сроки, увеличилась стоимость. Тем не менее мы с этим справляемся.

А вопрос безопасности самолетов в авиакомпании решили кардинально. Предложили бывшим работникам московских офисов Airbus и Boeing перейти на работу в «Аэрофлот», что может быть перспективно и для других российских авиакомпаний.

Сейчас авиакомпания активно занимается импортозамещением в индустрии.

«Например, российская система бронирования - «Леонардо» - уже была, и работа заключалась только в том, чтобы максимально гладко на нее перейти. Но альтернативного решения швейцарской системе летной годности AMOS на рынке пока нет - это потребует существенной доработки или даже разработки новой, - отметил Сергей Александровский. - Есть значительное количество производственных и коммерческих систем, которые мы будем заново воссоздавать, но на эффективность, строго говоря, это не влияет».

Изменения меню на борту происходят максимально безболезненно для пассажиров. Фото: www.aeroflot.ru

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА

Глава «Аэрофлота» отмечает, что международный рынок для авиакомпании большей частью закрыт. Ушел практически весь международный транзит, который составлял значительную долю - 26%. Но на внутреннем рынке авиакомпания в этом году увеличила свою долю.

«Для нас это, во-первых, альтернатива международному рынку, и мы должны в любом случае задействовать по максимуму свои провозные емкости. Это можно назвать элементом нашей стратегии. Если говорить о вероятностях сокращения числа авиакомпаний на рынке, то мы со своей стороны никаких точно проактивных действий, связанных с приобретениями других компаний, не рассматриваем, - отметил управленец. - В 2023 году мы планируем свой рост и планируем его выше рынка».

Государство оказало серьезную поддержку всем отечественным авиакомпаниям, выделив отрасли 100 млрд рублей.

«Выбранный механизм простимулировал перевозчиков увеличить свои объемы перевозок, держать уровень цен относительно 2021 года даже ниже, хотя все предполагали увеличение, - убежден Сергей Александровский. - Кроме этого, очевидно, что бенефициарами этой поддержки стали аэропорты и все компании, которые связаны с обслуживанием авиаперевозок: мы увеличивали объемы и увеличивали их выручку. Это послужило триггером для поддержки всей авиационной отрасли».

Сейчас принято решение о выделение еще 25 млрд руб. Предполагается, что за счет этой суммы будут поддерживаться авиаперевозки нынешней зимой.

ВРЕМЕНИ НА АДАПТАЦИЮ НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ

«Вы считаете, что все очень сильно пострадали от отсутствия Coca-Cola? Я - нет, - рассуждает Сергей Александровский. - Конечно, чем шире ассортимент, тем пассажиру приятнее. Но если что-то теперь отсутствует в России, мы заменяем на доступные аналоги, чтобы это произошло максимально безболезненно для пассажиров. В ассортименте алкогольных напитков мы сохранили шампанское на борту, более того, планируем повысить качество иностранного вина для бизнес-класса в 2023 году. Предложение российских вин тоже обновим, оно станет интереснее».

Отметим, что Сергей Александровский пятый гендиректор «Аэрофлота» в современной истории авиакомпании. В «Аэрофлот» пришел в 2002 году заместителем начальника одного из отделов. В 2016-м перешел в авиакомпанию «Россия» («дочка» «Аэрофлота»), которую в последствии возглавил. В апреле 2022 года был назначен гендиректором «Аэрофлота».

«В условиях, которые сложились в отрасли в этом году, предложить стать гендиректором «Аэрофлота» человеку, не знакомому со спецификой группы, без глубоких знаний о процессах в ней, было бы рискованно. А мне времени на адаптацию не требовалось - я и про компании группы, и про сам «Аэрофлот» знаю все, что не всегда нравится подчиненным», - смеется гендиректор авиакомпании.