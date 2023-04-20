Вячеслав Фетисов: «Защитой природы буду заниматься до конца дней своих. И не важно, в какой ипостаси»

Фото: КП

На примере Вячеслава Фетисова можно изучать историю нашей страны. В 1980-е рвал профессионалов на Олимпийских играх, Кубке Канады и Чемпионатах мира по хоккею, а затем сам отправился за океан, и вписал свое имя на Кубок Стенли. Вернулся на родину, где поднимал массовый спорт из руин. Был сенатором, уже во второй раз избрался депутатом Госдумы. При этом в последнее время его имя неразрывно связано с защитой экологии: Посол доброй воли ООН по окружающей среде, возглавляет Всероссийское общество охраны природы…

Как это все умещается в одном человеке? Накануне юбилея Вячеслав Фетисов дал интервью «Радио «Комсомольская правда»».

«СТАРАЙСЯ, СЫНОК, И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

- Вячеславу Фетисову 65 лет - время-то как летит!

- Еще как летит, - смеется гость

- Спортсмен, тренер, политик, защитник природы… Это вас штормит или решили все в жизни попробовать?

- Нет, в шторм меня обычно укачивает. Просто с детства родители учили: «Сынок, старайся, и все у тебя получится». Поэтому, где бы я ни работал, что бы ни делал, я, прежде всего, ответственно подхожу к делу и стараюсь не подвести тех людей, которые мне эту возможность предоставляют.

- На «слабо» себя берете?

- Просто временами кажется, что вот это дело мне было бы интересно.

Например, как я стал тренером. 1998 год, карьеру игрока закончил. Президент клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Лу Марелло названивает каждый божий день (я там играл до «Детройта», где взял два Кубка Стенли). «Отстань! Мне 40 лет, за плечами 23 сезона, я хочу отдохнуть от хоккея», - отбиваюсь от него. А тот: «Мы верим, что из тебя получится хороший тренер». Уговорил, я стал помощником главного тренера Ларри Робинсона.

В 2000-м берем Кубок Стенли. Четыре сезона команда выходит в плей-офф, усталость накапливается. И хотя у меня отличные отношения и с Лу Марелло, и с хозяином команды вдруг говорят: «Слушай, мы решили пойти другим путем. Ничего личного». Мы до сих пор дружим, часто созваниваемся, но философия профессии в том, что тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным.

Фото: Борис Татаринов

- Вернуться в тренеры нет желания?

- Бессмысленно. Чтобы быть хорошим тренером в этом надо вариться постоянно.

ДЕНЕГ НЕТ, БАНДИТЫ РУЛЯТ

- Спортом в России вы руководили с 2002 по 2008 год. Но хоккейные и политические игры – они же разные?

- Совершенно разные.

- Как стали чиновником?

- Президент предложил, я решил попробовать. Разрушенное хозяйство, денег нет, бандиты рулят спортом... Начал собирать команду. Потом понял, что не наладив систему преодолеть эти сложности будет непросто. У меня в экспертном совете было пять академиков Российской академии наук. Великие люди ходили в полуразрушенное здание Госкомитета, чтобы построить спортивную индустрию.

- А затем вам удалось разработать и защитить федеральную целевую программу на 2006 - 2015 годы в размере 107 млрд. рублей, которые пошли на строительство 3000 спортивных объектов по всей стране.

- Это была совершенно новаторская история. Во времена Грефа и Кудрина федеральные программы разрабатывались максимум на два – три года, а тут сразу на десятилетие! Сложно было просчитать различные целевые показатели. Думаю, если бы не было этой программы, то я бы не сумел пройти в систему управления Всемирного антидопингового агентства, мы бы не провели Олимпиаду в Сочи, Чемпионат мира по футболу…

Было два варианта: подстраиваться, бегая по этажам или делать свое дело.

- В продвижении сочинской заявки участвовали?

- За два года проехал полмира. В Гватемале, обращаясь после президента России к членам МОК, я просил поверить нам. Ведь для нас это не только возможность засветиться или заработать, для нас это часть культуры. У России огромное количество великих спортсменов. «Для меня победа в сочинской заявке будет третья золотая олимпийская медаль», - сказал тогда. И мне на 50-летие подарили такую импровизированную золотую медаль.

«ИНТЕРЕСЫ БЕГУТ ВПЕРЕДИ РАЗУМА»

- Вы опытный депутат, а в Госдуме один в поле воин?

- Если уверен, что законопроект не только не поможет, но и навредит, то отстаивать свою позицию, переубеждать людей надо обязательно

Свежая история. Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму поправки в Федеральные законы «Об охране озера Байкал» и «Об охране окружающей среды», которые разрешают рубить лес в районе озера. Чьи-то интересы бегут впереди разума. Я считаю, что главное достояние России не нефть, не газ, и даже не золото, а вода. Уникальную систему Байкала трогать нельзя. Мы от имени Всероссийской организации охраны природы написали открытое письмо президенту нашей страны.

Фото: пресс-служба ВООП

- Через пару лет ВООП исполнится 100 лет. Какой вы видите свою задачу в организации?

- ВООП – старейшая природоохранная организация в мире. Когда-то в ней состояло 40 млн человек. Она была соучредителем всех международных экологических структур. Угробить организацию, которая имела такой потенциал, надо было постараться. Понятно, что в 90-е экспертиза и общественное мнение никого не интересовали, рубили все подряд, засоряли, но кто сейчас мусорит? Инопланетяне, что ли?! Для меня задача сейчас – поднять авторитет организации.

Я считаю, что празднование столетия должно быть таким же громким, как переформатирование общества «Знание», которое произошло с подачи президента. ВООП необходимо вывести на новый уровень развития. С такой «визитной карточкой» можем заходить в любые международные структуры.

- Свой 65-й день рождения широко собираетесь отмечать (напомним, интервью состоялось накануне – «КП»)?

- У меня много праздников уже было. На 50-летие друзья со всего мира приезжали, матч провели. Каждые пять лет что-то происходило. Но сейчас, считаю, громкие личные торжества не к месту.

Как раз 20 апреля планируется заседание Госдумы. Наверное, коллеги подойдут поздравить. На следующий день матч, встречусь с хоккейными товарищами. А в субботу дома с семьей и близкими друзьями посидим.

Я для себя принял решение, что защитой природы буду заниматься до конца дней своих. И не важно, в какой ипостаси.

- Долгих лет! На ближайшие 65 лет планы есть.

- Буду стараться.

Фото из личного архива В. Фетисова

ДОСЬЕ «КП»

Вячеслав Фетисов – настоящая легенда мирового спорта. Трижды завоевывал Кубок Стенли (два раза как игрок, а потом и в качестве тренера), обладатель Кубка Канады, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и тринадцатикратный чемпион СССР.

С 2002 по 2008 годы возглавлял Госкомитет, а затем и Федеральное агентство, которые отвечали за развитие спорта в России. На протяжении восьми лет занимал пост главы Комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Сейчас депутат Госдумы РФ, Посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП)