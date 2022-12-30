«Бил женщин ремнем и издевался над Гретой Тунберг»: в Румынии задержан главный женоненавистник мира

Чемпион мира по кикбоксингу Эндрю Тейт задержан по подозрению в торговле людьми Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Бухареста арестовала бывшего профессионального кикбоксера Эндрю Тейта и его брата Тристана, предъявив им обвинение в создании преступной организации, изнасиловании и торговле людьми. По данным румынских правоохранительных органов, братья Тейт организовали преступное сообщество из мужчин, соблазняющих женщин и обещающих последующее построение семейных отношений.

Воспользовавшись услугами двух румынских граждан, также арестованных в ходе рейда, братья искали девушек из США и Великобритании и приглашали их в Румынию. Однако те, кто соглашались, в дальнейшем попадали в рабство и были вынуждены сниматься в порнографических фильмах, пишет Europa Press.

В качестве меры запугивания преступники использовали физическое насилие и психологическое принуждение, в том числе насиловали девушек. На данный момент 6 жертв уже дали свои показания, сотрудники уголовного розыска продолжают искать пострадавших от противоправных действий сообщества.

Полиции удалось установить местоположение Эндрю и его брата благодаря видео, опубликованному кикбоксером в социальной сети Rumble. В нём он насмехался над экологической активисткой Гретой Тунберг, обедая в одной из популярных румынских пиццерий. «Пожалуйста, принесите мне пиццу, но убедитесь, что картон коробки не был переработан», – съязвил Тейт. Вскоре они был задержаны.

Девять лет назад Эндрю Тейт стал чемпионом мира по кикбоксингу в двух весовых категориях, после чего ушёл из единоборств и начал строить карьеру в медийном пространстве. Он получил известность из-за своих гомофобных и расистских высказываний, а также видео, на котором бьёт женщину ремнём. Американец хвастался подписчикам, что «40% причин, по которым он переехал в Румынию, заключались в том, что местная полиция с меньшей вероятностью выдвинет против него какие-либо обвинения в изнасиловании».

Братья Тейт открыли в Румынии свой вебкам-бизнес, наняв моделей, которые рассказывали фальшивые слезливые истории звонящим мужчинам. Не скрывая, что бизнес-модель является полной аферой, братья утверждали, что заработали на ней миллионы долларов.

В Интернете Эндрю известен среди крайне правых кругов, а в июле 2022 года он даже превзошёл Дональда Трампа и COVID-19 в поисковых запросах Google. Сам Тейт называет себя «абсолютным сексистом и женоненавистником». В частности, он заявлял, что «женщины не умеют водить машину и принадлежат дому и мужчине». В настоящее время все профили кикбоксера в популярных социальных сетях заблокированы.