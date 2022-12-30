Минфин поменял структуру Фонда национального благосостояния: что это значит для России

Теперь структура будет куда проще. В министерстве хотят довести долю китайского юаня до 60%, а долю золота – до 40% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минфин опубликовал новую нормативную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это наша главная кубышка, которую мы давно собираем на черный день. Сейчас в ней лежит эквивалент 11,4 трлн рублей в золоте и разных валютах. Еще год назад структура была более диверсифицированной. Было четыре мировые валюты (евро, фунт стерлингов, юань, японская иена) и золото (безналичное). От доллара Минфин отказался несколько лет назад.

Из чего состоял ФНБ год назад Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Теперь структура будет куда проще. В министерстве хотят довести долю китайского юаня до 60%, а долю золота – до 40%.

- В результате данных изменений валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях, - объясняют в Минфине.

От остальных валют планируют избавиться. При этом часть задачи ЦБ уже выполнил. В фонде на конец года остались лишь евро.

- В настоящее время остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены, - говорится в сообщении Минфина.

Система устроена таким образом, что Минфин дает распоряжения, а управляет размещением средств Центробанк. Он сам выбирает, когда удобнее и выгоднее всего обменять одну валюту на другую или прикупить золота. И действует постепенно, чтобы не привести к слишком резким колебаниям на рынке.

Зачем нужна кубышка?

Ее планируют использовать в крайнем случае. Когда денег не будет хватать, чтобы оплатить необходимые расходы бюджета. Собственно, к расчехлению ФНБ уже приступили. В ноябре на покрытие дефицита федеральной казны отправилось 300 млрд рублей.

Раньше в фонд отправлялись излишки, полученные от продажи нефти по цене выше $42 за баррель. В итоге ФНБ довольно быстро наполнялся. Теперь так называемое «бюджетное правило» поменяли. В Минфине посчитали, что им будет достаточно 8 трлн рублей нефтегазовых доходов в год. Все, что выше, будет идти в резервы. Если же, наоборот, доходы не дотянут до 8 трлн, тогда недостающие деньги возьмут из ФНБ.

Как пояснял Антон Силуанов, по предварительным расчетам, при цене на нефть ниже $70 за баррель, новых отчислений в фонд производиться не будет. Для сравнения, средняя цена на нашу нефть сорта Urals с 15 ноября по 14 декабря составила $57, а потолок, установленный Евросоюзом, составляет $60.

Исходя из этого допущения, сверстан и трехлетний бюджет. В нем заложен дефицит в 6 трлн рублей. Именно на эту сумму расходы в ближайшие три года превысят доходы.

Почему именно в юанях и золоте?

Как объясняют в Минфине, других вариантов с точки зрения надежности нет. Золото хорошо тем, что представляет собой вечную ценность и на него невозможно наложить санкции. Оно физически лежит в наших хранилищах. Но при этом быстро продать слитки не получится. А вот юань - получится. Это валюта страны, с которой у нас и дружественные отношения, и большие торговые связи. При этом юань довольно устойчив и имеет тенденцию к укреплению, даже по сравнению с тем же долларом.

У других валют есть свои минусы. К примеру, индийская рупия не котируется. Распоряжаться ею можно только внутри Индии. Именно поэтому та же Мосбиржа до сих пор не запустила торги этой валютой. Не могут получить разрешения от индийского Центробанка. Турецкая лира – тоже так себе вариант. Да, торговля с Анкарой растет. Но при этом местная валюта очень неустойчива. Инфляция в Турции превышает 80%, а лира с начала года обесценилась почти вдвое. Валюты стран СНГ для резервов не подходят. Экономики бывших советских республик в разы меньше российской. Такие активы для долгосрочного хранения не могут использоваться.

Но ведь наши резервы заморожены?

Тут надо объяснить. Фонд национального благосостояния входит в состав наших международных резервов. Для сравнения, объем ФНБ составляет около $160 млрд, а общие резервы - около $580 млрд. Примерно половина из всей суммы заморожена. Это средства в безналичных долларах и евро, которые лежали на счетах в зарубежных банках-корреспондентах. Так устроены глобальные финансы, что владельцем валюты являются государства, их выпустившие, а хранятся они в банках этой страны. Грубо говоря, какие бы записи ни были на вашем счете в банке в долларах, евро или в фунтах стерлингов, они могут быть в любой момент заблокированы. Потому что изначальная запись об этих деньгах хранится не в российском банке, а в зарубежном.

При этом часть иностранной валюты находилась и находится внутри страны в наличном виде. И ею можно распоряжаться. Сколько именно денег осталось в наличии, ни в ЦБ, ни в Минфине не поясняли. Но, как известно, бОльшая часть ФНБ осталась доступна – ее можно тратить. Тот самый «всякий пожарный», ради которого эти резервы и копили, наступил.