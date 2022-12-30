Покупать e-Largus будут? Да, ведь у него есть важные преимущества

Недавно нам показали прототип электромобиля Lada e-Largus, выпускать который будут на площадке АВТОВАЗа в Ижевске Фото: Shutterstock

И все, вроде бы хорошо, но нужны ли вообще в России электрические Ларгусы, найдутся ли на него покупатели, и сколько их может быть?

Комментирует главный редактор старейшего автомобильного издания «За рулем» Максим Кадаков:

- Понятно, что 98% автомобилистов, е-Ларгус в нынешних условиях вряд ли нужен, но оставшиеся 2% такой вариант готовы рассмотреть. Покупают же бэушные Nissan Leaf по 1,2-2 млн рублей. Соответственно, есть спрос на такие машины, можно также рассчитывать на небольшие, но заметные объемы флитовых продаж. Также есть компании, которые хотят себя ассоциировать с «зеленой» повесткой: от Россетей и Почты России до гаража Центробанка.

Окончательный ответ на вопрос: будет ли спрос на такой автомобиль, мы узнаем только тогда, когда назовут цену, а ее пока нет, поскольку продукт еще не сформирован.

И все, опять же, завязано на компонентной базе, на объеме продаж, а объем продаж завязан на цене и т.д. Прелесть е-Ларгуса в том, что это самый локализованный легковой электромобиль в России. Все, что мы видим, не залезая в начинку, это обычный Ларгус. Он точно такой же по железу, не надо делать новые штампы, кузов такой же, электрокар на 95% такой же по интерьеру. Понятно, как делать такой автомобиль и у каких поставщиков закупать детали. Поэтому тот объем, который обозначен – выпустить в 2024 году до 10 тыс. машин, мне кажется вполне реальным. При адекватной цене и наличии субсидий, а они составляют сейчас максимум 925 тыс. рублей на электрокар, спрос будет. Если предположить, что автомобиль будет стоить 2,5 млн, минус 925 тыс. субсидий, около 1,6 млн получается, и это уже интересно.

Взрывного спроса на е-Ларгус я не вижу, но умеренный наверняка будет. Тем более что сразу запустят и пятиместную версию, и фургон, а для транспорта «последней мили» важна не столько входная цена, сколько стоимость км пробега, наличие доступных запчастей и возможность быстро машину отремонтировать. Простаивание коммерческой техники — это самая большая беда, которую можно себе представить. Поэтому ремонтопригодность е-Ларгуса — одно из важных его преимуществ в части использования его коммерческими структурами. Это и будет играть важную роль в выборе таких машин.