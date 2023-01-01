Как помочь себе утром 1 января: Простые способы снять похмелье

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Что такое похмелье? Это отравление продуктами распада алкоголя и нарушение водно-солевого баланса в организме. Значит, первое, что нужно сделать — нейтрализовать яд и восстановить водно-солевой баланс, объясняет врач-нарколог Алексей Магалиф.
Итак, пошаговая «диета» похмельного дня:
Энтеросгель, полисорб, активированный уголь и так далее.
Но не чистой воды, а напитков с витаминами и минералами:
компот из сухофруктов, морс, яблочный сок,
кисломолочные- кефир, тан, айран,
соленые - рассолы из-под квашеной капусты, соленых огурцов (во время брожения капусты и огурцов образуется много молочной кислоты, которая, взаимодействуя с натрием и калием, помогает им лучше усвоиться в организме),
минеральную воду без газа, можно выжать в стакан минералки половинку лимона.
Также хорошо некрепкий чай с медом и лимоном.
Густой бульон, особенно из костной баранины (хаш) или из костной говядины. Щи из кислой капусты.
Можно нарубить мяса (лучше баранины или говядины) и положить его в холодный капустный или огуречный рассол. Такой супчик в петровские времена носил название «похмелье» и представлял собой оптимальное для такого случая сочетание углеводов, белков, солей и витаминов.
Особенно хорошо подойдет растворимый витамин С (1000 мг в день). Хороша янтарная кислота в таблетках, она поддерживает синтез аденозинтрифосфорной кислоты, которая необходима для всех жизненно важных процессов в организме, то есть бодрит и возвращает способность нормально мыслить (выпейте 1-2 таблетки). Можно выпить аспирин (лучше растворимый, чтобы не раздражать желудок), если болит голова, он же поможет разогнать густую кровь.
Но важно принять его, если самочувствие уже боле менее в пределах нормы. Несли чувствуете, что сердечко неровно стучи, душ лучше принять просто прохладный. Контрасты противопоказаны людям с нарушениями сердечного ритма – тахикардией, мерцательной аритмией. Это может спровоцировать осложнение болезни.
Свежий воздух творит чудеса! Сделайте пару энергичных взмахов руками и несколько глубоких вдохов, чтобы насытить кровь кислородом.