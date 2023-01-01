Как помочь себе утром 1 января: Простые способы снять похмелье

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Что такое похмелье? Это отравление продуктами распада алкоголя и нарушение водно-солевого баланса в организме. Значит, первое, что нужно сделать — нейтрализовать яд и восстановить водно-солевой баланс, объясняет врач-нарколог Алексей Магалиф.

Итак, пошаговая «диета» похмельного дня:

1. Выпиваем любой сорбент.

Энтеросгель, полисорб, активированный уголь и так далее.

2. Много пьем.

Но не чистой воды, а напитков с витаминами и минералами:

компот из сухофруктов, морс, яблочный сок,

кисломолочные- кефир, тан, айран,

соленые - рассолы из-под квашеной капусты, соленых огурцов (во время брожения капусты и огурцов образуется много молочной кислоты, которая, взаимодействуя с натрием и калием, помогает им лучше усвоиться в организме),

минеральную воду без газа, можно выжать в стакан минералки половинку лимона.

Также хорошо некрепкий чай с медом и лимоном.

3. Едим супы.

Густой бульон, особенно из костной баранины (хаш) или из костной говядины. Щи из кислой капусты.

Можно нарубить мяса (лучше баранины или говядины) и положить его в холодный капустный или огуречный рассол. Такой супчик в петровские времена носил название «похмелье» и представлял собой оптимальное для такого случая сочетание углеводов, белков, солей и витаминов.

4. Пьем витамины.

Особенно хорошо подойдет растворимый витамин С (1000 мг в день). Хороша янтарная кислота в таблетках, она поддерживает синтез аденозинтрифосфорной кислоты, которая необходима для всех жизненно важных процессов в организме, то есть бодрит и возвращает способность нормально мыслить (выпейте 1-2 таблетки). Можно выпить аспирин (лучше растворимый, чтобы не раздражать желудок), если болит голова, он же поможет разогнать густую кровь.

5. Принимаем контрастный душ.

Но важно принять его, если самочувствие уже боле менее в пределах нормы. Несли чувствуете, что сердечко неровно стучи, душ лучше принять просто прохладный. Контрасты противопоказаны людям с нарушениями сердечного ритма – тахикардией, мерцательной аритмией. Это может спровоцировать осложнение болезни.

6. Идем гулять.

Свежий воздух творит чудеса! Сделайте пару энергичных взмахов руками и несколько глубоких вдохов, чтобы насытить кровь кислородом.