Марк Цукерберг показал свою беременную супругу

Марк Цукерберг выложил в Интернет фото, на котором он запечатлен вместе со своей женой Присциллой. Фото: социальные сети

Основатель и гендиректор запрещенной в России компании Meta, одним из главных активов которой является социальная сеть Facebook*, Марк Цукерберг выложил в Интернет фото, на котором он запечатлен вместе со своей женой Присциллой. И в кадре, снятом по случаю Нового года, миллиарер бережно держит свою руку на животе беременной супруги.

- С Новым годом! В 2023 году всех ждут приключения и любовь! – говорится в подписи к фото.

О том, что в семье одного из самых богатых людей мира скоро появится третий ребенок, было объявлено еще в сентябре прошлого года. Пока ничего неизвестно – кто появится на свет – мальчик или девочка.

У пары есть две дочери – Максима (Макс) и Августа. Несколько беременностей Присциллы Чан заканчивались выкидышами.

С Присциллой Чан, китаянкой по происхождению, Цукерберг познакомился в колледже. Они состоят в браке с 2012 года. Жена Цукерберга – врач-педиатр по образованию, в последние годы она активно занимается филантропией.

Через три года после свадьбы Цукерберг объявил, что пожертвует почти все свое состояние на благотворительность. Сегодня его капитал оценивается в $130 миллиардов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.