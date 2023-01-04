Дмитрий Дибров перезапускает «Антропологию», Лариса Гузеева прочтет любовные письма. Первый запустил линейку ночных передач

В целом ничего нового в популярном теперь жанре «подкаст» нет. По сути — это запись некой беседы на микрофон. Которую можно переслушать (а теперь и скачать). В советские годы на радио даже спектакли ставили, так что этим никого не удивишь. Потому виджей Василий Стрельников, пытавшийся активно организовать в России сообщество подкастеров в нулевых, с интересом публики не столкнулся. Однако время прошло, подражание западу снова вошло в тренды — и теперь подкасты (а иногда даже «надкасты») записывают все, кому не лень: и телеведущие (Агата Муцениеце), и боксеры (Григорий Дрозд), и актеры (Вячеслав Манучаров), и комики (Иван Абрамов, Слава Комиссаренко), и кинокритики, и музыканты (Антон Беляев), и так далее. Теперь под подкастом подразумевается тихая и вдумчивая, раскованная авторская беседа на серьезные или наоборот — подчеркнуто несерьезные — темы.

Добрался подкаст и до телевидения. На ТНТ в юмористическом ключе формат разгоняли стендаперы в рамках проекта Talk.

А теперь и Первый канал решил поэкспериментировать в этом направлении и запустил линейку передач ПОДКАСТ.ЛАБ (возможно, продюсеры вдохновились названием музыкального подкаста LAB Антона Беляева — участника шоу «Голос»). В ней подкасты будут вести эксперты на все лады — и в области музыки, и в области сериалов, и в области секса.

И интереснее всего тут даже не скучные мнения спикеров или знатоков, а то, как неожиданно проявят себя наши звезды. К примеру, Валерий Сюткин покажет мастерство импровизации и композиторского дара — и попробует прямо в эфире сочинить новый хит для легкомысленных блогерок. Леонид Якубович отведет душу, забыв на один вечер про барабан и соления, и расскажет про свою страсть — самолеты и пилотирование.

Дмитрий Дибров вспомнит славные времена «Антропологии», когда в гости к нему приходили самые прогрессивные музыканты в диапазоне от Земфиры и «Запрещенных барабанщиков» до БГ, Олега Митяева и Олега Янковского. Теперь изрядно поседевший ведущий, слегка напоминающий Александра Ширвиндта, попробует если не реанимировать формат «Антропологии», то попробовать переосмыслить его в новом ключе — сочетая несочетаемое.

— Конечно, это не будет та прежняя «Антропология» в чистом виде, — подчеркивает Дибров. — Потому, что та «Антропология» была еженощной, была черно-белой и все, что было в студии, обретало свойство документа. Я рад, что эта история теперь начинается на Первом канале. Это невероятное сочетание того, что больше нигде не увидишь и кроме как в эту минуту, потому что существо «Антропологии» в импровизации. Поэтому надо спешить к каждому выпуску. Крайне важно, что эта импровизация имеет непредсказуемое развитие даже для нас. Мы не намерены останавливаться только на музыке, хотя, конечно, голод великий именно к ней. Первое, что мы хотели бы делать — это невероятные джемы, сочетания жанровых музыкантов. Мы хотим народных музыкантов совместить с техно-басом, техно-драйвом, с клубной музыкой. Хотим показать, как мистическая энергия народного пения очень даже уживается с драйвом и современными ритмами. Как раз это зрители увидят в рождественские вечера. Мы также намерены работать с джазом.

Ведущая программ «Давай поженимся!» и «Голос.60+» Лариса Гузеева поупражняется в том, что умеет лучше всего — делах альковных. Ее подкаст называется «Письма».

— Мы живем в мире смс и коротких сообщений, когда вместо «привет» пишут «прив», — уверена Гузеева. — Что это такое? Мой подкаст — напоминание, что есть и другой эпистолярный жанр. В письмах может быть столько фантазии, желаемого и действительного! Поэтому мне интересен этот подкаст, в его рамках есть возможность открыть новое для себя самой, возможность соприкоснуться с прекрасным. С Катей Рождественской дружу много лет и знаю, что ее отец Роберт писал своей жене Алле восхитительные пронзительные письма. Или величайший актер Георгий Бурков, безумно любивший жену Таню. Подкаст — про эти письма, эту нежность и душу, метания, сомнения, про становление отношений. Про этот дух мне очень хочется рассказать. Я не призываю молодых взяться за голову, но вода камень точит.

«Подкаст. Лаб», Первый, ежедневно, 0.30 (или 1.00)

КСТАТИ

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