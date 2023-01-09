В атаку на дьявола - в белых халатах!

В этой операционной хирургу (Данила Козловский) без заговоров и оберегов не обойтись. Фото: Кадр из фильма

Доктору Кириллу (Данила Козловский) в ходе полостных операций стали мерещиться пауки и мешать работе. Были они следствием опухоли мозга и вскорости свели бы доктора в могилу, кабы с раковой дрянью не зашли в его организм бесы. Госпитализировать героя пришлось не в простую больничку, а в саму 13-ю, где рак изгоняют лимфоотсосом, а бесам предлагают мировую: мы, мол, вас не трогаем, но и вы не бузите.

Так уж вышло, что баланс добрых и злых сил особо интересует у нас великих на заре госстроительства, когда только начинает вырисовываться контур нового мироустройства. Достоевский годами фиксировал отношения человеческого «я» с демонами новорожденного капитализма и оттого и стал мировой звездой, что равновеликих ему в то время литература не знала: Бог в Европе перестал быть ограничителем инстинктов еще с Ренессанса. «Мастер и Маргарита» писались Булгаковым с 1928-го, в годы аккордной реформации аграрной страны в индустриальную. «Ночной Дозор» вышел у нас на старте оформления национального государства. Кажется глубоко символичным, что фундаментальный, осознанный нацией разрыв с декадентским Западом сопровождается нынче картиной о договорняках людей света с демонами - в исполнении крайне непростых душеведов.

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев из фильма в фильм наблюдал контры человека разумного с внутренними и внешними бесами («Триггер», «Вторжение», «Притяжение», «Лед»). На пару с Козинским они уже сделали сериал «Вне себя» - о сознании индивида как поле битв, ссор и совокуплений призраков усопших по его вине людей. В новой совместной постановке они отдали дань предтечам: бесы в местной картотеке маркируются кодом ND-1, -2 и -3, что нигде не расшифровывается, но нетрудно распознать приветы Сергею Лукьяненко и Тимуру Бекмамбетову с их «Ночным Дозором».

Демонология у авторов ветвистая, но для широкого потребителя опрощенная. Суккубы будят женскую похоть в образе самцов, инкубы - мужскую в виде самок, иногда меняются, провоцируя всякую гомоэротику. За дикий жор отвечает бес Бегемот (поклон Михаилу Афанасьевичу). Ведьмачество свойственно не только пациенткам, но и заведующей отделением (Виктория Исакова): известно же, что лучшие психиатры выходят из людей с придурью, пожарные - из пироманов, а контрразведчики - из раскаянных бомбистов.

Дивно хорош Дмитрий Лысенков в роли безбожного управленца, в которого даже бесы не селятся, потому что им надо вытеснять из людей содержимое, а тот внутри абсолютно пуст. Лечащий врач Анна (Паулина Андреева) приходится ведьмачихе-заведующей дочерью, и в имени ее слышны отголоски гоголевской панночки. Словом, жизнь в клинике идет веселая и с отбоем не замирает, а лишь разгорается с новой силой. Найденные в докторе бесы высшей категории ND-1

заставляют держать его под присмотром на обслуживании больных и не могут не привести к прискорбному карьерному росту (тема Орфея - добровольного сошествия в ад за возлюбленной, кем будет все уже догадались кто, - отработана в последней серии, служащей трамплином для нового сезона).

Когда-то набожный критик Москвина встретила «Дозоры» с подлинным бешенством: «Кто ж ИМ сказал, что с ними кто-то будет договариваться?? Гасить нечисть крестом и молитвой!!» (не зря ж наша церковь зовется на Западе ортодоксальной). Однако идея разумного компромисса зашла с той поры даже в теологию, и рационалы теперь склонны не радикалить, а расходиться с бесотой по нулям. В себя не пускать, из бедолаг изгонять, но лиха не будить и солнечным светом глаза не есть. Крайне занятно, что столь амбивалентное (и, что поделать, увлекательное) кино вышло у нас ровно в тот момент, когда нация взялась рубиться с христопродавцами не до первой крови, а до серебряных пуль и гвоздями в крышку гроба.

У авторов будет еще целый сезон для коррекции.

Они классные, все у них получится.

«13 клиническая»

2022 г.

Реж. Клим Козинский.

«Иви».