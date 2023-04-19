"У России не было иной возможности": Анатолий Вассерман рассказал, как Крым стал русским

Крым снова наш Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Крым наш! И не с 2014 года, а с 19 апреля 1783-го, когда императрица Екатерина подписала манифест, по которому Россия расширилась сразу на тысячи километров. В состав России вошли огромные земли - от Херсона до современного Новороссийска. «…Вечный мир между Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших решилися Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую сторону», - говорится в манифесте государыни. С этого момента Россия стала полноценной черноморской державой.

Одессит, эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заглянул в альтернативную историю и объяснил, кто еще претендовал на Азов и Северное Черноморье.

Анатолий Вассерман.

А ЕСЛИ БЫ ВСЕ ПОШЛО НЕ ТАК?

- Анатолий Александрович, эти земли были присоединены военным путем или больше дипломатией?

- Война - это продолжение дипломатии иными средствами. Так что Россия приросла за счет и военной силы, и политической. Заключительные штрихи были военные, но чего было больше, за давностью лет уже никто и не скажет. В 1783 году мы присоединили Крым потому, что Турция была так обессилена, что лишилась возможности защитить его. Крым тогда был центром Крымского ханства - отдельным государством, но в вассальной зависимости от Османской империи. То есть выполнял требования Стамбула в обмен на защиту.

- А если бы мы тогда не взяли Крым? Что с ним было бы сейчас?

- Этот процесс был неизбежен. России было жизненно необходимо защитить свои южные земли от постоянных набегов работорговцев. Мало кто помнит, но несколько веков подряд крупнейший в Европе рынок рабов был в генуэзской колонии Кафа (сейчас это Феодосия). И, кроме как полностью очистив от работорговцев Крым и север Причерноморья, у России не было иной возможности выдернуть эту разбойничью занозу. Рано или поздно это пришлось бы сделать.

На вопрос «Чей Крым?» императрица Екатерина ответила своим манифестом. Фото: wikimedia.org

- Кто там жил, осваивал эти земли?

- Громадное большинство местного населения всегда составляли русские.

- Даже до присоединения к России?

- Достаточно сказать, что на каждого крымского турка или татарина приходилось два-три русских, живших там на положении рабов. А к северу от Крыма землепашество было чисто русской работой. Крымские татары считали это ниже своего достоинства.

Манифест о присоединении Тавриды Екатерины II. Фото: wikimedia.org

ЛИБО ТУРКИ, ЛИБО МЫ

- Были еще претенденты на эти земли? Румыны, например, или поляки.

- Польша к тому времени уже довела себя до того, что два сопредельных немецких государства - Пруссия и Австрия - ее практически разделили. И были правы, потому что долгое время Польшей правили по совместительству главы еще одного немецкого государства - Саксонии. Россия, кстати, тоже формально участвовала, но взяла себе только регионы, где поляки были в явном меньшинстве, - русские земли, в разное время попавшие под польско-литовский контроль, и часть нынешней территории Литвы. Так что Польша ни на что к тому времени не могла претендовать. Тем более на Крым.

Румынии как таковой вообще не было. Этими землями и Болгарией тоже владела Турция. А возможности против воли Турции войти в Черное море тогда просто не было ни у кого. Соответственно разборки шли чисто между Россией и Турцией.

САМЫЕ УДОБНЫЕ БУХТЫ

- История Севастополя - это история успеха. На его месте была маленькая деревенька, которая превратилась в великолепный город. В чем его секрет?

- Секрет Севастополя не на суше. Его бухты очень удобны для базирования кораблей, хоть в парусную эпоху, хоть в моторную там может размещаться большой флот. Там хорошая защита от ветра и шторма. Все остальные бухты не так удобны. Скажем, Новороссийск знаменит ветром бара (один из опаснейших ветров, когда воздух переваливает через горы, разгоняясь до чудовищной скорости. - Ред.). Одесская бухта имеет далеко не такой изрезанный берег, соответственно тоже хуже. И так далее. То есть лучшего, чем Севастополь, места для базирования флота на Черном море просто нет.

- Сколько вложено в эти наши южные земли? Сильно Российская империя потратилась?

- Вложено было немало. Но в основном в виде сокращения налогов. То есть эти земли сами себя поднимали, и потом все вложенное в них окупалось многократно. Например, Одесса - ее создавали на месте порта, существующего еще с античных времен. Что-то на строительство нового порта, конечно, потратили, но через считаные годы она начала приносить очень значительные деньги. Севастополь же был не торговым, а военным. Но если сравнить расходы на содержание там флота с возможными расходами на него в любом другом месте, выигрыш тоже очевиден.

Карта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

НЕ СТОЛИЦА, НО ЗДРАВНИЦА

- Крым всегда был летней резиденцией российских императоров. Да и перенос столицы на юг обсуждался: начиная с Петра Первого, который думал основать ее в Таганроге. Могли Севастополь или Ялта стать столицей?

- Теоретически это не исключено. Петр собирался сделать столицей Таганрог, когда предполагалось, что основные боевые действия придется вести против Турции. Но сложилось так, что главным военным направлением стал Север. Потому он построил Петербург. С тогдашними коммуникациями руководить войной против шведов из Москвы было практически невозможно. А когда Россия взялась за юг, у нас уже были опытные полководцы. Они могли принимать решения без прямых указаний монарха. Поэтому столица на юге нам была уже необязательна.

- Это с военной точки зрения. А с климатической, торговой? Нашим царям хорошо было в Крыму.

- Для руководства большим государством важнее всего линии связи. Не забудьте, что железная дорога вошла в Крым только на рубеже XIX - XX веков, телеграф примерно так же. Поэтому управлять империей из Крыма было гораздо труднее, чем из Санкт-Петербурга. Государи действительно проводили часть лета в Крыму, но только когда уже наладилась эффективная система управления страной.

*Таврида - одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова, которое использовали и после его присоединения к России в 1783-м.

ПОСТСКРИПТУМ

- Крым снова наш, Запорожье и Херсонщина - тоже. Одесса пока не наша. Что дальше?

- Дальше будет ликвидация террористической организации «Украина». Она уже треть века терроризирует у себя русское большинство. И готова к террору против сопредельных земель. Точно так же вели себя крымские турки в расчете, что Османская империя их защитит. Сейчас Киев всерьез считает, что НАТО защитит. Зря. Эту занозу России все равно пришлось бы выдергивать. Рано или поздно это должно было произойти.