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Общество20 апреля 2023 12:00

«Аэрофлот» объявил распродажу до 35% на более чем 100 направлениях по России и за рубеж!

Бронируйте билеты с 20 по 27 апреля, летите с 1 по 31 мая
Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото: Алексей Переславцев

Фото: Алексей Переславцев

Вот лишь некоторые предложения, которые могут вас порадовать (стоимость указана за перелет «туда-обратно»):

• Москва - Санкт-Петербург - от 4086 руб.

• Москва – Казань - от 4580 руб.

• Москва - Иркутск - от 13 589 руб.

• Москва - Баку - от 17 458 руб.

• Москва - Ереван - от 15 558 руб.

• Москва - Гуанчжоу - от 36 448 руб.

• Москва - Пекин - от 40 048 руб.

• Москва - Шанхай - от 40 048 руб.

• Красноярск - Ташкент - от 14 883 руб.

Акция действует на прямые перелеты по всем направлениям маршрутной сети Аэрофлота (исключение — субсидируемые и «плоские» направления). Билеты со скидкой отмечены специальным знаком.

Участвуют тарифы экономкласса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт), для направлений в/из Китая — тарифы Бюджет и Оптимум.

Туризм: Авиаперелеты