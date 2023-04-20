Вы все еще жалуетесь на подорожание? Почему в России цены растут меньше, чем в Америке

Многие продукты ощутимо подешевели. Рекорд поставила капуста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока Европа с Америкой страдают от инфляции и безуспешно пытаются победить небывалый рост цен, в России уже давно и успешно тестируют инновационный способ борьбы с этой напастью. Имя ему — отчеты Росстата.

Вот, например, самая свежая, самая весенняя порция позитива от статистического ведомства: согласно последним подсчетам, за год цены в стране выросли всего на 2,82%! А ведь еще зимой инфляция превышала 11%. Ну как, вы все еще жалуетесь на цены? Тогда Росстат идет к вам!

Но если серьезно, столь резкое снижение вполне можно объяснить. Ведь речь идет о годовой инфляции. А именно год назад у нас доллар подскочил до 120 рублей, начались проблемы с импортом и паника в магазинах, цены резко взлетели. Так что если сравнивать нынешнюю стоимость товаров и услуг с «ненормальными» ценами апреля-2022, то и получается, что за год они выросли несильно.

Если брать по категориям, то еда за год подорожала всего на 1,12%. Многие продукты ощутимо подешевели. Рекорд поставила капуста: из-за богатого урожая цена рухнула почти на 70%. Гречка за год упала в цене на 30%. Что неудивительно — помните, как год назад ее сметали с полок, а продавцы не отказывали себе в удовольствии каждый день повышать ценники? Сахар тогда тоже дорожал на глазах, и теперь логично сбросил четверть цены (подробнее см. «Только цифры»).

Что касается непродовольственных товаров, то они за год тоже подешевели - в среднем на 0,17%. Цены растут в основном из-за услуг, особенно туристических. Например, за один только март отдых в Египте подорожал на 16,5%, в Турции - на 13,4%, на черноморских курортах России - на 12%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН