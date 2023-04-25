Мышь, бобры и 8 банок варенья: какие сюрпризы может преподнести жизнь в загородном доме

Нейросеть: Midjourney

К началу теплого сезона «Комсомолка» собрала несколько необычных происшествий с обычным, к сожалению, финалом, случившихся с российскими дачниками за последний год, и проиллюстрировала их с помощью нейросетей.

Главные враги дачника хорошо известны — пожар, потоп, а еще — стихийные бедствия, например, шквалистый ветер. Да и любители поживиться чужим добром доставляют немало хлопот. От всех этих угроз безмятежной загородной жизни можно и нужно защищаться: надежным забором, качественной электропроводкой, прочной конструкцией крыши и строений на участке.

И все равно может произойти что-то неожиданное. Последствия таких «сюрпризов» могут оказаться очень серьезными и сильно ударить по семейному бюджету. Например, в «Росгосстрахе» хорошо знают, какой большой ущерб может причинить маленькая мышка и как далеко порой улетают теплицы. Поэтому мы попросили эксперта страховой компании прокомментировать собранные нами случаи.

Руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова.

Мышиный ужин на миллион

Брусовой дом в Калужской области вспыхнул, как спичка, в разгар дня. 100 «квадратов» выгорели дотла вместе с мебелью, бытовая техника оплавилась, даже соседнюю елку огнем прихватило.

Хозяева предположить не могли, что стало причиной пожара. Поджог исключен — ни с кем из соседей не ругались. Дома никто не курит, камином давно не пользовались, перепадов в электросети тоже не было. Оказалось, возгорание — дело рук, а точнее — лап и зубов — незваных гостей. В доме завелись мыши, которым пришлась по вкусу оплетка провода. Дальше все просто: поврежденная изоляция, короткое замыкание, пожар. Повезло еще, что день был безветренным и огонь не перекинулся на соседей.

Нейросеть: Midjourney

Руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова:

— Активность грызунов — конечно, весьма экзотическая причина пожара. По нашей статистике, дачи чаще горят из-за перепадов напряжения электросети, неисправностей электроприборов, вызывающих короткое замыкание, или неосторожности при топке печей и каминов. Но эта история хорошо иллюстрирует последствия огня — пожалуй, главного врага деревянных домов и бань. Такому дому страховой полис нужен так же, как крыша, двери и окна — только так можно получить возмещение ущерба и отстроиться заново. Если, конечно, собственник строения не занизил стоимость своего имущества, пытаясь сэкономить, и застраховал его на реальную сумму.

Соседи, кто теплицу потерял?

У жителей одного из поселков под Новокузнецком с огорода унесло теплицу. И не какое-то легкое сооружение, а тяжелую металлическую конструкцию. Такую еще попробуй укради: не унесешь, не вывезешь. Но факт оставался фактом: вернувшись из короткой поездки в город, семья не обнаружила привычной детали пейзажа. К счастью, пропажа быстро нашлась — в огороде у соседей, помятая, но вполне целая. До ссоры и вызова полиции дело не дошло. Злоумышленником оказался шквалистый ветер, налетевший на поселок накануне. Один из сильных порывов оторвал от сооружения листы поликарбоната, а саму теплицу забросил на чужой участок. Ее хозяин до сих пор удивляется: почему ураган не тронул более легкие конструкции, а с такой солидной обошелся как с пушинкой. А представьте удивление соседей!

Нейросеть: Midjourney

Руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова:

— Ураганный ветер — самое распространенное страховое событие для частных строений, ежегодно мы регистрируем тысячи обращений от клиентов после непогоды. Причем в последнее время в связи с изменением климата такие явления отмечаются на большей части территории страны. В финансовом плане ущерб от ветра с пожарами не сравнить, хотя бывает, что и крыши уносит. Но есть один нюанс — люди страхуют дома, а ураган может «ударить» по незащищенной полисом собственности: унести теплицу, как в этом случае, или свалить дерево на красивую беседку или дорогой забор. Поэтому наши агенты всегда советуют страховать на даче все комплексно. Ну и гражданскую ответственность не забыть — чтобы проще было с соседями в случае неприятностей все вопросы уладить.

Убыток — 8 баночек варенья

Пара пенсионеров из Иркутской области всегда считала, что им дачных воров опасаться нечего. Ведь в своем садовом домике они не держали ничего ценного. Но вышло иначе. Однажды воришки добрались и до их дачи: разбили окно, перевернули все вещи, сломали ящик старого комода. Неприятно, конечно, но не это больше всего расстроило пожилую пару. Грабители унесли с собой… 8 баночек смородинового и малинового варенья, которое хозяева варили из собственных ягод. Оказалось, что это и было их самое ценное имущество! Окно можно починить, о комоде — забыть. А вот результат собственного труда было по-настоящему жалко.

Нейросеть: Midjourney

Руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова:

— Мы заметили, что этой зимой количество краж на дачах увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. А средняя сумма страховой выплаты снизилась примерно на 30%. То есть, воровать стали чаще, и «круг интересов» злоумышленников расширился — берут не только ценные вещи или то, что в прием металла можно сдать, а буквально все, что приглянется. Расходы же на серьезную защиту и охрану не всегда для летней дачи оправданы. При этом в страховой полис на дом можно внести как отдельные предметы — например, телевизор или стиральную машину, так и имущество в целом, на определенную сумму. И получить после визита непрошенных гостей возмещение за то, что считаешь ценным. Но застраховать варенье, увы, не получится.

Когда соседи — бобры

Представьте ситуацию: вы приезжаете на дачу и обнаруживаете, что вместо огорода у вас теперь — бассейн. Именно с таким сюрпризом столкнулась жительница Томской области. В начале прошлого лета женщина всего на неделю уехала в командировку, а вернувшись — не узнала свой участок. Любимые грядки скрылись под водой, а в доме неприятно пахло сыростью. А ведь сильных дождей за время отсутствия хозяйки не было. Пришлось провести целое расследование. Оказалось, что виной всему… бобры, живущие в речушке в сотне метров от дачи. К «новому сезону» они расширили свою запруду, что вызвало разлив речки и подъем грунтовых вод. Плотину разобрали, а на даче пришлось проложить новые канавы для стока воды и принять другие профилактические меры: а вдруг зубастики решат продолжить работу?

Нейросеть: Midjourney

Руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова:

— Вообще-то заливы считаются главным риском для квартир в многоэтажках. Но и для дачи это не самое редкое происшествие: по весне паводки и талые воды могут основательно подтопить имущество и без участия бобров, а с первыми морозами может порвать трубы, если хозяин забыл слить из них воду. И ущерб от этого бывает основательным. Мы, например, уже выплатили по весне за повреждения водой почти 718 тыс. рублей клиенту в Татарстане, около 637 тыс. рублей — владельцу дома из Московской области, 582 тыс. рублей — жителю Республика Саха-Якутия. Это самые «дорогие» случаи. Без полиса паводок серьезно «осушил» бы кошельки домовладельцев.

Кто «стучится» в дом ко мне?

Все члены семьи из Арзамасского района Нижегородской области теперь могут смело отмечать два дня рождения. Один — по паспорту. Второй — когда в их дом врезался КамАЗ с песком.

По поселку, где произошло ЧП, часто идут грузовики. Дом стоит рядом с дорогой, и иногда машины проскакивают так близко к забору, что сердце замирает. И не зря. Водитель одного из грузовиков не справился с управлением, по касательной зацепил дом соседей, а затем пробил и частично обрушил стену гостиной наших героев. Гора поломанной мебели, кирпичей… Потолок лег на кабину КамАЗа. Повезло, что в комнате никого не было, хотя еще несколько минут назад там находилась вся семья. Кстати, с машиной в стене хозяевам пришлось жить несколько дней: убрать ее так, чтобы окончательно не рухнул дом, был непросто. А водитель даже не смог объяснить, что произошло. Кажется, он просто заснул за рулем.

Нейросеть: Midjourney

Руководитель Блока агентских и офисных продаж «Росгосстраха» Юлия Шабанова:

— В принципе, в подобной ситуации можно получить возмещение ущерба по ОСАГО — если, конечно, у виновника есть полис «автогражданки». Но лимит выплат за повреждение имущества ограничен 400 тыс. рублей, чего может не хватить на ремонт при нынешних ценах на стройматериалы. Взыскивать ущерб сверх этой суммы придется с виновника — и, скорее всего, через суд. А это время для людей, оставшихся без крыши над головой, становится драгоценным. По договорам же страхования жилья и имущества выплата должна быть в течение 20 дней, но реально получить деньги на восстановление дома можно быстрее — в нашей компании на урегулирование уходит в среднем 10 – 12 дней. И, кстати, в среднем в прошлом году мы выплачивали клиентам за поврежденные дома, квартиры, дачи и домашнее имущество 7,7 млн рублей каждый рабочий день.

ПАО СК «Росгосстрах». Реклама. LjN8Jv1PR