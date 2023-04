Как Байден замял тему компромата на своего сына: в схеме "заляпались" первые лица США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

В голливудских боевиках красотку, работающую на Кремль, часто зовут Наташа и она пытается совратить важных американских чиновников для получения от них секретной информации.

На этот раз таких ребят оказалось аж 51, но не Наташа их использовала, а они использовали ее для того, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа в 2020 году, а вместо него принести победу Джо Байдену. Помимо 51-го был еще 52-й, а именно нынешний госсекретарь Энтони Блинкен, в то время старший советник избирательной кампании Байдена.

Как известно, операция, детали которой раскроем чуть ниже, оказалась успешной, но одним из ее следствий оказалось то, что мир в настоящее время находится на грани Третьей Мировой войны, хотя многие считают, что она уже идет, но пока без применения ядерного оружия.

Что же натворила Наташа Бертранд, журналистка влиятельного Politico?

Ответ, хотя и косвенно, дал бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Моррелл во время дачи показаний юридическому и разведывательному комитетам Палаты Представителей Конгресса США. Моррелл под присягой заявил, что Блинкен, в то время старший советник кандидата в президенты Джо Байдена, позвонил ему и прозрачно намекнул о необходимости собрать подписи известных сотрудников национальной безопасности под заявлением, в котором утверждалось бы, что «ноутбук из ада» сына президента Хантера, где содержались тонны компромата на него и других членов семьи Байдена имеет «все классические признаки российской информационной операции».

Энтони Блинкен. Фото: REUTERS

Моррелл, не скрывающий своей поддержки Байдена, сумел собрать 51 подписантов, среди которых оказались многие из справочника Who is Who, включая бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, бывшего заместителя по национальной безопасности Джеймса Клэппера, тогдашнего министра обороны Леона Панетту и др. Вот тут в игру и ввели Наташу, которой слили это заявление и она первой опубликовала его в журнале Politico, после чего эту сенсацию подхватили остальные СМИ. Разумеется, сам Байден и его команда использовали ее в своей избирательной кампании и, как оказалось, весьма успешно,

На самом деле, Россия не имела никакого отношения к ноутбуку Хантера и находящейся в нем информации компрометирующей Байденов, но увы все это вскрылось позже. Однако, если бы это стало известно до дня выборов, то все опросы общественного мнения показывают, что победу одержал бы Трамп.

Что касается Наташи, то ее не обидели и, более того, за ее роль в этой истории она получила повышение на должность старшего международного корресподента в CNN.

Теперь конгрессмены требуют от Блинкена назвать всех, с кем он общался по поводу составления этого заявления и предъявить все документы, относящиеся к этому делу. Они дали Блинкену срок исполнения требования до 4 мая, но оказалось, что это еще не все.

Помимо разведчиков и Блинкена, параллельно разгорается скандал и с нынешним генпрокурором Мерриком Гарландом.

Дело в том, что в недрах налогового управления появился высокопоставленный «правдоискатель», который сообщил коггрессменам через своего адвоката, что у него есть информация как генпрокурор тормозит расследование по делу того же Хантера, но теперь уже о неуплате им налогов.

Как известно, Хантер зарабатывал миллионы по всему миру, включая печально известную по уровню коррупции украинскую нефтегазовую кампанию «Буризма». Спекулируя именем своего отца, он обещал клиентам доступ в Белый Дом, а прибылью делился с другими членами семьи Байденов, включая, по его выражению, «большого Джо», причем забывая при этом платить налоги.

Все это происходит накануне вступления Джо Байдена в новую президентскую гонку 2024 года. Интересно, поможет ли ему Наташа и на этот раз?