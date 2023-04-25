Виды, от которых захватывает дух: Почему Гуйчжоу называют китайским «музеем мостов»

Пять мостов через реку Уцзян в городе Цзуньи провинции Гуйчжоу образуют величественный пейзаж. Фото: сайта «Жэньминьван»

В Китае ежегодно строится самое большое количество мостов в мире. Поднебесной принадлежит первое место и по числу грандиозных виадуков. Из 100 самых высоких мостов планеты около половины расположены в Гуйчжоу - провинции на юго-западе КНР. Уникальные технические конструкции, словно парящие в воздухе, вписаны в живописные горные пейзажи. Это захватывающее дух зрелище привлекает миллионы туристов. Неудивительно, что в Китае Гуйчжоу называют «музеем мостов».

Затерянные в горах

Всего в Гуйчжоу построили более 30 тысяч мостов. Такое большое количество обусловлено особым рельефом местности. Провинция расположена на Юньнань-Гуйчжоуском нагорье, и 93% ее территории занимают горы и холмы. Возвышенности перемежаются с реками и зелеными долинами. Особая географическая среда обеспечила провинции уникальный и красивый пейзаж, однако на долгие столетия практически отрезала ее от внешнего мира.

Начиная с 2013 года в Гуйчжоу активно развивается строительство дорог. В 2015 году в провинции открылись скоростные автомагистрали между уездами, а в 2017 году были проложены дороги, соединяющие деревни. Сегодня Гуйчжоу занимает четвертое место в КНР по протяженности скоростных автомагистралей, их длина в сумме составляет

8331 километр. Провинция стала крупным наземным транспортным узлом на юго-западе Китая, и этот успех неразрывно связан с мостами Гуйчжоу.

Мост через реку Балин на высокоскоростном шоссе Шанхай - Куньмин. Фото: сайта «Жэньминьван»

От пейзажей - к цифровой экономике

Красивые пейзажи стали хорошим источником дохода для местного бюджета: власти Гуйчжоу активно развивают экономику «мостов и туризма». Величественные вершины, ущелья и карстовые пещеры превратились в горные парки. За десять лет количество туристов, посетивших Гуйчжоу, выросло в 3,7 раза: со 170 миллионов человек в 2011 году до 640 миллионов в 2021 году. За это время общий доход от туризма в провинции увеличился со 142,9 до 664,2 миллиарда юаней.

В Гуйчжоу постепенно складывается первоклассное направление для горного туризма международного уровня.

Строительство мостов и модернизация дорожного движения обеспечили этой местности впечатляющий экономический прорыв. Каждый новый мост становится надежной транспортной гарантией для развития провинции и улучшает жизнь людей, способствуя стремительному росту Гуйчжоу.

В последние годы здесь активно формируется масштабный IT-кластер. В провинции с нуля построили «Демонстрационную базу Южнокитайского центра обработки данных» - точку прямого подключения к сети Интернет на национальном уровне. Она стала одним из восьми крупнейших в Китае узлов интегрированной вычислительной сети. В провинции действуют и строятся 37 ключевых центров обработки данных, что делает ее одним из регионов с наибольшей концентрацией таких объектов в мире. Благодаря этому Гуйчжоу седьмой год подряд занимает первое место в Китае по темпам роста цифровой экономики.

Мост Хуаюйдун на шоссе Гуйян - Хуанпин. Фото: сайта «Жэньминьван»

Конкретно

Топ самых красивых мостов провинции

• Мост через реку Балин - первый в мире виадук с тысячеметровым пролетом, проложенный через горный каньон. Его протяженность составляет 2237 метров, высота - 370 метров. Это первый в Гуйчжоу мост, в который можно пойти на экскурсию. На нем расположен Музей науки и техники площадью почти 6 тысяч квадратных метров. Экспозиция рассказывает об истории строительства и научно-технических инновациях виадуков Гуйчжоу.

• Мост Пинтан расположен в одноименном уезде в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе. Общая протяженность постройки - 2135 метров, высота главной башни составляет 332 метра. Он считается самым высоким вантовым мостом в мире с тремя пилонными опорами.

• Автомобильный мост над рекой Ячи находится на границе двух городских округов - Гуйян и Бицзе.