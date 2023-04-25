О толерантности, бешенстве и прочих подтекстах

Кадр из фильма «Плакать нельзя»

«Я честно служил родному языку», - сказал герой одного фильма. «Должны же мы сохранить свою культуру», - сказала героиня второго. А герои третьего ничего такого не говорили, они пользовались исконно народным языком без идеологических обоснований.

И еще символическое наблюдение: два фильма были о родительской беде (ювенальная юстиция и наркомания), но рассказаны один женщиной, другой мужчиной; и главные действующие лица в одном женщины, в другом мужчины.

В двух фильмах набралось 9 трупов. Кроме огнестрела для убийств использованы топоры, осиновый кол, попавшие под руку железяки и поленья, мороз (дважды), провалившийся лед, взбесившиеся волки и разъяренный медведь, автоаварии и даже доза героина.

Вот такая у нас нынче жизнь в представлении кинематографистов. Фильмы переполнены метафорами крайней жестокости, насилия, боли, попрания прав, родительской вины, непримиримости.

Ну, и конечно - подтексты. Легко прочитываются те, что целят прямо в яблочко текущей актуальности. Красноречивые заголовки говорят сами за себя.

Несмотря на такое предисловие, хочу отметить, что фильмы четвертого дня оказались тяжелыми, но яркими и незаурядными.

Право быть собой

Продюсер Леонид Филинов, представивший фильм «Дневник поэта» (режиссер Булат Юсупов) о башкирском поэте Рами Гарипове, назвал фильм народным, потому что средства на постановку собирали всей республикой. Гарипов - советский писатель, он закончил Литинститут в Москве, работал редактором и переводчиком в издательстве, являлся членом Союза писателей СССР. Но в истории литературы Башкортостана он остался, прежде всего, поэтом родного языка, развитию которого, как написал, «честно служил».

«Дневник поэта» - заключительный фильм кинотрилогии о национальных поэтах Башкирии. О двух первых мне в свое время довелось писать тоже. Сквозная тема та же: развитие и укрепление родного языка. Гарипов в этом ряду подлинный герой: советский строй ассимилировал его в державное сословие, а он отстаивал право на самость - личности, творчества, языка, нации. «Слово поэта неподкупно», - цитирует он нам с экрана свое кредо.

Вот и весь подтекст киноэпопеи о национальных поэтах: каждый народ имеет право оставаться собой. Эта аксиома, самоочевидная для большого этноса, для народов поменьше уже не так утвердительна, ее приходится отстаивать. Даже в советские времена, при которых в Литинституте существовала льготная квота на обучение нацкадров.

Кадр из фильма «Плакать нельзя»

«Она этого все равно не поймет» …

Вопреки приказу заголовка «Плакать нельзя» (режиссер Наталья Назарова), плакать пришлось весь фильм. Когда служба охраны прав ребенка в одной из скандинавских стран отнимает детей у «провинившихся» родителей (страшная сцена, напомнившая фильм Климова «Иди и смотри»). Когда изъятый русский сын героини в знак протеста начинает петь в приюте песню Чебурашки, а за ним все дети интерната запели каждый свою национальную песню. Когда в приемной семье проговорились мальчику, что его любимый отчим-военкор погиб, - и вместе с мальчиком готов завыть от горя. Когда мальчик жестко сказал воспитателям: вырасту и всех вас поубиваю! И ты его понимаешь. Когда погиб русский парень, прошедший ребенком ад службы охраны его прав, потерявший там повесившуюся сестру, и потому помогавший героине похитить и увезти сына обратно в Россию. Режиссер очень умело нажимала на кнопки моих человеческих эмоций и гражданских позиций.

Самое поразительное, что вторая героиня, сотрудница службы охраны, вызывала сочувствия не меньше. Она сознательно отказывалась от навязанной ей позиции толерантности и не хочет прощать «понаехавших» эмигрантов: зачем они прутся сюда, не работают, садятся на пособие, не учат наш язык, не считаются с нашими нормами. «Мы должны позаботиться о сохранении своей культуры», - сказала она. Вот и еще один небольшой народ беспокоится о родном языке, хотя в приюте установлено общение на «всеобщем» английском.

Это она сформулирует в разговоре с русской героиней ключевой вывод: вы никогда до конца нас не поймете!

Этот подтекст, скорей всего, означает, что Европа и Россия дышат слишком по-разному.

И что разность между культурами сегодня надо охранять.

Если не хватает патронов, бери в руки кол

Фильм «Бешенство» (режиссёр Дмитрий Дьяченко) — это об эпидемии бешенства, которой заболели дикие звери в тайге, и о сыне-наркомане, которого отец привез в охотничью заимку на передержку, надеясь так вылечить. На них нападают сначала бешеные волки, а потом и зараженный медведь. В страшных схватках погибают сначала двое селян, потом полицейский, егерь, отвечающий за территорию, наконец, зверь душит и главного героя (артист Алексей Серебряков). Сын вытаскивает его из тайги, проходит чистку и мечтает о ребенке. И вновь окунается в ледяное море, в котором когда-то отец учил его плавать.

В общем все понятно, как говорится, без слов. История рассказана недвусмысленно. И когда герои берут в руки кол на медведя, потому что патронов не хватило, – это, конечно, манифест.

Счастье кино, однако, в том, что всякие подтексты вкладываются и остаются в головах зрителей как что-то вторичное. А на душу ложится сама история и впечатление от нее. А в этом случае команда столь профессиональна, что фильм-триллер получился и впрямь мощным. Очень мужским. И по-настоящему героическим. Я бы сказала: независимо от подтекста.

Впереди еще два дня просмотров. Какие истории прозвучат еще?