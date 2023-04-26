«У каждой выброшенной бутылки есть имя и фамилия»

Фото: Оксана ЗУЙКО

«Комсомолка» в очередной раз собрала ведущих экспертов в области экологии и ответственного обращения с ресурсами, чтобы поговорить о том, как решаются самые важные задачи в сфере экологии. В таком формате мы работаем не в первый раз, поэтому у нас была отличная возможность понять, получается ли у России эффективно решать поставленные задачи и идти намеченным курсом. Оказалось, получается не везде и не всегда. Мероприятие шло около двух часов. Мы предлагаем вам ознакомиться с наиболее яркими высказываниями участников встречи.

Вячеслав Фетисов, Посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы, председатель набсовета Национальной экологической премии Медиагруппы «Комсомольская правда».

«День Земли» - это специальное мероприятие, которое заставляет нас задуматься… Задуматься о том, что происходит в нашей жизни. Качество которой, как известно, зависит от трёх таких понятных составляющих: от того, чем мы дышим, какую воду пьем и какие продукты едим. Важно помнить, что сегодня основы нашей жизни стремительно меняются. Меняется климат, экология становится проблемой номер один для всех людей, живущих на планете. Но также мы не должны забывать, что Земля – наш общий дом. Что все конфликты сегодня не связаны с будущим людей, при этом они отнимают колоссальные ресурсы, среди которых и главный ресурс – время. Ситуация ухудшается. Собираясь на такие встречи, как сегодня, эксперты, ученые и политики должны стремиться обобщить имеющиеся сегодня знания и

Выработать правильное решение. Во имя будущего наших детей и внуков. Мы должны понимать, что другой возможности у нас может и не быть.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Руслан Губайдуллин, Исполнительный директор Ассоциации организаций операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна».

Для нас самая большая проблема - не технологическая. Мы знаем, как и что можно переработать, Проблема – как правильно донести отходы до мусорного бака. Все мы – и физические, и юридические лица – мусорообразователи. Наша задача – сложить отходы в бак и заплатить за услугу. А у отрасли отходов бак – это первый этап, с которого начинает путь каждой пластиковой бутылки. К сожалению, мы по-прежнему часто видим действия, которые делают начало этого пути невозможным. Отходы – не в баке, а на улицах, на дорогах, в лесах, на берегах водоемов. Я уверен, что у каждой бутылки, у каждого окурка есть имя и фамилия. Мы проводим много волонтёрских проектов: и «Чистая Арктика», и «Вода России»… Но очень обидно, когда волонтёры убирают один и тот же берег ежегодно. Мы рапортуем: в прошлом году мы собрали 8 тонн отходов, в этом – 10! Мы, конечно, молодцы, но ведь эти тонны мусора кто-то как приносил, так и приносит. Поэтому я рад, что «Комсомольская правда» уделяет большое количество времени этим темам. Потому что экопросвещение должно быть чем-то вроде всеобуча: постоянным и всеохватным.

Илья Рыбальченко, Научный эксперт РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения.

Год назад рядом со мной сидел профессор Фролов (Сергей Фролов, заведующий отделом горения в взрыва ФИЦ химической физики им. Н. Н. Семёнова, доктор физико-математических наук – ред.). Он рассказывал о последних технологиях, которые позволяют поставить возле любого мусорного полигона маленький пиролизный заводик, который за полгода совершенно безболезненно и экологично «съест» этот полигон. Без трубы и без золы. Весь мусор преобразуется в товар, который можно реализовать! Вопрос: появился ли в России за этот год хотя бы один такой завод? Ответ: нет. Вчера я звонил Фролову. Спросил его: хоть кто-то за год обратился к вам за этим уникальным изобретением? Ответ: никто. Два года назад Академия наук приняла решение протокольное решение академиков о неприемлемости мусоросжигания в России. Что произошло за эти два года? Хоть кто-то озвучил, что есть такое решение? Нет, все молчат. И тихой сапой продолжают использовать технологии мусоросжигания.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Антон Пушкарев, Руководитель по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента».

Я бы хотел посмотреть на обсуждаемую сегодня проблему с такой точки зрения почвы как фактора обеспечения продовольственной безопасности. Я представляю сельскохозяйственную компанию. Мы производим семена и средств защиты растений, поэтому тема для нас актуальна. Дело в том, что сейчас сельское хозяйство находится на поворотном этапе своего исторического развития. Изменение климата, деградация и исчезновение ресурсов, важнейшим из которых является земля, приводит к тому, что мы не можем производить еду так, как мы её производили исторически. Если в цифрах, то 33% всех сельхозземель в мире подвержены деградации, они становятся менее плодородными. Урожайность и качество еды, соответственно, снижаются. Это означает, что нам нужно производить, больше продуктов питания на тех же площадях сельхозземель. Самая главная цифра: необходимо на 28% повысить производительность сельхозпроизводства, При этом, за последние десятилетия человечество смогло добиться в три раза меньшего результата. Следовательно, мы обязаны сделать колоссальный скачок. Это возможно только за счет инноваций: инновационных гибридов, инновационных средств защиты растений. Компания «Сингента» в 2019 году запустила проект «Здоровая почва». Работаем в трех направлениях: научном, образовательном и прикладном. Во первых, мы собрали сообщество учёных, вместе с которыми составили методическое пособие. Для наших клиентов – а это крупные агрохолдинги – мы проводим образовательные мероприятия, в рамках, которых обучаем агрономов тому, как правильно работать почвой. В рамках бизнес-направления мы помогает компаниям, которые «уперлись в потолок» урожайности, найти способ двинуться дальше.

Вадим Петров, председатель Общественного совета при Росгидромете, эксперт Счётной Палаты РФ, председатель экспертного совета проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Мы столкнулись с культурой сверхпотребления, навязанной нам крупными транснациональными компаниями, которые играют на наших базовых, слабых сторонах. Таких как лень, чревоугодие, тщеславие. Мы забываем, что право на жизнь коррелируется с определёнными обязанностями человека. Если мы хотим иметь все эти права, то должны иметь определённые обязанности, а для этого нужно переломить этот тренд сверхпотребления. Сегодня очень важно сформировать новую экологическую культуру, которая бы эти базовые обязанности распространила на всех. Именно для этого в рамках президентский платформы «Россия - страна возможностей» была запущен проект «Экософия». Мы стремимся сформировать большое сообществе лидеров, которые будут носителями этой главной идеи рационального использования ресурсов, ограничения сверхпотребления, которое не приводит ни к чему, кроме экологических проблем. Экологии научить можно: для этого существует ВУЗы, курсы повышения квалификации и так далее, но сформировать новое экологическое сознание - это огромная, сложнейшая задача.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Юлиа Назарова, Президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь"

В мире ежегодно утилизируется примерно 1/3 уже произведённых продуктов. В России ежегодно утилизируется 17 млн. тонн еды. Причем, на магазины приходится только 29%, оставшийся 71% выбрасывают домохозяйства, то есть мы с вами! Нужно начать задумываться о том, что, в каком количестве мы покупаем и насколько нам, в принципе, это нужно.

На производство любого продукта уходит невообразимое количество: вода, земля, энергия, труд – все они тоже пропадают.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Технология фудшеринга появилась более 50 лет назад. Что это такое. Это система мер, которая позволяет не довести произведенный пищевой продукт до состояния отхода. Мы работаем с крупными компаниями-производителями, с торговыми сетями, с агропроизводителями. Наша задача – забрать продукт до истечения срока годности и передать нуждающимся, которых в нашей стране от 17 до 20 млн человек. Таким образом, фудшеринг позволяет решать одновременно и экологические, и социальные задачи.

Участники круглого стола отметили роль «КП» в системной работе по освещению экологических проблем, а кое-кто даже назвал Медиагруппу «Комсомольская правда» «единственной площадкой, где эксперты могут открыто выражать свою точку зрения и быть услышанными и властью, и обществом». Мы, в свою очередь, напомнили о старте заявочной кампании для участия в Национальной экологической премии «Комсомольской правды».