Журналисты «Комсомолки» сразились друг с другом в знании советских фильмов

Журналисты "Комсомолки" сразились в "Игру в кино". Фото: Архив "КП"

В одном из будущих выпусков поклонники увидят, как журналист, кинокритик и радиоведущий «Комсомольской правды» вступили друг с другом в равный бой. Именно в равный, потому что советские фильмы любит и знает наизусть вся наша редакция. Соперничество между Михаилом Антоновым — бессменным диктором радио «КП», кинообозревателем Денисом Корсаковым и репортером Диной Карпицкой началось еще накануне. Встречаясь за кофе в редакции за несколько дней до съемок они уже вовсю тренировались, засыпая друг друга каверзными вопросами и цитатами из советской киноклассики.

- «Сколько вешать в граммах». Откуда эта фраза, Миш? - спрашивала Дина.

- Как откуда? Это из рекламы мобильного оператора же!

- А вот и нет! Это же их «Операции Ы».

- Да, какое «Ы»? Не было там такого.

- Что вы все про какие-то самые народные фильмы тут рассуждаете. Я уверен, будут в игре использоваться и сложные, авторские картины — Тарковский, Алексей Герман - И вообще, как я понял, просмотрев несколько выпусков «Игры в кино» - главное раньше времени не нажать на кнопку, а-то будет фальстарт.

Фото: Архив "КП"

В таком приподнятом настроении команда «КП» в сопровождении группы поддержки - Пресс-центра «Комсомолки» отправилась на съемки. Кортеж из двух машин такси несся по Москве, чтобы быть ровно к команде режиссера «Мотор!».

Попасть за кулисы ТВ-шоу — это, конечно, отдельное удовольствие! О таком мечтает каждый телезритель. И журналисты в этом смысле счастливчики, их регулярно зовут «на ящик». Но атмосфера в студии «Игры в кино» совершенно особенная. Редакторы напоили кофе с печеньками, ведущий Сергей Белоголовцев шутил беспрестанно. Жаль, что не все его искрометные шуточки влезают в хронометраж программы. Тем более что им с Михаилом Антоновым было что вспомнить, они давно друг друга знают. Мир радио узкий, все друзья-товарищи.

Не будем раскрывать все, что было на программе. Только если чуть-чуть. Мы уверены, приветственные речи «комсомольцев» запомнятся телезрителям. Еще бы! Ведь Антонов рассказал про пробы у знаменитого Эльдара Рязанова. Денис Корсаков то ли пожаловался, то ли похвалился, что из-за кино чуть вообще школу не бросил в выпускном классе. А Дина раскрыла секрет налаживания отношений с любым человеком в любой точке нашей необъятной страны с помощью фраз из любимых народом кинофильмов.

Фото: Архив "КП"

Все четыре раунда игры были очень напряженными! А иначе и быть не могло, когда встречается настоящий и очень известный в узких кругах кинокритик, посмотревший ВСЕ кино, что есть в мире, известный радиоведущий и по совместительству ведущий квизов (командная игра на логику и сообразительность) и журналист. Правильные ответы просто сыпались как из рога изобилия, не успевал Белоголовцев закончить фразу из очередного фильма. Как кнопки только, те, которые надо нажимать игрокам, не треснули? А может даже и треснули? Журналисты соревновались даже не в правильных ответах (их знали все), а в том, кто быстрее ее нажмет. А перерывах между раундами журналисты успевали подшучивать друг над другом и даже над ведущим.

- Жаль, что так быстро все закончилось, - вздохнула Дина, выходя из студии. - Я только вошла во вкус.

- А мы еще придем! - грозился Денис Корсаков. - Только пусть нам по авторскому кино устроят викторину.

- Придем, придем! - хитро улыбался Миша Антонов.

Кто победил, мы, конечно, вам не расскажем. Ждите теперь выхода программы в новом телесезоне. Но обещаем, скучно точно не будет.