Дискуссионный клуб «Ecumene»: Нефинансовая отчетность как точка опоры для достижения целей устойчивого развития

Фото: Оксана ЗУЙКО

Экология, общество, управление или ESG-метрика – это основные принципы развития во всем мире большинства структур как государственных, так и коммерческих в XXI веке. В связи с этим в последние 20 лет многие дальновидные ученые, консультанты, руководители и лидеры неправительственных организаций продвигали теорию, объясняющую как частные, общественные и государственные структуры могут процветать, преследуя более экологичную и социальную ответственную повестку дня.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- С момента принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году мир стал свидетелем увеличения числа обязательств по достижению углеродной нейтральности со стороны негосударственных субъектов, особенно из частного и финансового секторов, а также местных органов власти и регионов, - начал свое выступление программный директор «Ecumene» Сергей Рыбаков. - Рост заявлений сопровождался распространением разной степени надежности критериев и контрольных показателей, используемых для разработки единых безуглеродных правил игры. Инвестирование в соответствии с экологическими, социальными и управленческими принципами (ESG-метрика) стало одним из основных направлений финансового трека, обсуждаемых на последних Конференциях Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Однако если говорить о России в частности, а не о мире в целом, то есть ли у нас стратегия с точки зрения устойчивого развития (УР)? И если да, то какая она. Об этом и шла речь среди участников круглого стола.

НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Аудитор Счетной Палаты РФ Дмитрий Зайцев подчеркнул важность обсуждаемого вопроса, потому что сами цели УР, определенные ООН затрагивают самые болезненные точки общества. Это вопросы голода, бедности, негативного влияния на климат и т.д.

- Казалось, что в 2022 году эта повестка отошла на второй план, - сказал Дмитрий Зайцев. - Но с другой стороны, мы понимали, что ее сложно сдвинуть с места из-за ее актуальности. Как Счетная Палата мы продолжаем отслеживать, что происходит в государственных органах власти. И мы видим, что 2022-ой хоть и внес изменения, но и расставил акценты. И сама повестка из страны не уходит, показывая насколько плотно мы готовы заниматься вопросами внедрения нефинансовой отчетности и ответственного ведения бизнеса. Даже в условиях санкций Россия все равно общается с внешним миром и проблемы отчетности возникают при переходе границ товаров и услуг. В этой ситуации все партнеры хотят видеть прозрачную отчетность, в том числе и нефинансовую.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Актуальность повестки, к слову, подчеркнул на прошедшем недавно заседании Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин, акцентировав внимание на нефинансовой отчетности крупных компаний. Глава государства четко дал понять, что крупный бизнес обязан этим заниматься.

В поле зрения Счетной Палаты незыблемой является и международная повестка. Российские аудиторы являются членами международной организации Счетных Палат. И именно наша Счетная Палата проводит политику, посвященную принципам внедрения аудита ESG и внедрения принципов УР.

ЭКОЛОГОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА В ПРИОРИТЕТЕ

Заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева рассказала, что наше издание начало одним из первых в стране говорить об экологии. И это было не просто так. В период индустриализации в прошлом веке легендарный автор «КП» Василий Михайлович Песков вел рубрику «Широка страна моя», в которой писал о важности сохранения биоразнообразия, ресурсов и всего того, что создала природа и чем богата наша родина.

- Экология - это ДНК бренда «Комсомольской правды», - подчеркнула Анжелика Сулхаева. – И если раньше, когда мы только начинали эту тематику, нас далеко не все понимали, почему мы ставим экологию, например, на один уровень с экономикой, то сейчас ситуация меняется. Мы видим это по нашей Национальной экологической премии, которую проводим уже третий год подряд. Интерес к ней большой, даже в прошлый непростой год мы получили около 150 заявок. Благодаря этой Премии, мы отбираем лучшие экологические практики и рассказываем, что делается в стране в этом направлении. Нам хочется, чтобы как можно больше людей были включены в экоповестку и знали, как много в России экологически ответственного бизнеса и они открыты в своей отчетности.

К слову, прием заявок на Премию «КП» открыт до 12 октября включительно.

РЕГУЛЯТОР ВСЕМУ ГОЛОВА

Заместитель начальника Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений Банка России Елизавета Медина отметила, что цели УР – это не дань моде. Это та тема, которая останется с нами навсегда.

- Тут у нас совпали интересы бизнеса и власти, - сказала Екатерина Медина. - Особенно экспортно-ориентированный бизнес уделяет большое внимание этой повестке. А финансовый сектор, который обслуживает этот бизнес, должен соответствовать ему. Если говорить об отчетности в области УР – это важный тренд, от которого мы не можем уйти. Потому что те компании, которые поставляют свою продукцию в дружественные страны, имеют спрос на раскрытие такой информации от импортеров. И информации по всей цепочек поставок. В 2021 году мы выпустили рекомендации по раскрытию информации. После проверили, как они выполняются, и поняли, что в целом восприятие позитивное. Просмотрев отчеты, мы увидели, что большинство компаний отражали в них данные, соответствующие целям УР.

По словам эксперта Мединой, наиболее полно раскрываются компании металлургической промышленности, ТЭКО и добывающей отрасли.

БИРЖА КАК ПРИМЕР ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ

Московская биржа умудряется работать в области целей УР сразу в двух ипостасях.

- С одной стороны, мы как эмитент выполняем те же требования, что и другие эмитенты, - отметил директор по устойчивому развитию Московской биржи Максим Кочетков. -С другой, мы должны быть примером для подражания. И на нашу отчетность это накладывает повышенные требования. На что мы реально влияем в секторе устойчивого развития? На обеспечение возможности эмитентам размещать облигации УР: зеленые облигации, облигации климатического перехода, облигации нацпроектов. И это, кстати, высший пилотаж компаний, которые хотят развивать свои проекты в области УР. Чем больше будет развития в этом направлении, тем больше будет подобных проектов. Тем больше будет эффект для общества. И самое отрадное. Если раньше двигателями для многих компаний были иностранные инвесторы, то теперь на лицо высокая внутренняя инерция и внутренний спрос на проекты в области УР.

ПУБЛИКОВАТЬ ИЛИ СКРЫВАТЬ

Старший эксперт практики устойчивого развития и корпоративного управления (ESG), компании «Технология доверия» Ольга Комарова отметила, что на рынке в прошлом году происходила любопытная ситуация. Отчетов в публичном доступе стало меньше, но это не говорит о том, что компании не готовили отчетность.

- Многие готовили, - говорит Ольга Комарова. - Однако воздержались от публикации из-за общей ситуации неопределенности. И все же кое-кто решился на раскрытие, пусть даже и частичное. У них есть свои причины на это. В первую очередь, нефинансовая отчетность - мощный инструмент коммуникаций. Она стала чуть ли не единственным каналом во взаимодействии. Ее значимость выросла. Во-вторых, укрепились внутренние драйверы. Если говорить только о климате, то это законодательные инициативы на тему обязательной отчетности компаний о парниковых выбросах и т.д.

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Юлия Михалева внесла долю сомнения в систему раскрытия отчетности. В частности, по данным «Роскачества» бывают такие ситуации, когда компании хитрят. Например, ради продвижения товара или услуги намеренно заявляют о своей экологичности и приверженности целям УР, но на деле этого не происходит. Недавно ведомство опросило 150 брендов по поводу их ответственности в области отчетности УР и более половины из респондентов ответили, что сознательно пошли на рекламные трюки с устойчивым развитием и экологией ради продвижения своей продукции.

- Все это в конечном итоге связано с качеством жизни человека. И недостоверная реклама в сфере товаров повседневного спроса играет отнюдь не положительную роль, - заключила Юлия Михалева.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Начальник Центра по внедрению принципов устойчивого развития Газпромбанка Евгений Хилинский рассказал, что представляемый им банк в прошлом году выпустил ограниченный по объему отчет.

- Что будет в этом году, пока не ясно, - сказал Хилинский. – Но мы готовимся по полной программе и собираем информацию как и раньше. Здесь работает принцип – готовь сани летом. Отчетность - это инструмент для принятия решений в будущем. Необходимо четко отслеживать ситуацию в мире. Сейчас мы больше повернуты на восток, чем на запад. И на востоке идут два трека регулирования в области отчетности. Первое - требования на уровне биржи, которая в любой стране имеет значительные отношения с регулятором финансового рынка. Второе - это государственные стандарты. Два ярких примера – это Индия и Китай. В Индии в прошлом году была внедрена инициатива по обязательному раскрытию нефинансовых данных. В Китае были объединены стандарты нефинансовой отчетности. Глядя только на эти две страны, становится понятно, куда нужно двигаться.