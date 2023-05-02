ДОМ.РФ: на 40% вырос спрос на обучение технологиям информационного моделирования в строительстве

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

ДОМ.РФ на своей площадке провел для застройщиков и представителей региональных властей стратегическую сессию. На ней обсуждали переход девелоперов на технологии информационного моделирования (ТИМ).

В англоязычных странах используют аббревиатуру BIM, которая расшифровывается аналогично. Суть решения в создании профильными специалистами трехмерной модели будущего здания - цифрового двойника. Модель — это помощник в проектировании, строительстве, эксплуатации и даже возможной утилизации здания. Все участники процесса будут работать в единой информационной среде - изыскатели, проектировщики, заказчик, подрядчики, архитекторы, экспертиза и контролирующие органы. ТИМ минимизирует количество возможных ошибок на каждом этапе работы, сокращает расходы на строительство и эксплуатацию объекта.

Сейчас такие технологии в России обязательно используют при строительном госзаказе. В коммерческом жилищном строительстве добровольно применяют преимущественно крупные застройщики. Но уже следующим летом (с 1 июля 2024 года) все жилые многоэтажки должны проектировать, задействуя ТИМ. Чуть позже (с 1 января 2025 года) алгоритм нужно будет обязательно задействовать для малоэтажного строительства.

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

В ходе стратегической сессии ДОМ.РФ власти, застройщики и эксперты обсудили готовность отрасли к применению ТИМ. За оставшееся время предстоит решить три основные задачи. Во-первых, подготовить необходимые стандарты. Например, нацстандарт для цифровых двойников разрабатывается ДОМ.РФ с участием заинтересованных ведомств. Во-вторых, необходимо выработать подходы к использованию отечественного ПО для среды данных. Сейчас у разных компаний разные сервисы. ДОМ.РФ предлагает собственное решение: цифровой контроль строительства, который реализуется на базе Единой информационной системы жилищного строительства. И наконец третья задача – кадры. На сегодня нехватка специалистов, умеющих работать с ТИМ, исчисляется десятками тысяч человек. Их подготовку ведут ряд учреждений, но одно из лучших обучений на рынке проводится в Цифровой академии ДОМ.РФ. Главная проблема, о которой сказал замглавы Минстроя России Константин Михайлик - низкий уровень готовности застройщиков к переходу на ТИМ.

— До конца года завершится внедрение технологии в государственном секторе. Логично, что коммерческий сектор не может и не должен отставать. Поэтому наша задача — к 1 июля следующего года понять и проработать все оставшиеся вопросы. Технологии информационного моделирования — уникальная возможность создавать продукт, который будет понятен нам на всем этапе инвестиционно-строительного цикла, включая эксплуатацию. Это понимание позволит нам повысить эффективность стройки, — отметил замминистра.

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

При этом спикер был удивлен, что до начала действия проекта осталось не так много, но стройотрасль будто не проявляет должного интереса к технологии, которая вот-вот станет обязательной. По словам замминистра, около 30% компаний отрапортовали, что закупили программное обеспечение, необходимое для ТИМ. Но при этом реально в работе его применяют лишь малая часть, у остальных лицензии просто «числятся на балансе». К слову, у ДОМ.РФ статистика иная. Но тоже показательная: только 16% застройщиков в России используют ТИМ. Из них 63% для проектирования, 32% для строительства, остальное для эксплуатации и предпроектных работы (данные на 20.03 с.г.)

Михайлик поблагодарил ДОМ.РФ за то, что Институт развития едва ли не единственная структура в стране, которая рассказывает о готовящемся решении и предоставляет площадки для организации подобных мероприятий.

Переход на ТИМ предполагает комплексный подход — стандартизацию нормативной базы, подготовку кадров и разработку цифровых сервисов с последующим их внедрением. Методологией занимается Технический комитет, работающий на базе Института развития в жилищной сфере. Программное обеспечение разрабатывается специалистами цифрового блока госкомпании.

В Цифровой академии ДОМ.РФ (открылась в августе-2021) запущен курс «ТИМ. Базовый уровень» — онлайн лекции по итогам которых слушатели получают сертификат и удостоверение о повышении квалификации от Московского государственного строительного университета.

На текущий момент выпускниками академии стали более 9 тысяч человек.

— Слушатели изучают основы технологии, нормативно-правовую базу, программное обеспечение, знакомятся с реальными практиками. Такого курса достаточно, чтобы начать работать с технологией. Далее речь идет уже о совершенствовании знаний, следовании темпу развития ТИМ, который постоянно развивается и двигает отрасль вперед. Застройщики это понимают — с начала года количество заявок на обучение ТИМ в Цифровой академии выросло на 40%, — прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Перспективной точкой роста для качества российского жилья ТИМ называют и участники рынка.

— Уровень цифровизации стройотрасли значительно повысился, при этом потенциал для дальнейшего роста — в использовании технологий информационного моделирования. Препятствиями для перехода застройщиков на ТИМ сейчас является дефицит квалифицированных кадров и необходимость разработки собственного ПО, — считает директор Департамента технологической платформы Группы «Эталон» Роман Тарасенков.

Его коллега по индустрии Александр Панькин — руководит управлением информационного моделирования группы «Самолет» — убежден, что ТИМ-решения оптимизируют расходы бизнеса.

— И снижают риск ошибок на стройплощадке. Решения для перехода на ТИМ, которые предлагает ДОМ.РФ, своевременны, а главное их отличает комплексный подход — это и методология, и обучение, и IT-продукт, — подчеркнул он.