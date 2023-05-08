Секреты легендарных военных плакатов и фотографий: "Родину-мать" художник нарисовал с жены, а фотограф в небе Сталинграда сбил немецкого аса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плакаты не зря приравнивали к оружию: они имели огромное влияние на народ, и враг это прекрасно понимал. Известных карикатуристов Кукрыниксов фюрер считал личными врагами и вместе с диктором Левитаном внес в расстрельный список...

Творцу всегда проще создавать художественный образ, опираясь на образ реальный.

«Родина-мать зовет!» - самый известный плакат военных лет. Его нарисовал в 1941-м Ираклий Тоидзе. Сын художника, Александр Тоидзе, рассказывал, как появился замысел:

- Когда по радио объявили о нападении фашистов на СССР, мама страшно испугалась. Она вбежала в мастерскую отца с криком: «Война!» Папа сказал: «Стой так и не двигайся!»

Родина-мать получила черты жены художника Ираклия Тоидзе. Фото: Wikimedia Commons

Художник сделал наброски со своей жены Тамары, а потом смягчил грузинские черты и чуть состарил на портрете молодую женщину, чтобы она соответствовала образу матери.

Пришлось изображать фашистов

Михаил Куприянов из Казани, туляк Порфирий Крылов и Николай Соколов, приехавший из Рыбинска, подружились в 1920-х. Изначально они рисовали пейзажи, но, образовав творческий союз под названием Кукрыниксы, зашифровавшим их фамилии, принялись за карикатуры и плакаты.

Всем также известна их картина «Конец. Последние дни гитлеровской ставки» (репродукция - справа).

Кукрыниксы сражались с врагом не только при помощи искусства. Так, в 1942 году на Сталинскую премию они вместе с Самуилом Маршаком купили танк. Фото: Wikimedia Commons

В мае 1945-го, после Победы, Кукрыниксы отправились в Берлин собирать материал о капитуляции Германии. Наведались и в бункер Гитлера. Сделали множество набросков, а вернувшись в СССР, принялись за масштабную работу. Для этого у себя в мастерской художники устроили нечто напоминающее увиденный в Германии бункер. А еще нашли человека, похожего фигурой на фюрера. Но тот, узнав, кого ему предстоит изображать, улизнул от художников, не польстившись даже на гонорар. Стало понятно: большинство советских людей откажутся от такой «роли». Что делать? Художники решили сами позировать друг другу - наклеивали усы, зачесывали волосы набок, наносили грим... Позировали и рисовали по очереди. Специально для этой миссии попросили в Министерстве обороны немецкий мундир.

К слову, все три художника в военное время носили майорские погоны. Но перед поездкой в Нюрнберг на международный судебный процесс их повысили до полковников. Присвоение внеочередного воинского звания объяснили тем, что с майорами никто не будет особо считаться, а вот полковник - другое дело...

Известный снайпер

Плакат Леонида Голованова «Красной армии - слава!», который еще называют «Дошли!», появился в 1944-м. Многие считают, что главный герой плаката похож на героя поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин», словом, персонаж выдуманный.

Фото: Wikimedia Commons

- На самом деле Леонид Федорович изобразил конкретного человека, - рассказывает специалист по советскому плакату Государственной Третьяковской галереи Людмила Михайловна Смирнова. - Прототипом солдата-победителя стал снайпер Василий Голосов. Голованов использовал его фронтовые портреты из кинохроники. В левом верхнем углу художник изобразил свой же плакат «Дойдем до Берлина!», героем которого также был Голосов.

Чтобы сделать образ более «народным», художник изобразил снайпера с погонами рядового, хотя тот был лейтенантом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Василий Голосов, уроженец Тульской области, уничтоживший 400 фашистов, погиб от осколка немецкого снаряда в августе 1943 года в бою за село Долгенькое Харьковской области. Ему было всего 32 года.

Сюжет - письмо бойца

Еще одно знаковое произведение Леонида Голованова - плакат «Мсти немецким псам!».

Почти фотографическую убедительность рисунка Голованов усилил словами письма. Фото: Wikimedia Commons

- Это почти документ, - рассказывает Елена Викторовна Смирнова, хранитель музейных предметов первой категории Музея Победы. - Плакат был нарисован Леонидом Федоровичем на основании письма, полученного из дома бойцом Галкиным. Солдату сообщали о судьбе его жены и детей, оставшихся на оккупированной территории. Это и изобразил художник на плакате.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Знамя в Берлин фотограф привез из Москвы

До наших дней дошло немало выдающихся фото военных лет. Но, пожалуй, два из них можно назвать знаковыми.

«Знамя Победы над Рейхстагом» - главный снимок Евгения Халдея. Вместе с Красной армией фотограф прошел пол-Европы!

Вторые часы на руке солдата пришлось заретушировать. Фото: Wikimedia Commons

Знаменитый кадр не был репортажным. Когда Халдей узнал, что едет в Берлин, он прихватил красную скатерть и попросил сшить из нее три флага. Серп и молот вырезал из простыни. А вот герои этой серии снимков - Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов, Леонид Горычев - были найдены случайно. Фотографу пришлось сделать не один кадр, прежде чем все, что он хотел, получилось: поверженный Рейхстаг лежал у ног победителей. На фото один солдат поддерживает другого, чтобы тот не упал, и на обеих руках у него красуются часы. Именно эта деталь чуть не погубила снимок: почему двое часов? Трофей? Не обвинят ли бойца в мародерстве? Халдею пришлось прибегнуть к ретуши - иголочкой выцарапывать часы на негативе.

Хозяйка Бранденбургских ворот

Фотографий с регулировщицами у Бранденбургских ворот снято немало. Одну их самых известных сделал Яков Рюмкин. На снимке - Лидия Спивак. Детство ее прошло в запорожском селе Черниговка, на фронт девушка ушла, едва ей исполнилось 17. А до того Лида с подругой прятались в специально оборудованной отцом яме: молодежь тогда массово угоняли на работы в Германию.

Лидия Спивак вспоминала: проезжающие бойцы дарили ей шоколад, а однажды вручили... пачку фильдеперсовых чулок. Ее девушка разделила с подругами. Фото: Wikimedia Commons

Девушка мечтала стать снайпером или медсестрой, но оказалась регулировщицей. Нести службу Лидии, как и всем солдатам, приходилось в любую погоду - в зной, в снег и в дождь. Сапоги девушкам доставались обычно на пять размеров больше. Зато на посту № 1 (им считалось место возле Бранденбургских ворот) Лида постоянно получала поздравления. Все, кто следовал мимо, кричали: «С Победой, сестренка!»

Кстати, Яков Рюмкин был человеком уникальным. Писатель Борис Полевой, встречавшийся с Яковом на многих фронтах, рассказывал, что этот фотокор, полетев снимать горящий Сталинград, сбил немецкого аса! В самолете он сидел на месте стрелка-радиста и, когда их в воздухе атаковали мессеры, взялся за пулемет. Позже Рюмкин утверждал, что сделал это «со страху», и сокрушался, что не мог одновременно стрелять и снимать. Такой кадр пропал!