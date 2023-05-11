В Госдуме РФ предложили запретить скандальную серию «Гриффинов», где показали спивающийся Челябинск и бедствующих россиян

Фото: кадр из мультфильма.

Не секрет, что во многих американских сериалах и фильмах Россия и СССР показаны, мягко говоря, стереотипно. Водка, селедка, медведи, злобные русские киллеры (и мужчины, и девушки), соревнования с коромыслами и проч. Иногда даже становится настолько смешно, что задумываешься: неужели Михаил Задорнов был прав и американцы настолько тупые? Ну нельзя же это на полном серьезе снимать. Или это тонкий стеб с прицелом на формирование устойчивого стереотипа...

Вот в США вышла очередная серия бесконечного мультика «Гриффины», где герои отправляются в Россию, чтоб вернуть аккаунт пса Брайана, который «угнал» русский хакер Иван (ну не Елисей же!).

Фото: кадр из мультфильма.

Так Гриффины попадают в Челябинск. И что же мы видим? Пьющих с раннего утра мужиков, дерущихся за шахматной доской. Серость, грязь, чад заводских труб. Собаку запускают в космос прямо на улице, и она приветствует героиню Мэг с американским акцентом: «Прывьет!». Продавец лука (!) на телеге пьян в мясо в 9.15. Каждые 10 шагов американка встречает гопников или уголовников, греющихся у бочек с огнем или сидящих на корточках перед бутылками водки. Больше похоже на киевский майдан. Но нет, так «Гриффины» представляют Россию.

Фото: кадр из мультфильма.

При этом сама Мэг во время экспресс-экскурсии по Челябинску, словно в мюзикле «Ла-Ла Ленд», счастливо напевает песенку про город: «это старая, разваливающаяся деревня, холодная и серая». Она влюбилась в нашего мужика (самый правдоподобный момент).

Разумеется, сложно ждать от сюжета сатирического мультика здравого смысла. Но это же вовсе не значит, что промышленный Челябинск нужно показывать как захолустный Чикаго.

Фото: кадр из мультфильма.

Ладно, мы в передаче «Наша Russia» с любовью описывали Челябинск таким суровым, что челябинских котов боятся даже тамбовские волки. Но зачем же американцы наводят поклеп на столицу швейных машин? Вопросом заинтересовались и в Госдуме РФ.

— Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности, — подчеркнула Яна Лантратова, первый зампред комитета ГД РФ по просвещению. — Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет. Я ему лучше покажу невероятной красоты озеро Тургояк, национальный парк Зюратеуль, Игнатьевскую пещеру, Аркаим. Это ему и поможет сделать выводы о регионе. Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов.

Фото: кадр из мультфильма.

Депутат подчеркнула, что культура в уральском регионе находится на подъеме — и именно челябинские продюсеры выпустили два кинематографических суперхита последних лет: «Чебурашку» и «Холопа» (речь про Антона Морозенко, Дмитрия Пермякова и Михаила Ткаченко).