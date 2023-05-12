«Обнимашки» и нежность полезны для здоровья: ученые поразили прекрасным открытием

Проявление чувств через физическую нежность приводит и к более прочной психологической привязанности между партнерами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Расцеловала бы ученых за это удивительное открытие! Как показало исследование, проведенное по заказу Университета Вроцлава (Польша) большой международной группой ученых, внешние проявления чувств - не только естественная часть романтических отношений. Они помогают поддерживать любовь между мужчиной и женщиной на долгие годы.

И это еще не все. Заодно в очередной раз выяснилось, что такое проявление чувств еще и для здоровья полезно.

Австрийские нежности и китайские сухари

Чтобы понять, как люди проявляют любовь, психологи отобрали 7681 добровольца из 37 разных стран в возрасте от 15 до 87 лет (да, в эти годы любовь тоже возможна). Средний возраст влюбленных оказался 31 год. Отношения у волонтеров были разной продолжительности: как совсем свежие, менее одного месяца, так и весьма долговременные - до 50 лет. Средний срок - 7 лет.

Участникам эксперимента дали две анкеты. В первой они отвечали на вопросы о том, насколько сильно любят свою вторую половинку, а во второй рассказывали, как они проявляют свою любовь на тактильном уровне: любят ли они целоваться или время от времени в порыве чувств обнять и погладить своего сердечного друга. Или предпочитают сдержанность в проявлении эмоций (по крайней мере на людях). Оценки выставлялись по 100-балльной шкале.

Оказалось, что самые трепетные влюбленные живут в Австрии (97,3 балла по шкале нежных прикосновений), Германии (96,8) и на Кубе (95,8). Россияне на 18-м месте - мы набрали 86,3 балла по шкале обнимашек. Так себе результат.

Но в Китае еще меньше любят «телячьи нежности» - их проявляют 52,8% опрошенных. В Нидерландах с романтичными прикосновениями чуть получше - 57,5% опрошенных практикуют объятия и поцелуи. Даже в Пакистане нежность проявляют 61,1% респондентов, что довольно неожиданно с учетом царящих в этой мусульманской стране строгих нравов. Но везде видна четкая закономерность: чем сильнее люди любят друг друга, тем больше нежности они выражают через прикосновения.

Варшавская мелодия

Во втором эксперименте ученые подробно изучили связь между любовью и прикосновением на 199 добровольцах из Польши. В среднем влюбленные касались своих партнеров 3,36 раза в час, при этом отдельные любители пообниматься и поцеловаться доводили эти показатели до 10 объятий и до 20 поцелуев в час. Если предположить, что в среднем человек спит около восьми часов в сутки, то получается, что эти романтики способны дойти до 160 объятий и 320 поцелуев в день. Они там вообще, кроме тисканья, чем-то еще занимаются?!

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ученые делают предположение, что любовь и физическая нежность работают в две стороны. С одной стороны, чем сильнее любишь, тем чаще хочется приласкать объект воздыханий, это, согласитесь, естественно. С другой стороны, проявление чувств через физическую нежность приводит и к более прочной психологической привязанности между партнерами, к более длительным отношениям в паре, которые устраивают и мужчину, и женщину. Так что, если хотите укрепить и продлить свои отношения, учитесь взаимным и устраивающим друг друга поглаживаниям, объятиям и поцелуям.

Тем более что они, как выяснилось в ходе исследования, полезны для здоровья. Особенно для сердца и сосудов, стабилизируют артериальное давление, повышают устойчивость к стрессам.

С ответным словом

Догоним и перегоним!

Ситуацию комментирует лидер общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александр Моногамов:

- Чему учит нас это исследование? Очень многому. Например, теперь в ответ на упрек дамы сердца: «Ну что ты неласковый такой, посмотри, как Петя свою Маринку обнимает постоянно, целует» - можно отвечать по науке: «Так этот Петя, может, и не Петя вовсе, а Петер, австриец, у них это в крови, а мы всего-то на 18-м месте идем».

С другой стороны, в ответ на нежелание девушки обняться во время киносеанса можно призвать ее к ответственности, сославшись на повышенное артериальное давление или неустойчивость к стрессам.

В целом же результаты исследования наводят на мысль о том, что 18-е место россиян в мире по такому важному показателю, как индекс проявления нежности, - это не предел. Не исключено, конечно, что нас, как водится, засудили, лишив «золота» и в этих состязаниях. Но мы определенно способны на большее. Докажем это, повысив число объятий и поцелуев. Даешь первое место!