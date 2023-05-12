Зеленского не пустили на "Евровидение". А он просился

А, может, все гораздо проще? Володымыр достал всех и уже реально задолбал Фото: REUTERS

Что-то явно сдохло в европейском лесу – Зеленскому не разрешили выступить в финале "Евровидения". Нет, не с песней и даже не с музыкальным номером с роялем, как он это умеет. И общество защиты фанеры и музыкальных инструментов тут ни при чем. Ему не разрешили появиться в финале конкурса с очередным исполнением, в котором лучше всего слышится только одна фраза: "Дай, дай, дай, дай!" Хотя, кто знает, может, это действительно песня с таким припевом.

- Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия, - заявили организаторы.

И в чем дело? Он ведь уже так подготовился, накушался всяких веществ, расширяющих сознание настолько, что в течение 6 минут своего последнего видеообращения, каждые 20-30 секунд демонстрировал чрезвычайную подвижность носа. И правой ноздрей мог, и левой, и обеими одновременно. Наглядное пособие натурально. Опухший, с каким-то невнятным клекотанием, запинающийся, он привел себя в состояние, максимально соответствующее атмосфере конкурса.

Правда, с учетом, сколько там на этом конкурсе всяких извращенцев, которые пропагандируют со сцены свои девиации, делая их популярными, возможно, Зеленскому было более конкретно обозначить свою редкую гендерную идентичность. Тогда бы точно не отказали. Лесбиян? Вероятно. Зоофил? Нет, скорее, некрофил, судя по тому, сколько украинцев он уже послал на смерть. Транссексуал? Почему бы и нет. Может, даже трансформер? Да легко. Но какой – автобот или десептикон? А, впрочем, это уже не про гендеры, да? Хотя, как знать… Их там уже больше 70 всех этих трансгендеров, и с каждым днем все больше и больше. Почему бы не выделить в отдельный гендер и "президент Украины"? Хотя, президент Украины – это та еще гендерная идентичность, которую даже европейские извращенцы вряд ли смогут заценить.

А, может, все гораздо проще? Володымыр достал всех и уже реально задолбал. Если в прошлом году стоило ему только промолвить, что он бы хотел выступить, как перед ним расстилали красные дорожки и даже пылесосили их, то сейчас, похоже, Зеленскому могут предоставить для выступления только сцену сельского клуба, да и то, если он заплатит хорошие деньги. Репертуар наскучил. Одна реприза, и то попршайничество.

Говорят, в субботу он едет в гости к Папе Римскому. Понятно, что глава католиков по должности обязан быть милосерден даже к самой паршивой овце. Ну так это к овце, а тут ведь не она, а Зеленский.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробнее)