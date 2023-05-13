Слепота, гипертония: ученые доказали вред смартфонов, но все не так страшно, как кажется

В этом исследовании приняло участие чуть более 212 тысяч пользователей смартфонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайские специалисты исследовали данные британского биобанка. Звучит забавно, но именно так в последнее время проводятся очень многие сравнительные исследования – в открытом доступе находятся данные о состоянии здоровья миллионов людей, а ученые сравнивают нужные им данные и делают выводы. Без искусственного интеллекта тут явно не обходится, ведь это его дело перелопачивать сотни тысяч медкарт или данные опросов.

И вот одно из последних исследований: долгие разговоры по смарфтону повышают риски развития гипертонии. В чем проблема таких исследований: все основывается на анкетах или устных показаниях опрошенных людей. Мы же понимаем, что довольно сложно понять, сколько мы в день говорим по телефону – иногда много, иногда совсем не говорим. Кто-то висит на трубке часами, кто-то и двух слов не произносит.

В этом исследовании приняло участие чуть более 212 тысяч активных пользователей смартфонов. Наиболее активными назвали себя 187 тысяч человек. Исследователи сравнили данные за 12 лет и выяснили, что у разговаривающих по телефону более 5 минут в день риск развития гипертонии увеличился на 7% по сравнению с теми, кто вообще им не пользовался или говорил меньше. Чем дольше опрошенные говорили, тем выше у них был вероятность повышенного давления: от 1 до 3 часов — на 13%, от 4 до 6 часов — на 16%, более 6 часов – на 25%.

С одно стороны, целостной и достоверной «картины мира» это исследование не дает. Но косвенно подтверждает влияния радиоволн на здоровье человека. Увы, это плата за цивилизацию…

Как рассказывал в эфире Радио «КП» председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев, важно уметь защищаться от различного излучения, в первую очередь смартфонного. Например, для детей ставить программы, которые бы ограничивали экранное время. Стараться говорить по гарнитуре, а не подносить смартфон к голове. По возможности использовать проектор, а не экран компьютера.

И ЕЩЕ ПРОБЛЕМА

Смартфоны вызывают особую слепоту

Термин «смартфонная слепота» появился не более 10 лет назад. К счастью, пока таких случаев в мире не так много. Но всё же они есть. Иногда все мы любим полежать в кровати на боку в темноте, почитать в смартфоне или посмотреть видео одним глазом. Так вот – такое поведение весьма чревато. В мире зарегистрировано уже несколько случаев «смартфонной слепоты»: в темноте один глаз перестает видеть. А к утру все проходит и зрение восстанавливается. Но если продолжить неправильное поведение, то это может спровоцировать уже серьезное заболевание.

Кстати, дело не только в темноте: в Великобритании у 40-летней женщины один глаз переставал видеть по утрам. Потом зрение восстанавливалось. А все потому, что, просыпаясь, она смотрела в смартфон только одним глазом, лежа на боку.

Случаи вроде бы разные, но суть одна: сразу после выключения смартфона «рабочий» глаз реагировал на резкую смену освещения и переставал видеть на какое-то время. Каждый из нас с ним сталкивался, заходя из ярко освещенного помещения в полную темноту. Но постоянно испытывать свое зрение таким образом офтальмологи категорически не советуют: не забывайте, что кроме яркости, экран смартфона мерцает, что тоже сказывается на зрении.

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