Сенсационные выводы ученых: За форму носа отвечает ген, доставшийся от неандертальцев

Большой нос - наследство от неандертальцев Фото: Shutterstock

Глядя на маленького Жерара Депардье, тетки наверное умилялись: у кого это такой курносый носик?! Наверное, мальчик на папу похож, говорили они! Но оказалось, что папа тут совершенно ни при чем. Как и в тысячах других случаях, когда на свет появляется ребенок с задатками Сирано де Бержерака. Или Буратино - кому как нравится. Потому что большой длинный нос мы получаем, потому что когда-то, давным давно, наши пра-пра-прабабки согрешили с неандертальцем. Во всяком случае, так утверждает международная команда ученых, которая недавно опубликовала любопытное исследование в авторитетном журнале Nature. В этой масштабной работе приняли участие генетики из Великобритании, Китая, Франции, Аргентины, Чили, Перу, Колумбии, Мексики, Германии и Бразилии.

Ученые мужи обследовали 6 тысяч добровольцев и сравнивали, как те или иные области генома связаны с чертами их лица. Исследователи составляли карту физиономий, по 34 ключевым точкам, фиксируя расстояние между глазами, бровями, размеры губ, высоту лица и так далее. В ходе анализа генетики выявили 26 участков ДНК, которые отвечают за те или иные характеристики внешности. В частности один из генов - ATF3 - является одним из архитекторов нашего носа. И в тех случаях, когда вклад ATF3 оказывался решающим, на лице у гражданина (или гражданки) вырастал прекрасный мясистый рубильник. Активность этого гена написана на лице: отличительным признаком являлась высота посадки носа - то есть расстояние от верхней точки до начала верхней губы. И этот параметр считается одной из характерных черт, которая отличает череп неандертальца от черепа современного человека.

по этим точкам ученые составляли карту черт лица участников эксперимента. Фото: nature.com

Зачем неандертальцам нужен был такой фундаментальный шнобель? Ученые считают, что форма носа это результат естественного отбора. Орлиные носы кавказцев, миниатюрные формы коренных народов Севера - ничто иное, как способы приспособиться к климатическим условиям, где проживает тот или иной народ.

- Наши носы помогают нам регулировать температуру и влажность воздуха, которым мы дышим, - объясняет один из авторов исследования профессор Цин Ли из Университета Фудань. - Поэтому разные народы получили разные формы носа. Те варианты, которые помогали выживать и давали преимущества, передавались из поколения в поколение.

Размер носа - одна из ключевых характеристик, которая отличает череп людей (слева) и неандертальцев (справа). Фото: nature.com

У гена ATF3 тоже имеются признаки естественного отбора. По мнению ученых, современные люди - Homo Sapiens - позаимствовали этот участок генома у неандертальцев. Он помогал людям адаптироваться к более холодному климату, когда наши предки вышли из Африки и отправились осваивать просторы Европы и Азии, где в то время жили неандертальцы. Как водится в таких случаях, соседи принялись крутить друг с другом амуры. От тех романтических времен в ДНК людей осталось 1-2 процента генов неандертальцев. Их нет только у африканцев, которые не покидали колыбель человечества и не грешили, с кем попало. Откуда тогда у некоторых африканцев такие выдающиеся носяры? Наука еще не ответила на этот вопрос, но неандертальцы тут явно ни причем.

А вот европейцы имеют все основания сказать “спасибо” своим вымершим двоюродным братьям, ведь благодаря их генам теперь так вольно дышит человек. А если кому-то кажется, что такое наследство портит фасад лица, вспомните Барбару Стрейзанд или Жерара Депардье. Не нос красит человека, а человек - нос!

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