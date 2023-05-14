Что делать с долларами накануне дефолта США, что больше всего пугает Европу на Украине и как изменится Турция после выборов

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Чего больше всего боится Европа в конфликте на Украине (подробности)

2 место. Александр Коц: ВСУ будут бить по флангам, чтобы попытаться взять в окружение сам Артемовск (подробности)

3 место. Дмитрий Пучков: В Европе 8 мая - день скорби, а не День Победы. Потому что в этот день они проиграли (подробности)

4 место. Георгий Бовт: Чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России (подробности)

5 место. Бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер: Меня каждый день тренировали убивать русских (подробности)

6 место. Владимир Ворсобин: Для грузин решение Москвы отменить визы - историческое (подробности)

7 место. Застой или стабильность: почему российская экономика не растёт как в Китае (подробности)

8 место. Каринэ Геворгян: После выборов Турцию ждет гражданская война (подробности)

9 место. Америке грозит дефолт: что россиянам делать с долларами (подробности)

10 место. «Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробности)