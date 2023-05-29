Виктория Аверьянова: «Развитие нейросетей сулит немало сюрпризов для сферы образования»

Треть россиян опасаются, что их профессию может заменить искусственный интеллект, сообщает ТАСС. Технический прогресс меняет даже гуманитарные направления. Например, нейросеть отлично справляется со многими функциями преподавателя – проверкой тестов и даже составлением заданий. О том, как приручить умные алгоритмы и сделать образовательный процесс качественнее, поговорили с Викторией Аверьяновой. Виктория – преподаватель английского языка. Она использует авторскую методику Tango English Approach на основе современных технологий, делится своим опытом с коллегами и активно рецензирует статьи.

-Виктория, Ваша авторская методика – закономерный результат долгого пути. Вы работали преподавателем, затем завкафедрой в Гомельском институте МЧС, а после Вас пригласили в один из лучших вузов Беларуси, который занимает второе место среди белорусских вузов во всемирном рейтинге Ranking Web of Universities – Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. В какой момент Вы поняли, что учебному процессу требуется внедрение информационных технологий и как начали их использовать?

— Я старалась сделать процесс изучения языков интереснее и эффективнее для своих студентов. Так формировались наработки, которые я применяла много лет и о которых рассказываю другим учителям английского языка во время своих лекций на курсах повышения квалификации. Почему-то раньше мне казалось, что эти приемы используют многие, ведь они вполне очевидны. Тогда я даже не задумывалась над оформлением отдельной авторской методики. Однако преподаватели очень удивлялись, когда я рассказывала им о своих приемах. Моя методика Tango English Approach предполагает довольно жесткий контроль базовых навыков (восприятие речи на слух, употребление лексических и грамматических конструкций) и импровизацию “на паркете”, то есть очень интересные и веселые активности в виде коммуникативных игр и дискуссий в процессе говорения.

Абсолютное большинство учителей английского не используют такой прием, как интенсивная проработка дома учениками умеренно сложной для их уровня записи речи носителя языка, а затем контроль детального понимания этой записи на занятии. Такой прием позволяет интенсивно развивать навык восприятия иноязычной речи. Учителя же, в основном, работают только традиционно, включают аудиозаписи на занятиях и выполняют задания по ним.

Также многие учителя не делают акцент на работе в парах при говорении, почти не используют онлайн-ресурсы, в том числе искусственный интеллект. Для них это что-то абсолютно новое. Но ведь технологии могут значительно облегчить нашу работу. Например, нейросеть способна создавать упражнения. В окошке диалога с ChatGPT даешь образец задания или теста и просишь нейросеть создать такое же, только с другими словами. Или просишь создать интересные вопросы для обсуждения с использованием заданных слов. При этом в текстовом запросе можно обозначить интересы учеников, их возраст, уровень английского, и искусственный интеллект отбирает наиболее подходящие по сложности и тематике вопросы и задания. По тому же принципу можно отобрать подходящие для ученика тексты, затем нейросеть, например, выделяет трудные места, которые нужно вынести на контроль, а затем сама же их проверяет. Для развития навыка говорения я в обязательном порядке включаю работу в парах. Это один из ключевых моментов моей методики. В парах ученики могут говорить максимальное количество времени в течение занятия. Сейчас организовать диалог также можно при помощи нейросети. На данный момент это легко можно сделать в письменной форме, попросив, например, ChatGPT задавать вам вопросы на определенную тему или с использованием определенной лексики. Нейросеть может создавать ролевые ситуации: поход в магазин, новая школа или путешествие. При этом ИИ будет также исправлять ошибки в письменных ответах учеников. Наиболее продвинутые алгоритмы искусственного интеллекта распознают речь и поддерживают устную беседу на уровне носителя, можно даже задать нужный акцент - американский, британский и т.д. Интересно, что в очень скором будущем нейросеть может выбрать вам собеседника, копируя известных людей. Например, вы решили побеседовать с Илоном Маском. Искусственный интеллект собирает все данные о нем, генерирует видео и отвечает на вопросы с тем же акцентом, учитывая мировоззрение и манеры личности, которые она изучила на основе тысяч ресурсов.

— Своими наработками, связанными с внедрением в обучение информационных технологий, Вы активно делитесь в научных статьях и учебно-методических работах. Сегодня на Вашем счету 5 электронных учебно-методических комплексов, 5 учебно-методических пособий, более 65 публикаций в СМИ и в научных изданиях, в том числе в журналах, включенных в перечень ВАК.

— В основном, я описываю приемы, на которых построен мой подход, - коммуникативные методики и использование информационных технологий. В работе «Коммуникативные игры на занятиях по английскому языку» я рассматриваю преимущества этой формы взаимодействия, примеры игр по английскому языку, описываю ролевые и деловые игры, выделяю основные принципы и правила их проведения. Коммуникативные игры обеспечивают возможность настоящего общения в рамках условных ситуаций. Игра – это воссоздание и усвоение общественного опыта, моделирование социального взаимодействия. Такой прием очень помогает заинтересовать студентов в процессе изучения, с помощью игр новая информация запоминается намного лучше. В еще одной довольно популярной работе «Использование Интернет-ресурсов для обучения студентов аудированию» я проанализировала онлайн-ресурсы, которые позволяют выработать навыки восприятия и понимания иноязычной речи, привела их характеристики, а также их основные достоинства и недостатки. В результате я выделила большую группу сайтов, которые позволяют работать над обучением аудированию комплексно. В СМИ я выступала как эксперт. Например, тестировала шесть популярных онлайн-ресурсов для изучения и отработки английской лексики, выделяла их плюсы и минусы. Также анализировала приложения и онлайн-ресурсы для самостоятельного изучения английского языка.

— Как эксперт в этой области, можете рассказать, какие именно сервисы могли бы помочь в самостоятельном изучении языка?

— Для комплексного изучения на начальном этапе подойдет Duolingo, также популярны Babbel, Lingualeo, Simpler, Busuu. Наиболее сложными являются навыки восприятия иностранной речи и говорения. Для углубленного развития навыков восприятия речи сейчас удобно использовать YouTube, так как здесь можно включать субтитры к любому видео. Также есть другие ресурсы, например, esl-lab.com, elllo.org, eslfast.com, где вы можете слушать записи и смотреть видео, а затем выполнять по ним упражнения с автоматическим контролем. Для развития навыков говорения можно воспользоваться такими сервисами, как Tandem, Hellotalk. Они позволяют найти носителя языка и побеседовать с ним. Однако на практике найти носителя языка получается не сразу, ваш собеседник может быть занят или быть вовсе не носителем языка, как он о себе заявляет в приложении.

Здесь на помощь опять может прийти искусственный интеллект. Например, с ChatGPT вы можете пообщаться в письменной форме на заданную вами тему, или с использованием заданной лексики и грамматических конструкций. Также уже есть боты, с которыми вы можете общаться на английском в устной форме. Это Replica, Siri и др. Replica вначале использует стандартные фразы и алгоритмы, а затем копирует ваше поведение и подстраивается под вас, становится своеобразным другом-alter ago. Моим студентам также очень нравятся приложения для изучения иностранной лексики - Quizlet, Мой словарь: учи нужные слова. В этих приложениях можно ввести и изучать именно те слова, которые вам нужны.

— Вы также рецензируете статьи других преподавателей в серьезных научных журналах, являетесь заместителем главреда научного сборника «Лингвистика, межкультурная коммуникация и проблемы перевода». Как глубокая вовлеченность в последние разработки отрасли помогла развитию методики?

— Мне очень интересна тема новых технологий в обучении английскому. А именно - как сэкономить время и преподавателя, и обучаемых и в то же время достигнуть намеченных целей. Рецензирование помогает мне быть в курсе передовых разработок, рассуждать вместе с коллегами над возможностями современных технологий и открывать что-то новое. Еще один из моих ключевых приемов для развития методики - получение обратной связи. То есть, я стараюсь и сама делиться своими знаниями и опытом, и всегда спрашивать у студентов, насколько эффективен был тот или иной прием, что можно улучшить, по их мнению. В конце обучения, уже после экзамена, часто провожу анонимный опрос, где спрашиваю о том, что не понравилось и что понравилось в целом в течение обучения, какие приемы были наиболее эффективными, а какие лучше убрать или усовершенствовать. Также я провожу лекции на курсах повышения квалификации для учителей английского языка и после лекций прошу дать обратную связь. Учителя могут рассказать, что для них было самым полезным, задать вопросы, порекомендовать что-то из своего опыта. Вот в таких дискуссиях и рождаются методики.

— Виктория, Вас по праву можно считать специалистом по внедрению информационных технологий в образование. Можете дать прогноз, что ждет эту область в ближайшем будущем, учитывая бурное развитие искусственного интеллекта? Заменит ли нейросеть преподавателя?

— Нельзя сказать, что в обозримом будущем нейросети заменят педагогов. Скорее, те педагоги, которые используют возможности нейросетей, заменят педагогов, которые этого не делают и не хотят развиваться. Преподаватель будет нужен именно для наставничества и контроля. Взаимодействие с личностью учителя очень важно для воспитания и развития навыков социализации. Кроме того, перед живым человеком у ученика больше чувства ответственности. Ведь калькулятор изобретен уже очень давно, но учитель следит за тем, чтобы ученики не использовали это устройство при решении математических примеров. Так же будет и с искусственным интеллектом. Учитель будет контролировать, чтобы при написании сочинений, выполнении заданий и тестов на уроке этот вспомогательный инструмент не использовался. Но отмечу, что предсказать возможности искусственного интеллекта со стопроцентной точностью нельзя, ведь ключевая особенность в том, что он способен не только обучать, но и обучаться. Думаю, дальнейшее развитие нейросетей сулит нам немало сюрпризов.