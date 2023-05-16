Путин поддержал перевыборы сразу двух дальневосточных губернаторов

Владимир Путин по очереди провел совещание с главой Новосибирской области Андреем Никитиным. Фото: kremlin.ru

Во вторник Владимир Путин обозначил главный направления работы сразу для двух губернаторов.

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Первым он переговорил с главой Новосибирской области Андреем Травниковым.

По традиции, сначала региональный лидер рассказал о своих достижениях:

* До конца следующего года все жители городов в области получат в кранах «качественную воду» (это результат строительства новых станций водоподготовки).

* Работает программа догазификации. По плану, 60 тысяч семей будут подключены к газопроводу.

* В 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать

Путин в ответ спросил губернатора о сибирском кольцевом источнике фотонов, который строится в регионе.

- Средства предусмотрены, работы начаты. Что там происходит? - поинтересовался президент.

- Завершается монтаж фундамента. Параллельно идет изготовление оборудования. Уникальное оборудование синхротрона изготовлено нашими предприятиями. Первый пучок должен быть дан в 2024 году, - ответил областной руководитель.

А потом российский лидер обратил внимание на дефицит мест в школах и садах и проблемы с бригадами скорой помощи - их слишком мало на весь регион.

- С учетом 7,6 млрд. рублей профицита регионального бюджета — это все вопрос приоритетов, - отметил Путин.

Второе совещание у главы страны прошло с губернатором Амурской области Василием Орловым. Фото: kremlin.ru

ВНИМАНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Второе совещание у президента прошло с губернатором Амурской области Василием Орловым.

- Как дела у вас? - обратился российский лидер.

* За 5 лет ежегодно растет валовый региональный продукт. По оценке за 2022 год он 588 миллиардов рублей – почти в два раза больше, чем в 2018-м - доложил глава региона.

* Область в прошлом году вырастила 1,6 млн. тысяч тонн сои - Рекорд за всю историю.

* Уже четыре года действует мораторий на привлечение иностранных рабочих в сельском хозяйстве. Благодаря этому решению в ковидном 2020-м (когда закрылись границы) у аграриев не было проблем с рабочими руками — успели нанять россиян.

* В последние годы пожары не переходили на жилье, потому что власти принимали меры.

* Строятся дамбы, чтобы не города не страдали от паводков.

Путин попросил Орлова «обратить внимание на социально значимые заболевания». Обычно так называют алкоголизм, наркоманию и ВИЧ.

- Инструменты решения известны: медицина, соцреабилитация, - заметил президент.

ЕЩЕ ОДИН СРОК

В сентябре пройдет единый день голосования. И оба губернатора - и Травников, и Орлов собираются выставлять свои кандидатуры. Поэтому они и обратились к президенту за поддержкой. В обоих случаях глава государства поддержал.

- Желаю успехов и удачи, - ответил президент.