В России пройдет федеральная акция по очистке берегов «Марафон рек»

Задача марафона, который пройдет с 20 мая по 4 июня, – привлечь внимание всех россиян к решению экологических проблем речной экосистемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная задача мероприятия – вовлечь россиян в экологическую повестку, собрать и вывести отходы с прибрежных территорий самых крупных водных артерий России. Эстафета продлится до 4 июня.

«Марафон рек» – логическое продолжение и развитие ежегодной акции «День Волги», которая проводится во всех крупных Поволжских городах каждую весну уже несколько лет.

Задача марафона, который пройдет с 20 мая по 4 июня, – привлечь внимание всех россиян к решению экологических проблем речной экосистемы. Всех желающих стать частью национального проекта «Экология» ждет эко-фестиваль, в ходе которого можно не только с пользой для природы провести время и выиграть интересные призы, но и в игровой форме узнать, как правильно сортировать отходы. Организатором мероприятия выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.

«Президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию обратил особое внимание на важность работ по оздоровлению водных артерий страны. Помимо Волги и Байкала, в среднесрочной перспективе начнутся работы на реках Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озере Ильмень, что улучшит качество жизни не менее 80 миллионов человек. Поэтому в поддержку нацпроекта "Экология" стратегической инициативы "Генеральная уборка" мы запускаем "Марафон рек": сотни россиян смогут поучаствовать в мероприятиях по благоустройству берегов, убрать с них мусор и внести неоценимый вклад в экологию. Мы активно призываем каждого стать участником экологического марафона, ведь только вместе мы сможем добиться того, чтобы нас окружали чистые реки и убранные берега», – подчеркнула заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Акция начнется с самой восточной точки страны – с Сахалина: корпоративные волонтеры Группы компаний «Росводоканала» проведут работы по очистке берегов озера Хвалисекое – одного из так называемых Теплых озер. Далее эстафету примут сотрудники из 8 регионов присутствия компании, в том числе в Омской области: в рамках Акции корпоративные волонтеры присоединятся к очистке берега реке Иртыш.

Центральные мероприятия «Марафона рек» запланированы 20 мая в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде. Ожидается, что в день старта акции в поволжских городах в ней примут участие свыше 1500 человек. В каждом из субъектов к мероприятиям по очистке берегов присоединятся представители регионального правительства и крупного бизнеса, общественные и экологические организации, спортсмены и экоблогеры. «Марафон рек» объединит корпоративных волонтеров крупных госкорпораций, банков и промышленных компаний: инжиниринговый дивизион ГК «Росатом», «Информационный центр атомной отрасли» (ИЦАО), ПАО «Промсвязьбанк», ВТБ, «Росбанк», «Газпром Трансгаз Ухта», «Газпром Трансгаз Нижний Новгород», «Газпром Трансгаз Самара», Северное управление ООО «Газпром газнадзор».

Присоединиться к акции и внести вклад в сохранение экологии своего региона может любой желающий: достаточно зарегистрироваться на сайте марафонрек.рф и приехать

20 мая на локацию, весь инвентарь организаторы предоставят на месте.

Большинство компаний являются участниками национальной премии «Наш вклад», проводимой для социально ответственного бизнеса и НКО. Организатором премии выступает АНО «Национальные приоритеты». «Наш вклад» является символом государственного признания достижений бизнеса и НКО в реализацию национальных проектов России.

Также 20 мая в 2 российских субъектах к акции присоединится «Металлоинвест», крупнейший горно-металлургический холдинг страны: сотрудники предприятий соберут отходы с берегов реки Осколец в Белгородской области (города Старый Оскол и Губкин), а также в Курской области (город Железногорск) у реки Свапа.

В каждом регионе предусмотрена своя развлекательная программа. Акция пройдет в формате эко-выходного для всей семьи. Взрослые и дети не только смогут принять непосредственное участие в генеральной уборке прибрежных зон, но и пройти мастер-классы по темам сортировки и утилизации отходов, а также бережного отношения к природе и экологии. Желающие смогут присоединиться к эко-квестам, сделать зарядку с известными спортсменами, а также выиграть памятные призы и подарки.

К федеральной экологической акции «Марафон рек» за время ее проведения – до 5 июня – присоединятся десятки регионов, мероприятия пройдут в Тульской, Белгородской, Курской, Вологодской, Волгоградской, Костромской областях, Краснодарском, Ставропольском, Пермском крае и других.

В число партнеров акции в разных регионах также вошли ПАО «Промсвязьбанк», «Атомэнергосбыт», «Северсталь», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Свеза», «Росатом»: компании также присоединились к экологическому флешмобу и проведут мероприятия по очистке берегов в городах присутствия при участии корпоративных волонтеров.

Так, корпорация ПАО «Свеза» – крупнейший в мире производитель березовой фанеры – в рамках «Марафона рек» проведет уборки сразу в трех локациях: на родине Деда Мороза в Великом Устюге вдоль реки Сухона, в поселке Уральском у самого крупного притока Волги – реки Кама, и в городе Мантурово, омываемом рекой Унжа.

Сотрудники инжинирингового дивизиона ГК «Росатом» не просто сами выйдут на генеральную уборку, но и проведут на локациях развлекательно-просветительские мероприятия. Например, от корпорации в Нижнем Новгороде для самых маленьких участников пройдет мастер-класс по раздельному сбору отходов: в игровой форме детям расскажут, как заботиться об экологии и почему это так важно

Свои мероприятия в Тверской области также подтвердили еще две организации. Энергосбытовая компания «АтомЭнергоСбыт» проведет экологический выходной в Твери на песчаной Мигаловской набережной – одной из ключевых общественных территорий в городе. ПАО «Промсвязьбанк» включится в акцию на одном из прибрежных участков Волги.

Узнать об акции в своем городе можно на сайте марафонрек.рф

Присоединиться к акции и внести вклад в сохранение экологии своего региона может любой желающий: достаточно зарегистрироваться на сайте и приехать 20 мая на локацию, весь инвентарь организаторы предоставят на месте.

Справочно:

С 2021 года ежегодно в конце мая во всех крупных Поволжских городах в поддержку национального проекта «Экология» проводилась акция по очистке берегов «День Волги». В этом году мероприятие масштабируется в федеральный флешмоб «Марафон рек», который охватит многие регионы страны.

Цель акции – вовлечь россиян в экологическую повестку, а также рассказать о нацпроекте «Экология» и правительственной стратегической инициативе «Генеральная уборка».

«Марафон рек» – это возможность принять участие в сохранении экологии своего региона, самим стать частью нацпроекта «Экология» и повлиять на улучшение экологической обстановки.

Организатор акции АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.

Работа по улучшению состояния водоемов и оздоровлению водного каркаса страны входит в национальный проект «Экология», инициированный Президентом России В.В. Путиным.