Прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ продлён до 31 мая

Екатеринбург, зима 2022 г. Волонтеры во время сбора гуманитарной помощи для эвакуированных граждан ДНР. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ продлевает прием заявок до 31 мая. Награду лучшим в конце года традиционно вручит президент РФ Владимир Путин.

Премия проводится благодаря национальному проекту «Образование» в целях популяризации добровольческой деятельности и поддержки социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Одним из ключевых направлений национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, является создание условий для развития и поддержки добровольчества и волонтерства.

«Это наши волонтёры, а их более 21 миллиона человек – это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», - подчеркнул значимость волонтерского движения Владимир Путин на церемонии вручения Премии 2022 года.

Общий грантовый фонд премии в 2023 году составляет 90 млн рублей. Стать участником Премии можно на сайте – Премия.мывместе.рф, а читать и вдохновляться на участие в волонтерских проектах можно на портале Добро.Журнал. Участвовать и победить в Премии может практически каждый, у кого есть социальный проект с достигнутыми результатами и планами развития на 2024 год: граждане старше 14 лет, НКО, представители сфер бизнеса и медиа. В том числе: волонтеры, благотворительные фонды, госучреждения, индивидуальные предприниматели, госкорпорации, СМИ, блогеры и прочие. 11 номинаций Премии охватывают все сферы жизнедеятельности.

Победители получат гранты до 3 миллионов рублей, общественное признание, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнёров. Традиционно победителей Премии объявят на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдет в декабре и будет приурочен к Международному дню волонтера.

По указу Президента России Владимира Путина 2023 год год объявлен Годом педагога и наставника, поэтому в 2023-м у претендентов на победу появилась возможность выиграть в номинации «Обучение служением». Подать заявку на нее нужно студентам и преподавателям вузов, техникумов и колледжей, развивающим проекты на стыке образования и добровольчества. Оргкомитет учредил также спецноминацию «Наставничество года», призванную поддержать талантливых воспитателей. Всего победителей наградят в одиннадцати основных и четырех специальных номинациях.

Важно отметить, что лучшие проекты Премии вошли в Национальный рэнкинг «Наш вклад». Национальный рэнкинг «Наш вклад» – первый в России рэнкинг вклада бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Узнать более подробнее о проекте можно на сайте РЭНКИНГ.НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ.

В 2022 году на премию поступило более 30 тыс. заявок из всех регионов России. Церемония награждения, на которой лауреатов поздравил президент России Владимир Путин, прошла 5-7 декабря в московском Центральном выставочном зале Манеж на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

В 2023 году полуфинал премии пройдёт в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Участники получат уникальную возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов. А победители Международной премии #МЫВМЕСТЕ смогут выбрать себе наставника из числа членов оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны.

Кроме того, они получат грант на реализацию инициативы, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнёров. Вместе с этим, они смогут пройти обучение в Центре Знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Победители Премии 2022 года

Проект «Штаб помощи семейных волонтеров «Неравнодушный район»

Семья Амирхановых занимается семейным волонтерством, в их движении — 78 семей Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа. «Неравнодушный район» — это гуманитарный проект, в котором в 7 сельских и 1 городском поселении организуются точки притяжения жителей, которые хотят помогать и участвовать в волонтерской деятельности по 4 направлениям: помощь жителям ДНР и ЛНР, помощь людям, попавшим в сложную ситуацию, помощь природе, помощь животным.

Благодаря проекту было открыто 10 точек сбора гумпомощи, собрано 43 тонны груза, открыто 8 точек по сбору «добрых крышечек» (собрано 3 214 кг), проведено 24 экологические акции.

«Благодаря участию в премии #МыВместе у семейных волонтеров появилась возможность рассказать о себе и своей деятельности! В рядах наших семейных волонтеров уже 78 семей Нефтеюганского района, к нашему движению вот-вот присоединятся все семьи Югры! Ведь мы так достойно о себе заявили, что один из наших проектов стал в том числе и победителем Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", а ведь этого могло бы и не быть, если бы жюри Премии не выбрали нас финалистами, и многие бы не узнали о нас! Мы не победили, но стали финалистами, но в конкурсе про добро, нельзя проиграть, и мы ушли с большой победой - о наших добрых семьях узнала вся Россия! И в этом году мы будем реализовывать масштабный проект "Семейная Неделя Добра в Югре! " Чем больше мы рассказываем о Премии, тем больше людей присоединяется к добровольческой деятельности! А ведь добро — это главная ценность! Давайте делать Добрые Дела всей Семьей!», - делится своим опытом Зиля Амирханова, автор проекта.

Проект «Счастье жить»

Проект «Счастье жить» победитель в номинации «Территория для жизни» в категории «Волонтеры». «Счастье жить» — это объединение родителей и специалистов. Их миссия — дарить детям с инвалидностью счастливое детство и помогать их семьям. Сейчас создатели проекта занимаются строительством дома «Счастье жить». Это центр развития для детей с особыми образовательными потребностями. В нем есть Янтарная комната, барабанная студия, центр поведенческого анализа, кулинарная мастерская и другие полезные пространства. Авторами и волонтерами проекта уже создано 3 ресурсных класса для 12 детей в общеобразовательных школах, разработана новая модель инклюзивного образования. Открыто 3 коммуникативных класса для 18 детей в коррекционных школах.

«Премия #МЫВМЕСТЕ это расширение горизонта и возможностей как для призёров, так и для участников. Сначала мы сами повышаем свою компетенцию, готовя материалы к заявке, защищая проект и выполняя задания дирекции. А в случае победы, выходим в образовательный и коммуникационный трек с лучшими в социальном секторе. Дополняем друг друга, усиливаем и наполняем для новых свершений ради будущего наших детей и страны. А также благодаря премии есть уникальная возможность озвучить системные предложения высшему руководству страны и это очень ценно», - рассказала руководитель проекта Анастасия.

Проект «Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья»

Проект «Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья» направлен на молодежь с ОВЗ и инвалидностью в возрасте 14–24 лет, благодаря проекту ребята развивают предпринимательские компетенции. На первом этапе проходит изучение образовательного видеоконтента с последующим тестированием. На втором — групповая дистанционная работа с наставниками по созданию индивидуальных/групповых бизнес-проектов. На третьем — тематические встречи с экспертами бизнес-сферы. На четвертом — презентация проектов участников. ТОП-10 проектов-финалистов получают возможность дальнейшего консультационного сопровождения.

Благодаря проекту уже 250 участников прошли обучение, 110 создали бизнес-проекты, 50 зарегистрировались в качестве самозанятых.

«Не было ни капли сомнения, что мы должны направить на Премию проект от нашей НКО, и мы не прогадали. Благодаря поддержке единомышленников, неравнодушных граждан нашей страны нам удалось войти в число 36 финалистов среди НКО. Наша организация еще совсем молодая, и для нас это достижение, тем более на международном уровне! Благодаря Премии мы еще больше повысили узнаваемость проекта, нам стали направлять свои резюме граждане, которые захотели стать частью нашей дружной команды, помогать ребятам с особенностями здоровья поверить в свои возможности и рассказать миру о своем проекте! В Московской области нас отметил благодарственным письмо и максимальной информационной и организационной поддержкой Министр информационных и социальных коммуникаций Швелидзе К.Г. А с помощью замечательных организаторов нашего сообщества у нас появилось еще больше интересных знакомств с такими же людьми с "горящими" глазами и сердцами, ведь нас объединяет одно - любовь к людям, жизни и своему делу! Спасибо команде #МЫВМЕСТЕ за эти возможности!», - поделилась соучредитель проекта Алина Потапенко.

К примеру, в 2022 году заявку на Международную премию подала семья Тимониных из Михайлова в Рязанской области. Отец, мать, и сёстры-двойняшки (Саша и Таня) - каждый месяц загружают в машину десятки килограммов корма для животных и едут в Рязань, где расположен приют «Зверополис». Но сбора корма недостаточно – приюту требовались хотя бы новые вольеры. Так появился «Дом надежды», на грантовые приобрели пять готовых вольеров и материалы для будок.

«Наша жизнь ниточкой тянется вокруг животных, – говорит автор проекта Мария Тимонина. – Они беззащитны: смотрят в глаза – сердце сжимается. Я рада, что кошкам и собакам в приюте станет лучше жить». Саша и Таня Тимонины мечтают, что в их маленьком городе тоже когда-нибудь появится приют, а жестокости и искалеченных животных на улицах станет меньше.

Компания «Империя» из Нефтеюганска организовала проект «Парус собачьей надежды» и провела десятки благотворительных и зоозащитных акций: 20 волонтёров помогают бездомным животным социализироваться и найти хозяев. Благодаря акциям «Империи» горожане стали ответственнее относиться к питомцам, а бездомных животных в округе теперь меньше на 10%. Доброе дело отметили на Международной премии #МЫВМЕСТЕ: компания получила первое место в номинации «Ответственный бизнес».

«Мы стараемся братьям нашим меньшим подарить вторую жизнь. Создать второй дом, потому что бывают разные ситуации. Бывает, кто-то наигрался, выбрасывать жалко, и приносят к нам. Бывает, в лесу грибники, охотники, нашли раненых животных, птиц. Мы их вылечиваем», - пояснил волонтер приюта «Верный друг» Нефтеюганского района Алексей Плаксин.