Ужасная тайна «бермудского треугольника» скрыта высоко в небе: Призрачные корабли и газ, который может сбить самолет

Психическая атака с высоты

Неожиданное подтверждение получила популярная, но весьма спорная гипотеза о «летучих голландцах» - кораблях, покинутых своими экипажами без видимых причин. Они попадаются время от времени в мировом океане – особенно в легендарном «бермудском треугольнике».

Некоторые специалисты объясняют: людей с кораблей гонит ужас, нахлынувший под воздействием инфразвука - колебаний низкой частоты. Ниже 20 Герц. Человеческое ухо их не воспринимает, но мозг и нервная система каким-то образом «слышат». И могут реагировать причудливым образом – приступами панического страха.

Американские ученые из Национальных лабораторий Сандия (Sandia National Laboratories -SNL) обнаружили, что «ужас» обрушивается с неба - с высоты примерно в 50 километров. Его наводит нечто из стратосферы, где и ветра-то нет.

Инфразвуковые сигналы той самой пугающей людей частоты, зафиксировали специальные микрофоны, установленный на стратосферных воздушных шарах. Таинственные звуки повторялись по несколько раз в час.

Источник сигналов остался неизвестным. У исследователей нет пока даже предположений. Но о самом феномене они сообщили на недавней конференции Американского акустического общества (184th Meeting of the Acoustical Society of America), прошедшей в Чикаго. Чем весьма сильно заинтриговали аудиторию.

Ученые подчеркнули, что готовы были услышать все что угодно. Но не инфразвук. Планируют продолжить прослушивания и все-таки найти источник таинственных колебаний.

Шестиугольные облака замечены в атмосфере лишь над «бермудским треугольником»

Воздушная бомбардировка из шестиугольных облаков

Странности в небе над Бермудским треугольником – гораздо ниже стратосферы – несколько лет назад заметил Стив Миллер (Dr Steve Miller) из Университета Колорадо (Colorado State University) - метеоролог, специализирующийся на анализе спутниковых снимков (satellite meteorologist). На этих самых снимках он увидел шестиугольные облака. Странно было и то, что скорость ветра под ними достигала 280 километров час. Последующие измерения показали, что ветер дует порывами - иногда обрушивается сверху вниз эдакими воздушными бомбами. И иной раз вздымает волны высотой в 15 метров. Взаимодействуя друг с дружкой, волны могут вздыматься и выше.

Откуда берутся облака столь странной формы, не известно. Но по мнению Стива, они, появившись внезапно, порой бомбят корабли. И стремительно топят иной раз – так, что те не успевают подать сигнал бедствия. Могут и низколетящий самолет утопить, если тот попадет под воздушную бомбардировку. Бросят резко вниз.

Метановые пузыри могут топить корабли в «бермудском треугольнике».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Море вздуется бурливо

Австралийские океанографы - профессор Джозеф (Professor Joseph Monaghan) Монаган и его коллега Дэвид Мэй ( David May) из университета Монаша в Мельбурне (Monash University) полагают, что разгадку таинственных явлений, происходящих и в Бермудском треугольнике, и в других «аномальных» районах мирового океана следует искать все-таки на дне. Ученые грешат на скапливающиеся там гидраты метана. Высвободившись и образовав гигантские пузыри, они поднимаются на поверхность. В этих пузырях корабли и тонут.

Ученые смоделировали процесс на компьютере. И продемонстрировали: любой корабль, попавший в метановый пузырь, может мгновенно потерять плавучесть и скрыться в пучине. Пузырь, поднимаясь выше - в атмосферу, способен и самолет сбить.

Экспериментируя, Монаган и Мэй топили модели кораблей в бассейне. Те шли на дно, попадая в пузыри. Ныне их предположение, выдвинутое около 10 лет назад, считается наиболее здравым. У тех, кто считает, что загадка Бермудского треугольника и в самом деле существует.

«Бермудский треугольник» на карте

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Весь океан – гиблое место

Бермудским треугольником называют район в Атлантическом океане, ограниченный Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Многие верят, что тут происходит нечто загадочное, если не сверхъестественное. Конкретно люди, суда и самолеты исчезают без следа. Или суда остаются, а пропадают только все люди, которые на них находились.

Самыми громкими считаются истории с грузовым кораблем «Рубикон». И с пятью американскими военными самолетами.

«Рубикон» вышел из порта на Кубе 26 сентября 1944 года, а 22 октября его нашли покинутым командой. При том, что судно было полностью исправно, спокойно дрейфовало, в кают-компании был накрыт обед, а в судовом журнале осталась недописанной строчка.

Американские военные самолеты, на которых курсанты совершали тренировочный полет, исчезли без следа в декабре 1945 года вместе с 14 курсантами и инструкторами.

Сначала журналисты, а потом и писатели, и кинематографисты, уцепившись за эти истории, дополнили их, раздули и постепенно подогрели интерес якобы к загадочному месту. Потом ввели в обиход термины «море дьявола» и «бермудский треугольник». И к концу 60-х годов прошлого века нагнали столько страха и таинственности, его популярность стала глобальной.

Многие, в том числе и серьезные ученые, уверились, что «бермудский треугольник» действительно аномальная зона. Отдельные, скептики, правда, доказывали, что таинственных случаев в «проклятом месте» не более, чем в каком-нибудь другом опасном районе мирового океана. И происходят они не чаще - в океане то и дело пропадают без вести и суда и самолеты. Но скептиков никто не слушал – пугаться и разгадывать загадки ведь куда интереснее.

Кстати, относительно мелких происшествий в «бермудском треугольнике хватает и по сей день – пропадают легкомоторные самолеты, яхты, люди с яхт. Но о громких случаях – таких, чтобы весь мир содрогнулся, не слышно уже более 20 лет.

То ли сам «треугольник» выдохся – метан кончился, то ли спасательные службы теперь работают лучше – успевают прийти на помощь, то ли психика у людей стала крепче – инфразвук уже так не действует, как раньше. Не кошмарит.

Или все-таки правы скептики, которые считают славу «бермудского треугольника» раздутой искусственно.

Ныне ажиотаж прошел. И загадочного почти не осталось.