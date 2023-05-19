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Наука19 мая 2023 6:15

Сенсационный эксперимент: искусственный интеллект с разгромным счетом победил врачей

ChatGPT ответил на вопросы пациентов лучше врачей
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Кажется, ChatGPT вполне успешно может пройти тест для получения лицензии на медицинскую деятельность, изумляются ученые.

Кажется, ChatGPT вполне успешно может пройти тест для получения лицензии на медицинскую деятельность, изумляются ученые.

Фото: Shutterstock

«МНЕ ТОЛЬКО СПРОСИТЬ»

Как часто вам бывает нужен врач «только спросить»? Например: когда лучше принимать лекарство - утром или вечером, если в инструкции ничего не сказано? Нужно ли срочно сбивать давление гипертонику, если оно поднялось на 10 или 20 мм рт ст? Какие капли помогут, если воспалились глаза? В общем, вопросов море, и с каждым к врачам не набегаешься. Поэтому люди ищут ответы в интернете, в том числе, на пациентских форумах. Там и сами больные личным опытом делятся, и врачи консультируют.

В США на одной из популярных интернет-платформ для обсуждения здоровья Reddit AskDocs ответы дают исключительно лицензированные медработники. А что, если… озадачить теми же вопросами искусственный интеллект? Такой идеей загорелись исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Конечно, самовольно экспериментировать на форуме их никто не допустил. Ученые сами путем случайной выборки выделили 195 вопросов пациентов, на которые уже ответили реальные доктора. И... загрузили просьбы больных о помощи в ChatGPT версии 3.5. Напомним, это чат-бот, генерирующий ответы с помощью искусственного интеллекта. Та самая скандальная нейросеть, которой пугает человечество Илон Маск, и которая этой зимой успешно написала диплом вместо одного из российских студентов.

Получив ответы ChatGPT, исследователи скопировали с сайта консультации живых врачей по тем же запросам. И — представили материалы на суд авторитетного медицинского жюри. Да-да, оценить грамотность ответов попросили именно лицензированных медработников. Причем, они не знали - где советы их коллег, а где консультации нейросети. То есть для объективности судили вслепую. При этом, кроме качества информации в ответах, перед жюри поставили задачу оценить доступность изложения и эмпатию (сочувствие, сопереживание пациентам).

Результат эксперимента, как говорится, превзошел все ожидания.

«ВЫ НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ!»

Кажется, ChatGPT вполне успешно может пройти тест для получения лицензии на медицинскую деятельность, изумляются ученые. А как иначе, если почти в 80% случаев нейросеть выдала такие консультации, что сами медики - члены жюри предпочли их ответам своих живых коллег!

Конкретнее впечатляющие результаты выглядят так:

- оценки «очень хорошо» и «хорошо» получили 78% ответов ChatGPT. И всего 22% ответов реальных врачей! То есть, чат-бот обошел докторов примерно в 3,6 раз;

- консультации нейросети в большинстве случаев более информативны, в них больше нюансов, важных для пациентов, отметило жюри (напомним еще раз, что изначально его члены не знали авторство ответов);

- «очень эмпатичные» и «эмпатичные» - так оценили 45% ответов чат-бота и 4,6% ответов реальных медиков. То есть бездушная машина «входит в положение пациентов», «сочувствует» им почти в 10 раз эффективнее. Каково?!

В общем, как ни крути, ChatGPT оказался намного эмпатичнее и грамотнее реальных врачей - консультантов. По крайней мере, в данном исследовании.

Фото: Shutterstock

НЕ КОНКУРЕНТ, А ПОМОЩНИК

«Результаты нашего эксперимента показывают, что помощники с искусственным интеллектом могут быть полезны при составлении ответов на вопросы пациентов», — пишут авторы научной работы. То есть сами исследователи даже не заикаются о том, чтобы заменять реальных медиков чат-ботами.

Во время пандемии COVID-19 произошел всплеск интереса к «виртуальному здравоохранению», отмечают ученые. То есть, небывалыми темпами стали развиваться сервисы телемедицинских консультаций, дистанционной поддержки для пациентов через мобильные приложения, специальные онлайн-платформы и т. д. И, если о коронавирусе мы уже почти забыли, то желание граждан получать онлайн-консультации медиков в любое время и в любом месте не только не уменьшается, но и растет. «Это ведет к увеличению количества работы и выгоранию медицинских работников», — отмечают эксперты Калифорнийского университета. А нейросети смогли бы помочь общаться с пациентами «путем составления ответов, которые могут быть рассмотрены врачами», поясняют ученые. Чтобы выяснить, насколько оправдана такая идея, и было проведено соответствующее исследование.

В дальнейшем хорошо бы продолжить изучение этой технологии (ChatGPT) в клинических условиях, размышляют авторы эксперимента. И проверить на практике: может ли использование искусственного интеллекта снизить выгорание врачей и улучшить результаты лечения пациентов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Диагнозы, поставленные ИИ — это красивые слова без контроля и ответственности»

Не боятся ли медики конкуренции с искусственным интеллектом? Как нейросети удается быть более эмпатичной, сочувствующей в общении с пациентами? Об этом мы спросили доктора медицинских наук, профессора, председателя правления Московского городского научного общества терапевтов Павла Воробьева.

- Искусственный интеллект, конечно, более эмпатичен. Он гораздо лучше «вяжет» слова, чем человек. Потому что для нейросети это единственная задача, на которую он рассчитан и с которой может справляться. Реальный врач такие фокусы выделывать не будет (подбирать подробные сочувственные формулировки. - Ред.). Потому что доктор привык работать с больным, а не писать красивым слогом. В банальных ситуациях, самых простых случаях ИИ может попадать в тему - давать правильные ответы. Пациент будет думать: ух, как здорово, чат-бот определил, что у меня грипп, а не геморрой. Но дальше дело не пойдет. Потому что на практике нужно разбираться - а грипп ли это на самом деле? Или микоплазменная инфекция, или ковид. В такой ситуации ИИ справиться уже не сможет.

А еще он врет, как сивый мерин. Примеров тому масса. Один мой коллега, специалист по узкой медицинской тематике, задал вопрос чат-боту. И получил совершенно фантастический набор из десятков научных статей, монографий, книг. Коллега очень расстроился: как же так, я на этом специализируюсь, а столько всего упустил. Потом стал проверять. А ни одной статьи нет. ИИ просто выдумал, сочинил их! И это отнюдь не редкость. Так что не дай бог, если бы в медицине нейросети занялись полноценной диагностикой и за ними было бы последнее слово.

В то же время вполне целесообразно отдать ИИ рутинную работу врачей, считает эксперт.

- Например, опросить больного и задокументировать симптомы, историю болезни. Обработать данные ЭКГ, МРТ, КТ и так далее. Такая рутина все больше передается машинным алгоритмам. Это оправданно и эффективно. А врачам придется иметь дело с возрастающим объемом информации, будет требоваться все более высокий уровень интеллектуального труда. Те, кто справится с этим, точно не останутся без работы.

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