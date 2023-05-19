На саммите G-7 в Хиросиме творится абсурд: японцы забыли, кто сбросил на них атомную бомбу

Выбор места для саммита - Хиросима, город, переживший ядерную атаку США - неслучаен. Японский премьер оттуда родом. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский, только что совершивший длительное турне по западным столицам, отправится на восток - в выходные, как ожидается, президент Украины лично примет участие в начавшемся в Токио саммите G-7 (по другим сведениям, он может выступить в онлайн-формате).

Объявленный победоносный военный «контраступ», который вот-вот начнется, но мешает то одно, то другое, похоже, стабильно переносится с поля боя на дипломатический паркет. Верховный главнокомандующий «незалэжной» вынужден опять уехать из Киева. И пусть враги злословят, что, дескать, Запад, вывозя Зеленского из страны, тем самым заботится о его безопасности. Брехня. Просто лидеры «свободного мира» хотят еще раз четко дать всем понять: «Судьба Украины неотделима от судьбы мирового порядка». Так заявил в своей статье, опубликованной в Foreign Affairs, хозяин саммита японский премьер-министр Фумио Кисида, который и пригласил Зеленского приехать в Токио.

«Судьба мирового порядка», ускользающего из-под контроля Запада, понятное дело, и будет главным содержанием токийского саммита. Неслучайно на него приглашены лидеры Индии, Бразилии, Вьетнама, стран Африканского союза. Уж больно часто говорят, что они могут стать новыми полюсами многополярного мира. Так что лучше попробовать договориться с ними о том, как сохранить «миропорядок, основанный на правилах» сейчас, чем дожидаться, когда они сами будут приглашать кого-нибудь из «семерки» на саммиты БРИКС, чтобы адаптировать западных лидеров к новой реальности.

Поэтому неслучайно в упомянутой статье Кисиды щедро разбросаны пассажи об «агрессии России против Украины», в том числе и в том контексте, что, дескать, она «оказала разрушительное воздействие на жизнь людей во всем мире, но особенно на глобальном Юге». Забота о нуждающихся, обездоленных и обманутых, а не желание сохранить свою гегемонию якобы движет Западом в отношениях с «этим глобальным Югом». Но в Нью-Дели и Бразилиа в этом сильно сомневаются.

Выбор места для саммита - Хиросима, город, переживший ядерную атаку США - неслучаен. Японский премьер оттуда родом. Поэтому и тема ядерного оружия в повестке дня встречи сильно акцентирована. Ее участники уже посетили мемориал жертвам бомбардировки в Парке мира. В том числе и американский президент Байден. Но, как и когда-то президент Обама, посетивший Хиросиму, никаких намеков на то, чтобы извиниться за уничтожение сотен тысяч мирных жителей, не подал.

Зачем извиняться? Японцы уже давно вообще предпочитают не помнить, что бомбили их именно американцы, а значительная часть молодежи считает, что ядерную бомбу сбросили русские. Вот и сейчас, на фоне конфликта на Украине, японский премьер говорит, что «ядерная риторика России неприемлема». А гостем у него - Байден, страна которого не риторикой ядерной занималась, а просто сбросила ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Полмиллиона жертв. Но сегодня - не об этом, а о Москве, которая, якобы, угрожает ядерным ударом по Киеву. Интересно, так кто у кого шапку украл?

Зеленский заглянет на «огонек» в Токио уже под конец саммита. Но все время его участники будут так или иначе говорить об Украине. Разумеется, выражать поддержку, обещать еще больше оружия, обсуждать новые санкции против России. Вот о чем точно не будут говорить лидеры Запада - это о возможности мирных переговоров. Тут Зеленский уже отличился, призвав провести «саммит мировых лидеров» по Украине, но без участия России. И был услышан. Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Токио. «Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — потребовала она. Так что ничего нового по этой теме на саммите больше не прозвучит.

Китай - еще один из приоритетов токийских посиделок «сильных мира сего». Японский премьер в своей статье сформулировал проблему так: «Нынешняя внешняя позиция и военная деятельность Китая вызывают серьезную обеспокоенность как у Японии, так и у международного сообщества и представляют собой беспрецедентный стратегический вызов миру и стабильности». Знакомо звучит. В отношении России это говорят уже давно. Вот и до Пекина очередь дошла.

Чтобы было ясно: Запад намерен не только открыто конфликтовать с Китаем из-за Тайваня, но и будет всячески «давить» его экономику, перекрывая «поднебесной» каналы для новых технологий. Опять потрясающая самоуверенность: только от нас зависит весь мир, как скажем, так и будет! А не подчинятся - санкции введем!.. Один такой, Боррель его фамилия, обер-дипломат ЕС, попробовал на днях на Индию шикнуть за «незаконные» поставки в Европу топлива из российской нефти. И тут же получил от индийского министра иностранных дел такой дипломатический «хук», что до сих пор челюсть, наверняка, ноет…

А с Китаем говорить в таком тоне - это только нарываться. Японский премьер, похоже, этого до конца не прочувствовал. В марте, когда Си Цзиньпин был с историческим визитом в Москве, он в пожарном порядке и откровенно демонстративно в те же дни приехал в Киев. Поэтому неслучайно, должно быть, что практически в те же дни, что в Токио проходит саммит, товарищ Си встречается в Китае с лидерами пяти стран Центральной Азии, то есть представителями того самого «глобального Юга», о котором так заботится господин Кисида.

Кстати, заявление главы Еврокомиссии о недопустимости равных переговоров Киева с Москвой - откровенный камень в «дипломатический огород» Пекина. Ведь как раз сейчас его спецпредставитель ведет переговоры со сторонами конфликта о возможности мирного урегулирования. Но если фон дер Ляйен говорит, что никаких равноправных переговоров не будет, это поможет руководству Китая скорректировать свою позицию. И явно не в пользу Украины.