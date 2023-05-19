Переполох в Австралии: 65 выпускниц католической школы получили анонимки с угрозами и использованными презервативами

Полиция Австралии расследует массовую рассылку писем с угрозами выпускницам католической школы Фото: Shutterstock

Полиция австралийского штата Виктория сбита с толку. В течение двух месяцев к ним обращались десятки женщин с одной жалобой. 65 женщин пожаловались, что получили загадочные письма, некоторые по несколько штук. Внутри конверта лежал использованный презерватив и послание, наполненное угроз и оскорблений. Общее число посланий превысило сотню, пишет New York Post.

Правоохранители первым делом решили установить связь между адресатами. Оказалось, что в конце 1990-х годов они все учились в одной школе - католической средней школе Kilbreda College Mentone, расположенной недалеко от Мельбурна.

Пытаясь выйти на след преступника, полицейские предположили, что злоумышленник, видимо, взял адреса женщин, указанные в книге выпускников 1999 года, пишет The Guardian.

- Вполне возможно, что этот ежегодник, где были указаны адреса, мог найти некто, кто не был связан со школой, и просто подумал, что это будет отличная шутка, но в итоге дело приняло серьезный оборот, - сказал старший сержант полиции Виктории Грант Льюис.

Следствие одинаково рассматривает в качестве преступника как человека, не имеющего никакого отношения к школе, так и кого-то, кто учился в ней.

Льюис заметил, что некоторые письма были написаны от руки, а другие - напечатаны. Содержание во всех посланиях было примерно одинаковым, текст наводил на «размышления и содержал угрозы», в том числе сексуальные.

Сержант также сообщил, что следователи проводят анализ ДНК и изучение почерка, чтобы таким образом выяснить, кто стоит за этим актом, который, по словам полиции, рассматривается как «целенаправленная атака».

Первое письмо было получено 20 марта, оно пришло по адресу австралийки по имени Бри. Послание первой открыла мать женщины и пришла в ужас.

- Я не спала всю ночь после этого. На следующий день узнала еще об одной девушке, которая получила похожее письмо, а потом еще одно, - рассказала журналистам Бри.

По словам женщины, письмо содержало послание сексуального характера. После этого Бри создала группу в соцсетях, куда призвала вступать женщин, получивших аналогичные письма.

Директор колледжа Николь Мангельсдорф заявила, что послания не были связаны с какой-либо утечкой данных в школе.

К слову, на следующий день после того, как полиция объявила о начатом расследовании, они обнаружили коробку с 88 нераспечатанными презервативами в заболоченном месте недалеко от Петерсон Драйв в Линбруке. Следствие считает, что находка напрямую может быть связана с преступником.