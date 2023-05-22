Здоровая альтернатива гаджетам: какие книги, комиксы и раскраски выбрать для ребенка

У родителей сейчас большой выбор детской литературы с качественными текстами и иллюстрациями. Фото предоставлено пресс-службой Москвариума

Корреспондент «КП» побывал там и узнал, что сегодня предлагается детям в качестве здоровой альтернативы гаджетам и как можно с детства приучить малышей к чтению.

В первый день фестиваля родители с детьми шли в «Москвариум» с самого утра: всем очень хотелось не просто побольше узнать о подводном мире, но походить по книжным рядам, чтобы найти по-настоящему полезную детскую литературу. Нам удалось поговорить с руководителем нового издательского дома «Ламинария» Марией Тереховой о том, какие детские книги сегодня популярны.

— Наше издательство молодое, — рассказывает Мария. — Но уже выпущено больше 15 книг разных жанров: от энциклопедий до комиксов. В фокусе сегодня животный и подводный мир, а также развитие эмоциональной сферы ребенка: умение распознавать и выражать собственные эмоции. Нам важно, чтобы книги нравились как детям, так и родителям.

В наших книгах спрятан небольшой «секрет»: мы тесно сотрудничаем с российским научным сообществом и создаем литературных персонажей на основе реальных обитателей российского океанариума. Например, на азиатских бескоготных выдр Беню и Феню, главных героев серии книжек-картинок для детей 3-4-х лет, можно сходить и посмотреть — они живут в «Москвариуме».

Во время подготовки этих рассказов авторы много общались с тренерами Фени и Бени, чтобы узнать, как ведут себя животные, что любят, какие у них повадки. Все это позволило наделить литературных персонажей качествами реальных существ. Например, оказалось, что Феня более активная, а Беня сдержаннее, но когда наступает опасность, Беня стремится защитить Феню. Осенью про эту парочку выдр выйдет детектив, ориентированный на детей постарше – 4-8 лет. В этом возрасте становится интересен детективный жанр: детей привлекают загадки.

Одна из книг в серии называется «Как Феня потеряла новогоднее настроение». После ее прочтения можно порассуждать с ребенком, что такое настроение и куда оно пропадает, а самое главное – как его потом найти. Ведь именно так мы с детства учимся поддерживать друг друга и себя в том числе. Иногда достаточно нескольких приятных пустяков – вроде чая с лимоном и уютного пледа, чтобы хорошее настроение к нам вернулось. Так и с Феней, оказавшись после прогулки в теплом и уютном домике Совы, держа чашечку чая с печеньем, она вдруг осознает, что все прекрасно.

Ещё есть раскраска про Беню, Феню и других обитателей подводного мира. Наряду с рисунками для раскрашивания, дети найдут в ней задачки на логику, счет и внимательность. Эту книгу можно взять с собой в дорогу — здоровая альтернатива гаджетам. Познавательные раскраски помогут узнать новое об окружающем мире и провести время с пользой и удовольствием.

- В вашем портфеле есть и комиксы. Раньше считалось, что комиксы могут окончательно отбить у детей желание читать. Что вы об этом думаете?

- Думаю, если история интересна, то этот жанр может приобщить ребенка к чтению. Поэтому сейчас мы запускаем серию комиксов про малыша-индейца из племени сиу по имени Якари. Приключения в этой серии не только увлекательные, но и познавательные. Читатель узнает про быт индейцев, знакомится с обитателями Великих равнин и даже морских глубин. Якари умеет разговаривать с животными, и эта способность как ключ открывает ему секреты природы. Истории о Якари — это разговор о дружбе и вечных ценностях.

Кроме того, художники серьезно отнеслись к делу, поэтому жилища индейцев племени сиу и другие этнографические атрибуты изображены максимально точно. Кстати, история про Якари издается в Европе с 70-х годов, и ее популярность сопоставима разве что с популярностью серии комиксов про приключения Тинтина.

Новые книги - веселые и со смыслом - непременно понравятся и детям, и взрослым. Фото предоставлено пресс-службой Москвариума

- Смотрю, почти в каждой художественной книге есть место для воспитания эмоционального интеллекта у подрастающего поколения и его познанию себя. Это намеренно?

- Конечно, это очень важная тема. Для гармоничной жизни нам нужны не только академические и практические знания, но и способность распознавать эмоции, поддерживать себя и других. Например, в книге Натальи Евдокимовой «Как я зол!» описано, как можно справиться со злостью. Шутливая история на самом деле несет важный посыл: злость можно прожить и ни с кем не поссориться, не обидеть друга.

Детская книга будет полезна и взрослым. Всем нам свойственно периодически злиться, но важно уметь справляться с эмоцией, чтобы в это время не принять решений, за которые потом может быть стыдно.

Снимать стресс и выплескивать тяжелые эмоции помогает не только чтение, но и рисование. Фото предоставлено пресс-службой Москвариума

Также хочу рассказать про наши тематические энциклопедии «Отчего и почему?». Мы выпустили 5 книг, на подходе 6-я – «Почему я смеюсь, почему я боюсь». В ней рассказывается о том, что такое эмоции и зачем они нужны, а также как они выражаются на физиологическом уровне: почему иногда хочется плакать, а иногда - топать ногами, правда ли, что девочки плачут чаще мальчиков, и так далее. О прямой связи эмоций и тела говорят очень мало, мы хотим это исправить.

- Как вы думаете, какие книги могут быть еще полезны для развития малышей?

- Книги для семейного чтения очень важны, точно так же как совместные просмотры фильмов, потому что дети и родители проводят больше времени вместе, а общий досуг может быть интересен каждому.

Как раз сегодня вся наша команда работает над книгой о путешествии по Северному Ледовитому океану Из этой книги можно узнать о Северном морском пути, о полярных маках и птичьем базаре. Многие думают, что северная природа – это только снег, но на самом деле летом этот регион невероятно красочен.

Хорошие книги позволяют лучше узнать окружающий мир, а заодно и себя самого. Фото предоставлено пресс-службой Москвариума

- Вы считаете, что всё же лучший подарок ребенку это книга?

- Конечно. Тем более, что этот подарок доступен, и его можно приобрести и в книжных магазинах, и в интернете.

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На фестивале «Книжный атлас» было представлено более 10 детских издательств, которые провели презентации новых изданий. Посетители нашли как бестселлеры детской литературы, так и произведения совсем молодых авторов — представителей популярных издательских домов страны.

Наряду с ярмаркой гости смогли посетить множество тематических зон, в том числе «Читальню», сценическое пространство, зону мастер-классов и масштабный картонный лабиринт.

В «Читальне» разместилась библиотека, где прошли камерные книжные чтения, встречи с писателями и иллюстраторами: Наталией Немцовой, Юлией Весовой, Хельгой Патаки, Светланой Сивириной. Каждый желающий смог остановиться здесь, чтобы провести время с книгой или пообщаться с экспертами книжного рынка.

Одними из наиболее ярких активностей на сцене стали мастер-класс по изготовлению гигантских оригами и рисование «Атласа фантазийных миров» — полотна размером в 30 м².