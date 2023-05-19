70 лучших лекторов из 36 регионов: В Москве наградили победителей третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов»

Фото предоставлено пресс-службой Общества Знание

«Знания – сила!» Этот лозунг знаком всем поколениям: и школьникам, и их родителям, и родителям родителей. Словом, всем здравомыслящим людям, осознающим, что опыт и знания приносят нам неоцененную пользу в жизни. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что это еще и лекарство от страха.

- Все мы, люди, как правило, боимся того, чего не знаем, боимся неопределенности. Она лишает уверенности в действиях, она не позволяет принимать правильные решения, брать на себя ответственность. Какое есть против этого лекарство? - спрашивает аудитор Сергей Кириенко и тут же дает ответ: - Только одно — знание. Поэтому знания, которые вы создаете и передаете, — это лекарство от страхов, лекарство от неуверенности. Это важнейший ресурс для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения, и для того, чтобы управлять ими. Так, чтобы каждый человек смог реализовать себя, чтобы будущее нашей страны было таким, каким оно должно быть: прекрасным, конкурентоспособным и очень светлым.

Церемония награждения победителей сразу двух конкурсов Российского общества «Знание» — третьего сезона «Лиги Лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги Лекторов» прошла в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Лучшими из лучших стали 50 взрослых и 20 юных просветителей из 41 города 36 регионов нашей страны - Красноярска, Москвы, Беслана, Ижевска, Самары, Великого Новгорода, Пскова, Сургута, Саратова, Твери, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Владивостока, Салехарда, Нижнего Новгорода, Уварова, Долгопрудного, Вологды, Йошкар-Олы, Донецка, Пятигорска, Горловки, Ульяновска, Якутска, Грозного, Уфы, Казани.

Все участники получили звание лектора Общества «Знание» и возможность выступать на мероприятиях крупнейшей просветительской организации страны. Каждому из 50 победителей вручен памятный 2,5-килограммовый шунгитовыйкуб, олицетворяющий весомый вклад в дело просвещения, а также сертификат на туристическую поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие» и денежный приз в размере 500 тысяч рублей на обучение и развитие собственных просветительских проектов.

Юные просветители первого сезона «Школьной Лиги Лекторов» приехали из Благовещенска, Кольчугина, Москвы, Смоленска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ельца, Донецка, Краснодона, Каспийска, Звенигова, Новосибирска, Уфы, Казани, Кемерова, Прокопьевска, Пскова и Севастополя. Они тоже получили звания лекторов Российского общества «Знание», памятные кубы из шунгита и сертификаты на поездки по программе «Больше, чем путешествие», которая дает возможность выбрать маршрут поездки самостоятельно.

- На мой взгляд, участие и победа в этом просветительском конкурсе — хороший, добрый знак в отношении нашей высшей школы, - отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. - Такое количество увлеченных своей работой преподавателей — залог качества высшего образования в России. Часто люди, достигнув определенных высот, снискав славу или получив признание коллег, останавливаются в своем развитии. И сегодня мне приятно быть в сообществе людей, которые ставят себе новые цели, неизменно идут вперед, хотя уже являются состоявшимися профессионалами.

К слову, Валерий Фальков предложил победительнице «Лиги Лекторов», старшему преподавателю Дальневосточного федерального университета, кандидату психологических наук Ольге Капцевич, занять должность советника по просвещению на общественных началах. Она приняла приглашение.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поздравил всех финалистов и победителей конкурса, которые прошли очень сложный, долгий путь отбора и стали лучшими из многих тысяч претендентов на звание лектора.

- Для всех вас, финалистов конкурсов «Лига Лекторов» и «Школьная Лига Лекторов», путь лектора Общества «Знание» только начинается, — подчеркнул Максим Древаль. — Впереди нас ждет очень много интересных совместных проектов. Мне радостно видеть, как много мы вместе с вами создаем. Появился проект «Легионеры Знания»: финалисты и победители прошлых конкурсов создали институт наставничества в «Лиге Лекторов». Еще один проект —«Маршрутами знания», где вы сами проявили инициативу и отправились в новые регионы России, несмотря на все риски и сложности, чтобы там просвещать ребят, вдохновлять, нести им знания. Совсем недавно финалисты «Лиги Лекторов» предложили новый проект — «Лига экскурсоводов» — очень важный для развития внутреннего туризма. Могу себе представить, сколько еще интереснейших проектов ждет нас впереди. И мы обязательно будем вас в этом поддерживать. Ребята, вы и есть та сила, которая двигает нашу страну вперед. Спасибо вам за это!

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Третий сезон конкурса «Лига Лекторов» стал рекордным по количеству участников: было подано 9 174 заявки из 1 096 городов и поселков по всей стране.

- «Школьная Лига Лекторов» (для юных просветителей от 14 до 17 лет включительно) тоже с первого же сезона привлекла большое внимание, поступило 5 003 заявки на участие из 369 городов и поселков страны.

В обоих конкурсах есть участники и финалисты из новых регионов РФ — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области.

- Возраст – не помеха. Пятеро школьников, которым недавно исполнилось 14 лет, дошли до финала «Школьной Лиги Лекторов». Самому старшему финалисту конкурса «Лига Лекторов» — кандидату технических наук, педагогу дополнительного образования московской школы № 830 Леониду Крейндлину — 81 год.

ВЫБОР ПАРТНЕРОВ

Компания VK выбрала двух лучших просветителей в digital. Алевтина Бухнер из Самары получила призы от VK и преимущества при отборе в программу амбассадоров. Москвич Александр Кравченко награжден сертификатом от образовательной онлайн-платформы «Учи.Дома» и возможностью записи совместного контента с популярным блогером.

Россельхозбанк объявил победителя в номинации «За популяризацию знаний об агротехнологиях». Ирина Ле-Дейген из Москвы, которая в качестве награды получила возможность бесплатно создать и продвигать собственный образовательный курс при поддержке банка.

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» выбрали Елизавету Григорьеву из Красноярска как победителя в специальной номинации «Классный голос от «Классного радио» «Движения Первых». Теперь она сможет создать авторскую программу.

Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», который приготовил в качестве приза возможность обучения в школе новых медиа для трех финалистов — Алекса Волкова из Майкопа, Антона Сазанова из Санкт-Петербурга и Ольги Зиналиевой из Екатеринбурга.

Издательская группа «Эксмо-АСТ» наградила финалистовИрину Ле-Дейген из Москвы, Владимира Ханжина из Сургута и Михаила Касаткина из Москвы сертификатом на издание собственной печатной книги.

ВАЖНО!

Состязание лекторов продолжится. Четвертый сезон конкурса «Лига Лекторов» начнется в 2024 году, но уже сейчас можно подать заявку на участие. А летом этого года стартует прием заявок на второй сезон «Школьной Лиги Лекторов», который будет проходить в сотрудничестве с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых» до конца 2023-го. Осенью зарегистрированных участников ожидают конкурсные испытания, а в начале декабря — подведение итогов.