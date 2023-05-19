Обсудили новые разработки, ситуацию с инвестициями и логистику: завершен XIII Воронежский промышленный форум

Фото: Игорь Титов

XIII Воронежский промышленный форум и выставка «Логистика Черноземья» завершился сегодня. Более ста спикеров из России и Белоруссии рассказали участникам об альтернативных видах топлива и развитии электротранспорта, работе по импортозамещению и поставкам современного оборудования и программного обеспечения для российского бизнеса, мерах государственной поддержки отечественных производителей, разрешении предпринимательских споров в арбитраже, развитии машиностроения и работе легкой промышленности в современных реалиях.

«Четыре года — большой перерыв, который у нас наконец-то прерван. Форум — не только площадка для воронежских промышленников, но и возможность показать лицом, что мы можем делать. Это витрина нашего промышленного комплекса. Промышленный комплекс у нас мощный, в структуре конечного продукта Воронежской области примерно 50% на 50% сырья и законченного продукта», — отметил во время своего выступления на форуме руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков.

Фото: Игорь Титов

Зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев отметил на пленарной сессии «Новая эра: технологическая независимость», что промышленность Воронежской области в целом справилась с проблемами, которые возникли в прошлом году. Однако по итогам 2022 года зафиксирован двух процентный спад по сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет.

«Впервые за 14 лет мы увидели небольшой спад показателей — региональный индекс промышленного производства по итогам года составил 98% (падение на 2%). Основные наши переживания были в том, чтобы это не было начало тренда. Итоги первого квартала 2023 года говорят о том, что мы не ошиблись в своих оценках: промышленность Воронежской области показала рост в 2,6%, что традиционно выше общероссийских показателей. Говорить, что ситуация с санкциями коренным образом повлияла на производство в Воронежской области, к счастью, нельзя», — сказал Артем Верховцев.

Наиболее перспективными отраслями региона Артем Верховцев считает переработку сельхозпродукции и обрабатывающие производства. Основной рынок сбыта — Китай (выступает и как поставщик оборудования), а также другие страны Азии и арабского мира.

«Объем поддержки аграрного сектора по итогам 2022 года — 9 млн рублей, промышленного сектора — около 6 млн рублей. Речь идет о разных программах — федеральных и региональных, в виде субсидий, льготных займов, налоговых льгот, прямых и непрямых мер поддержки. Основная наша с вами задача — научиться правильно пользоваться этими инструментами с точки зрения тех приоритетов, которые обозначены президентом России и губернатором Воронежской области. У нас в регионе запущена программа «Новая индустриализация», в рамках которой консолидированы разные меры поддержки. Поэтому сегодня есть все возможности, нужно взять те знания, которые у нас есть, опыт, идеи и начать их реализовывать», — констатировал Артем Верховцев.

Своим опытом в разработке новых технологий и налаживании альтернативных логистических цепочек поделился генеральный директор АО «Воронежсинтезкаучук» Вячеслав Золототрубов.

«Наше предприятие имеет чуть больше, чем 50 тысяч наименований сложного технологического оборудования. Если до известных событий при реализации проектов поставки импортного оборудования доходили до 70%, то на сегодня в проектах, которые готовим к реализации, импортного оборудования будет всего 20% — из дружественных стран. Крупнейшими поставщиками стали компании из Тамбова, Челябинска», — рассказал Вячеслав Золототрубов.

Фото: Игорь Титов

О работе в условиях рестрикций недружественных государств рассказал и заместитель директора по закупкам и материально-техническому обеспечению Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

«Чтобы вовлекать больше потенциальных поставщиков, недавно внедрили новый инструмент — «Атомплан». В нем расписываем свои потребности на 10 лет, какие виды продукции планируем в это время закупать. Это важно особенно с точки зрения импортозамещения, потому что все предприятия понимают, что такое импортозамещение — по сути, это применение технологии обратного проектирования, освоения новых методов. Конечно же, на первом этапе будет затратно для любого предприятия: это конструирование, изготовление опытных образцов, их испытания. Эти затраты лягут на плечи предприятий. Видя наши десятилетние потребности, предприятия могут сфокусировать свое внимание на сотрудничестве с нами», — пояснил Вячеслав Шваров.

Член правления Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза, выразил уверенность в необходимости реализации новой национальной программы восстановления индустриального потенциала. Для этого требуется запуск таксономии — реализации технологических инвестиционных проектов и инфраструктурных инвестиционных проектов, которые бы обеспечивали технологический суверенитет и рост индустриального потенциала России.

Фото: Игорь Титов

«14 апреля было принято постановление правительства России №603, которое ввело в действие эту таксономию. На сегодня предусмотрено 13 ключевых производственных отраслей и две инфраструктурные отрасли», — подчеркнул Владимир Гамза.

Член правления ТТП также выразил надежду, что Центральный банк совместно с правительством в ближайшее время выстроит необходимую систему финансирования действующих предприятий в формате проектного финансирования.

«И это будет прорыв с точки зрения реализации проектов развития нашего промышленного потенциала», — заявил Владимир Гамза.