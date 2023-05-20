Киев выбрасывает миллиарды заемных долларов в пустоту: Запад един в стремлении содрать с Украины побольше

Все, что делает Запад, помогая Украине, имеет свою цену Фото: REUTERS

На саммите G7 в Японии было объявлено, что ряд стран, в том числе США, Нидерланды, Бельгия и Дания приступят к обучению украинских пилотов к полетам и работе на истребителях F-16, принципиальное решение о передаче которых Киеву уже фактически принято.

- Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что Соединенные Штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и своих международных партнеров, - отреагировал премьер Нидерландов Рютте.

- Приветствую объявление, что США одобряют обучение украинских пилотов истребителям F-16. Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиацию. Мы едины, - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

- Теперь мы можем двигаться вперед и предпринять совместные усилия для переподготовки украинских пилотов, чтобы теперь они также могли летать на F-16. Я со всей определенностью ожидаю, что все будет готово в предельно сжатые сроки. Окончательная модель подготовки будет определена в следующем месяце. Дания приложит все усилия, чтобы сделать это приоритетным направлением, - прямо-таки засветился от счастья и.о. министра обороны Дании Поульсен

Другой вопрос, какие именно самолеты, в какой модификации и в каком количестве получит Киев, где они будут базироваться, чем их вооружат, но есть в этом решении и иной аспект. А именно – Киев тем самым получает дополнительную финансовую нагрузку в новые десятки, если не сотни миллионов долларов.

Все, что делает Запад, помогая Украине, имеет свою цену. Не только предоставление военной техники и вооружений, но и передача снимков спутниковой разведки, других разведданных и , конечно же, обучение военнослужащих ВСУ иностранными инструкторами, тем более, на зарубежных полигонах в Германии, Великобритании, Польше и т.д. Известна и цена такого обучения. Она варьируется в диапазоне от 10 тысяч до 30 тысяч евро за каждого конкретного бойца, в зависимости от специализации. Понятное дело, что обучение обычного пехотинца стоит дешевле, чем сапера, подготовка танкиста встает в еще более круглую сумму, а один пилот F-16 стоит в таком процессе обучения как полк мотострелков. На его подготовку надо будет потратить миллионы.

Расход боеприпасов, горюче-смазочные материалы, износ техники, даже булочка в солдатской столовой – все это фиксируется соответствующими западными специалистами и ложится на Киев новыми финансовыми обязательствами.

Киев сейчас не платит, у него просто нет на это денег. Оплата такой подготовки ВСУшников идет из выделяемых Украине кредитов. То есть из денег, формально выделяемых Западом Украине. Но это вовсе не значит, что Киеву не выставят счет на оплату предоставленных услуг. И счет весьма немалый. За уже проведенное обучение десятков тысяч своих военнослужащих Киев должен, как минимум, миллиард. И не гривен. И значительная часть этих денег потрачена впустую, поскольку многие из обученных НАТОвскими инструкторами ВСУшники уже отправились к Бандере.