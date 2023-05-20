Герой спецоперации «Z» младший сержант Шипулин внезапным штурмом обратил врага в бегство

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто удивил, тот победил», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Крепость сильна, гарнизон – целая армия. Но ничто не устоит против русского оружия – мы сильны и уверены в себе».

МЕТКИМ ОГНЕМ ЛИКВИДИРОВАЛ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИСТОВ

Гвардии сержант Сергей Скулов

Гвардии сержант Сергей Скулов Фото: Минобороны РФ

«Отделение гвардии сержанта Сергея Скулова выполняло боевую задачу по освобождению одного из населённых пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, подразделение Сергея подверглось атаке со стороны боевиков. Противник вел огонь с заранее оборудованных позиций. В ходе боя наводчик-оператор боевой машины Скулова получил ранение. Оценив обстановку, командир боевой машины сержант Скулов принял решение занять место подчиненного и открыл ответный огонь по противнику. Благодаря своевременным и грамотным действиям Сергея Скулова и его экипажа прицельным огнем удалось сковать действия противника, подавить вражеский пулеметный расчет и уничтожить до 15 человек живой силы противника. Понеся большие потери и лишившись огневой поддержки, противник отступил».

ВНЕЗАПНЫМ ШТУРМОМ ОБРАТИЛ ВРАГА В БЕГСТВО

Младший сержант Роман Шипулин

Младший сержант Роман ШИПУЛИН Фото: Минобороны РФ

«Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Романа Шипулина выполняла боевую задачу по вытеснению украинских вооруженных формирований из лесного массива на важном направлении наступления российских войск. В ходе выполнения задачи группой был обнаружен опорный пункт украинских националистов с глубоко эшелонированной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и оборудованными замаскированными огневыми точками. Проведя разведку местности с применением БПЛА, штурмовикам удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков. Обезвредив минные заграждения, а затем, используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, группа заняла удобную, обзорную огневую позицию в готовности атаковать. Далее, проведя доразведку, заместитель командира взвода Шипулин передал координаты выявленных средств поражения противника на командный пункт российского артиллерийского подразделения. В результате удара российской артиллерии был уничтожен наблюдательный пункт боевиков, а также две замаскированные огневые точки. В ходе стремительного боя, действуя в составе штурмовой группы, Шипулин лично уничтожил боевую машину пехоты иностранного производства и двух украинских боевиков. Внезапность действий штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника. В результате прицельного огня из стрелкового оружия, точной корректировке огня артиллерии, противник был вытеснен с закрепленных позиций и обращен в бегство. Своевременные и грамотные действия группы под командованием младшего сержанта Романа Шипулина обеспечили успех наступательных действий. В результате выполнения поставленной боевой задачи опорный пункт националистов полностью перешел под контроль российских сил, а также были созданы условия для продвижения второго эшелона наших подразделений».

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