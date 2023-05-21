"Бились за каждый дом, подъезд и уголок": экс-мэр Читы, ушедший в зону СВО, об освобождении Артемовска

Александр Сапожников Фото: Андрей МИНАЕВ

… - Александр Михайлович, прежде всего, хочу вас поздравить с тем событием, которое произошло. Я имею в виду - полное освобождение Артемовска от украинских неонацистов. Теперь это не Бахмут, а полностью - Артемовск. Как бы вы - как человек, который не так давно оттуда, прокомментировали бы это освобождение?

- Наши ребята бились за каждый дом, за каждый подъезд, за каждый уголок.

То, что они совершили - стратегически важно. Артемовск для ДНР - жизненно необходимый транспортный узел.

Неслучайно и президент, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин в своём поздравлении воинам высоко оценил их заслуги.

А наиболее отличившиеся заслужили государственных наград.

Они, конечно, достойные ребята, молодцы, воюют очень профессионально.

- Скажите, пожалуйста, а ваши позиции далеко от Артемовска?

- У нас другое направление.

Но линия соприкосновения, передовая - одна.

Да, и она сдвигается, сдвигается, сдвигается… На запад.

Мы потихоньку идем вперед. Наши части, наши подразделения - передовые порядки заточены именно на это.

– Вы говорите, ну - медленно, но продвигаемся. Вот у людей, которые неискушенные в тактике, в стратегии, - у них возникает вопрос, ну, типа: почему потихоньку-то?

- Мы все прекрасно знаем, что у ВСУшников - хорошо укрепленная оборона. И у них чуть ли не каждый подъезд, каждый дом - стреляет, взрывает…

Чтобы такие, хорошо подготовленные, позиции взять штурмом - это очень сложно, тяжело.

Это же спецоперация, там же стреляют, там же и мины летают.

Самое главное в таких условиях - сохранить здоровье и жизнь солдата. Это - первоочередная задача. У командиров, у начальников военных. У всех.

- Понятно.

- А то, что «медленно»…

Как можно так рассуждать, что мы медленно идем? Мы идем так, как нам приказывают, как считает наше командование, и я уверен, что мы придем к Победе.

- И еще, значит, вопрос такой: а что, с так называемым «контрнаступом» войск ВСУ? Всякие противоречивые, там, я не знаю, идут слухи, сведения… А вот у вас, у человека военного, лейтенанта-артиллериста, который непосредственно на передовой - какое мнение на этот счёт? Что - у них просто пропал кайф, запал, что ли, наступать, если так вот говорить? Они боятся это делать? Мы их научили бояться?

- Знаете, Александр, они уже поняли - кто у нас защищает Россию, нашу Родину.

Мы же умеем воевать, мы очень смелые и крепкие - духом и сплоченностью.

Мы на передовой - вместе: и русские, и якуты, и буряты, и дагестанцы, и чеченцы.

Специальная военная операция - это многонациональные силы России.

Они все герои, кто участвует в СВО. Они все герои! Все, кто находится там…

Раз за разом доказывая ВСУшникам, что мы, извиняюсь за выражение, зубы и рога-то им пообломаем.

- Хорошее выражение. И не надо тут извиняться…Вот буквально вчера президент страны проводил большое совещание - по межнациональным отношениям. И он там сказал: наши противники надеялись, что вот то, что у нас - многонациональное, многоконфессиональное общество, это минус, что это, значит, разрушит нас. А мы, наоборот, сплотились.

- Мы, наоборот, сплотились, да, да.

Мы, наоборот сплотились, это же наша Родина, Родина у нас одна – Россия. Что у чеченца, у дагестанца, бурята, якута… Забайкальца - правильно? - новосибирца, москвича…

- Александр Михайлович, а это - уже не национальности у вас пошли…

- Так ведь и они тоже сплотились!

- А у вас вот, в вашем подразделении, как раз эти все национальности присутствуют?

- Все, все, да, - национальности Дальнего Востока, у нас все ребята. Это такой сплоченный наш полк – дальневосточники мы называемся.

- Ясно.

– Мы сплоченные. Сомнений в этом не было и нет, и не будет.

- И я не могу не спросить, вы по-прежнему сейчас находитесь в госпитале, да?

- Да, пока лечение прохожу. Пока в госпитале, да, врачи лечат. Потому что все-таки у нас же у каждого есть свои болячки. Ну, дай Бог, что все будет хорошо.

Сейчас - попутно тут - занимаемся с моими товарищами, друзьями. Мы собираем гуманитарную помощь. Непосредственно Александр Михайлович Осипов помогает нам.

- Это губернатор Забайкальского края.

- Мы готовим контейнер большой, 40-тонный.

И вот, я вам так скажу, вчера созванивался - армяне у нас, азербайджанцы - предприниматели, с которыми мы общаемся, дружим, опять же - буряты - и все собирают гуманитарку, все вместе, мы единый народ.

- А что конкретно уже собрали?

- А там список большой - это и квадрокоптеры, и прицелы, и дизель-генераторы, и масксети, и… Да все, что необходимо - для нашей работы на передовой, для Победы, для быта, все это мы сейчас готовим.

И, конечно, большое количество лекарств, медикаментов тоже собирается.

- Ну, спасибо, товарищ лейтенант, вам огромное, вот, за это интервью. Вы, пожалуйста, выздоравливайте.

- Конечно.

- Вы же еще две чеченские войны прошли, я так понимаю, и те раны, и те последствия обострились. А мы вами восхищаемся. Если что нужно, «Комсомолка» тоже вам поможет. Обнимаю вас.

- Люблю и уважаю наш народ. Спасибо!