Адаптацию к изменениям климата обсудят на X Невском экологическом конгрессе

25–26 мая в Санкт-Петербурге состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс. Одной из главных тем Конгресса станет климатическая повестка. Глобальные изменения климата затрагивают все больше сфер нашей жизни. Вопросам адаптации к таким экологическим изменениям, взаимодействию государства, бизнеса и общества, перспективам и проблемам развития ESG-направления в нашей стране будет посвящен круглый стол «Климат: новые вызовы столетия», который пройдет 25 мая.

Ведущими мероприятия станут Председатель комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным вопросам, водным и земельным ресурсам Рустам Латифзода и депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов.

В экспертной дискуссии примут участие сенаторы РФ, представители Администрации Президента РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, российские и зарубежные представители науки и бизнеса.

Напомним, что согласно мероприятиям Национального плана по адаптации к изменениям климата, утвержденного в марте 2023 года распоряжением Правительства России, предполагается создание специального информационного ресурса со сценариями изменений климата на территории России. Также планом предусмотрена разработка вузовских программ, программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков. Кроме того, большая работа предстоит в Арктической зоне. Там планируется провести мониторинг состояния грунтов в пределах населенных пунктов и по его результатам подготовить предложения в области технического регулирования.

«Мы живем в период серьезнейших климатических изменений. Государства находятся в экологической зависимости друг от друга, и решение экологических проблем возможно только при консолидации усилий всего мирового сообщества. Также нужна системная работа внутри страны, подстраиваться под новые условия необходимо всему нашему обществу, в том числе всем ведомствам и организациям – от государственных органов до бизнеса. Переориентация деятельности с учетом глобальных перемен – это кропотливая работа, которая требует синхронизации и четкого взаимодействия. Уверен, что X Невский экологический конгресс станет площадкой для такого плодотворного и эффективного диалога и поднимет ключевые темы сотрудничества для достижения общих целей», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета X Невского международного экологического конгресса Антон Кобяков.

Организаторами юбилейного, X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.

Трансляция мероприятий деловой программы предусмотрена на официальных сайтах: Невского международного экологического конгресса, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, МПА СНГ, Фонда Росконгресс, телеканале «Вместе-РФ», а также в аккаунтах организаторов Конгресса в социальных сетях.