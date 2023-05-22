Рекультивация карьера в подмосковном Буньково будет проходить под контролем экологов

В Московской области экологи Всероссийского общества охраны природы взяли под наблюдение и контроль проведение работ по рекультивации песчаного карьера в Буньково Фото: Shutterstock

Вместе с инициативной группой местных жителей представители экологического общества будут мониторить соблюдения природоохранного законодательства при проведении будущих восстановительных работ по продуктивности нарушенных земель.

Василий Иванов – эколог, приглашенный на собрание жителей, рассказал людям о категории грунта и о технических нормах выполнения подобных работ.

«Рекультивация — это комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекультивации является улучшение и восстановление продуктивности земель и водоёмов. Как правило территории после рекультивации отдаются под жилые застройки для дачных участков и поселков», – рассказал Иванов.

Собственник карьера сообщил, что планирует на данном участке построить поселок с развитой инфраструктурой. Тем самым подтвердив слова Иванова относительно, использования земли в дальнейшем после завершения отсыпки карьера.

21 мая 2023 года прошла акция жителей СНТ, проживающих поблизости от карьера, с участием представителей ВООП.

Тимур Усманов – член центрального совета, председатель московского областного отделения обратился к участникам акции и предложил провести гидрологическое обследование территории, чтобы установить соответствует проект рекультивации закону.

«Мы берем ситуацию под свой контроль вместе с жителями, добьемся встречи с владельцем земли и установим круглосуточный надзор проводимых работ на карьере. В Московской области наше общество уже закрыло много несанкционированных свалок, и мы не допустим появления мусорного полигона на месте карьера. Для нас самое главное – это защита людей и окружающей среды», – заявил Тимур Усманов.

В последние 24 часа неизвестные люди намеренно вводили в заблуждения жителей СНТ, пугая их рассказами о том, что на месте карьера будет мусорный полигон и захоронение радиоактивных отходов. Призывая жителей выйти на акцию, перекрыть дороги и добиваться справедливости. Испуганные люди пришли к месту карьера для выяснения, какие работы будут проводить для отсыпки участка земли.

«Карьер, находиться в собственности и владелец имеет право, распоряжаться этим участком по своему усмотрению. Несмотря на то что карьер со временем заполнился водой, и местные жители использовали его как зону отдыха – это совершенно не означает, что он превращается в общественный пляж. Для того чтобы территория карьера стала водоохранной зоной, необходимо внести ее в государственный водный реестр, но данный участок не обладает достаточным количеством признаков для включения в ГВР», – объяснила эксперт водоохраны Марина Гаврилова.

Эколог из ВООП Тимур Усманов предложил установить видеокамеру при въезде на карьер. Объяснив жителям: «Так мы сможем видеть в режиме онлайн в любое время, что привозят на карьер и в каком количестве для проведения культивации».