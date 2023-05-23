Расширение авиасообщения и возращение в Россию китайских туристов: Мишустин начал свой первый визит в КНР

Это первый визит Мишустина в КНР в качестве премьера. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник Михаил Мишустин начал двухдневный визит в Китай. Первая точка программы - Шанхай, куда премьер прилетел под утро.

Это первый визит Мишустина в КНР в качестве премьера. «Как можно быстрее посетить Китай» Мишустина пригласил лидер страны Си Цзиньпин. Сам товарищ Си был в России всего два месяца назад и провел переговоры с Путиным и Мишустиным. Тогда было решено активнее развивать сотрудничество двух стран.

Шанхай - крупнейший финансовый центр Китая, «витрина китайского экономического чуда». Не случайно именно здесь решили провести российско-китайский бизнес-форум. Из панорамных окон недавно построенного конференц-центра открывался роскошный вид на небоскребы и набережную Вайтань - излюбленное место горожан и туристов. На форум приехали представители крупнейших российских и китайских компаний. Это самый крупный постпандемийный форум с участием деловых кругов двух стран.

«Просьба занять свои места, не громко говорите и не передвигайтесь!», - предупредили организаторы форума перед тем, как в зал вошел Михаил Мишустин.

- Россия в прошлом году подверглась беспрецедентному санкционному давлению, но мы не только выстояли, но и продолжаем свое развитие, - отметил Мишустин и подтвердил это цифрами.

Инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых. Это минимальный показатель среди всех стран Европы. Безработица тоже на рекордно низком уровне - 3,5%. За прошлый год увеличился внешнеторговый оборот, на 20% вырос экспорт.

Китай уже более 10 лет основной торговый партнер России. В январе - марте товарооборот двух стран вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Как ожидается, к концу этого года товарооборот должен достигнуть рекорда, превысив 200 млрд.долл. При этом две трети расчетов уже проводятся в национальных валютах.

Мишустин заявил, что в новых условиях открываются

дополнительные возможности для расширения присутствия китайских компаний в России и для запуска российских производств на территории КНР. Премьер сообщил, что Россия готова увеличить поставки сельхозпродукции в КНР. По его словам, двусторонняя торговля сельхозпродукцией в прошлом году выросла на 42%, превысив 7 млрд. долларов, а по итогам первого квартала этого года рост составил уже свыше 90%.

Перспективными направлениями сотрудничества с Китаем Мишустин назвал судостроение, станкостроительную отрасль, производство беспилотников, лесопромышленный комплекс, а также поставки углеводородов в Китай.

Мишустин также предложил развивать авиасообщение с Китаем. Ну и, конечно, обе страны заинтересованы в восстановлении турпотока. До начала пандемии, по итогам 2019 года число турпоездок из Китая в Россию составило 2 миллиона, а из России в Китай - 2,3 млн. Теперь власти двух стран ставят задачу как минимум выйти на эти же показатели.