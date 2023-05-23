«Нейросеть сгенерировала изображение идеального мужчины?»: Павел Дуров взбудоражил подписчиков откровенными фото

Свое фото в идеальной физической форме IT-олигарх подписал так: «Самодисциплина - ключ к здоровью, богатству и счастью» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

38-летний Павел Дуров удивил пользователей соцсетей новыми фотографиями. Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров на трех снимках позирует с голым рельефным торсом на фоне замка Каср аль-Фарид в Саудовской Аравии. В переводе с арабского это название означает «одинокий замок», поэтому кто-то тут же предположил, что фото – намек на холостяцкий статус миллиардера (по данным Forbes состояние Дурова оценивается в $11500 млн.). Однако есть версия, что Дуров счастливо женат. Сам он не афиширует личную жизнь. И главное, что обсуждают под новыми снимками из пустыни – его накачанное тело.

Свое фото в идеальной физической форме IT-олигарх подписал так: «Самодисциплина - ключ к здоровью, богатству и счастью». Под снимками тысячи комментариев. Как заметила Ксения Собчак: «Дуров делится полезными советами, но у подписчиков другой интерес…»

Приводим самые популярные комментарии под фотографиями Дурова с идеальным торсом. Большинство из них шуточные. «Чую, это прогрев к курсу «идеальное тело за 30 дней» - оказался самым популярным комментарием с намеком на марафоны блогеров от Александра Соколовского (тоже блогера). Также в лидерах следующие комментарии – некоторые тоже шуточные. «В каком приложении обработал фотку?». «Это принц Персии?». «Залог здоровья, богатства и счастья – деньги Паш, говори честно». «Учитывая, что из России уходит Тиндер, это может быть тизером к тому, что в Телеграм наконец появится функция знакомств по локации или интересам, но с модерацией фейков и спамеров?» «Паш, найди работу уже, хватит фигней страдать». «Нейросеть сгенерировала изображение идеального мужчины?» «Айтишник здорового человека». «Повешу фото на карту желаний в разделе «деньги» и «мужчины мечты». Участник и победитель телешоу «Замуж за Бузову» блогер и предприниматель Денис Лебедев тоже отметился: «Круто! Все прекрасно на этих фото».

Павел Дуров опубликовал новые фото и назвал самодисциплину ключом к богатству и счастью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так как Павел Дуров редко радует подписчиков фотографиями, то многие с энтузиазмом откликаются на новые снимки. Изучив соцсети миллиардера, можно увидеть, что похожая фотосессия в пустыне у Дурова уже была – весной 2018 года, но тогда он был не такой загорелый, а его руки и пресс не были такими рельефными. С 2017 года Дуров проживает в ОАЭ, где много солнца - может потому за эти годы немного подзагорел?

Павел Дуров еще в 2017 году опубликовал личный «черный список» - сообщил 7 позиций от которых отказался лично он. Часть из них спорны и могут угрожать жизни и здоровью человека — речь об отказе от мяса животных; таблеток и любых продуктов фармацевтики.

«Черный список» Дурова: Павел утверждал, что отказался от – алкоголя; мяса животных; таблеток и любых продуктов фармацевтики; никотина и других наркотических вещества; кофе, черного и зеленого чая, энергетиков; фаст-фуда, сахара, газированных напитков. Правда, не все верят в честность данного «списка от Дурова» - по крайне мере в отказ «от любых продуктов фармацевтики».

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