Речпехи, а не морпехи: Зачем Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты на Украине

Зеленский отчитался, что уже посетил бойцов на передовой Фото: REUTERS

Наркофюрера в очередной раз торкнуло не по-детски. После возвращения из Хиросимы Зеленский отчитался, что уже посетил бойцов на передовой, а его пресс-служба разместила фотографии об этом знаменательном событии. Судя по тому, что Зеленский на этот раз не стал даже надевать свой вошедший уже в мемы «бронелифчик», до передовой от места дислокации президента (пока еще) Украины, не 7-10 километров, как обычно в таких поездках, а и все 20. Впрочем, это уже лирические мелочи.

С учетом того, что реально никакой пользы от пребывания Зеленского на позициях даже во втором-третьем эшелонах нет, смысл поездки президенты Володымыра очевиден – поддержать моральный дух ВСУ, показать, что еще не все потеряно. Характерно, что он поехал не в госпиталь к раненым и искалеченным (те, кто в госпиталях, киевским режимом уже списаны и для него бесполезны), а на позиции. Причем, к морским пехотинцам, которых Киев сейчас использует как обычную мотопехоту. И объявил там о создании на Украине целого корпуса морской пехоты Украины, совсем, как в США, где морпехи – это отдельный род войск в составе ВМС со своими артиллерией, бронетехникой и даже боевой авиацией.

- Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она мощная сила, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты, - заявил Зеленский, которому, судя по его поведению, все Божья роса.

Какие же украинские земли украинские морпехи освободили? Сказать такое не просто трудно, но невозможно. Но Зеленский смог. Так врать – это надо уметь, это достигается большим количеством тренировок в виде выступлений со сцены перед публикой.

Если учесть, что морская пехота имеет достаточно узкую специализацию изначально, которая заключается в том, чтобы захватывать и удерживать плацдармы при высадке морского десанта, а для США морпехи – это, в первую очередь, экспедиционный корпус для оккупации территорий других стран, то невольно возникает вопрос – для чего корпус морской пехоты Зеленскому? Если еще учесть и то обстоятельство, что Украина вскоре, вполне вероятно, потеряет выход на морское побережье. Сухопутный морпех – это, вообще, нонсенс какой-то. Есть, конечно, еще Днепр, но это тогда получается не морпех, а речпех какой-то.

Наверное, он объявит создание этого корпуса просто по факту уже перемогой Украины над москалями. Благо, что людишки для бригад морпехов в Незалежной еще остались. А украинские военкомы смогут их отловить и предоставить в необходимом количестве. А что там с ними будет дальше (спойлерну – отправятся к Бандере, как и обычные украинские мобилизованные из пехоты или территориальной обороны), Киев и, в частности, Зеленского, уже не волнует. Он свое дело сделал – прокукарекал.