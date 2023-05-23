Пытались свергнуть Асада: расследование указало на десятки тайных операций британского спецназа за рубежом

Британский спецназ проводил тайные операции в 19 странах с 2011 года. Фото: Shutterstock

Британское издание The Guardian опубликовало расследование исследовательской группы Action on Armed Violence (AOAV), в котором утверждается, что британский спецназ проводил тайные операции в 19 странах с 2011 года. Все эти миссии тщательно скрываются, что вызывает у авторов серьезные опасения по поводу прозрачности использования элитных подразделений.

Как утверждается, операции проходили в Сирии, Нигерии, Судане, на Украине и даже в России. Официально ничего не сообщалось, поэтому расследователи довольствуются крупицами утечек, пытаясь восстановить картину и понять, куда на деньги налогоплательщиков посылают засекреченные отряды.

Выяснилось, что премьер-министр и министр обороны Великобритании десятки раз привлекали спецназ для выполнения рискованных миссий в третьих странах, где нахождение британских сил не предусмотрено. Правительство использовало то обстоятельство, что направление спецподразделений не требует одобрения Палаты общин и не подлежит расследованию ни одним парламентским комитетом. По словам Иэна Овертона, исполнительного директора AOAV, «отсутствие парламентского одобрения и ретроспективных отчетов об этих миссиях вызывает глубокую тревогу».

Ключевой зоной активности была Сирия, куда британский спецназ отправился в 2012 году, чтобы помочь радикалам свергнуть режим Башара Асада. В 2013 году разведчикам была поставлена задача наметить цели для бомбардировок, но парламент тогда заблокировал эти авиаудары. Подтверждением секретности может служить информация о погибшем в Сирии сержанте, которого сначала записали в другое подразделение, и только спустя время признали, что он служил в спецназе, а погиб от дружественного огня, когда его американский коллега случайно активировал взрывчатку.

Пресловутая утечка документов Пентагона вскрыла еще одну тайну: порядка 50 элитных британских бойцов орудуют на Украине, хотя формально королевство не является стороной конфликта.

Как утверждают авторы публикации, в 2015 году спецподразделения также получили карт-бланш на ликвидацию исламистов в третьих странах от тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона, после того, как 30 отдыхавших в Тунисе британцев были убиты террористами при захвате отеля.

Часто спецназовцев привлекают к эвакуациям и спасению заложников. Так в Нигерии в 2012 году попытка спасти британца и итальянца, захваченных исламистами, закончилась провалом. В 2019 году при координации и участии англичан, была освобождена плененная британская пара на Филиппинах. Один из самых свежих случаев: эвакуация двух десятков британских дипломатов и членов их семей из Хартума после начала боевых действий в Судане.

Несмотря на участие спецназа, минобороны не упомянуло их причастность к операции, воздав должное только подразделениям Королевской пехоты и ВВС.

Добрались элитные британские войска и до России. Как утверждается, в 2014 году они были внедрены в делегацию Великобритании на Олимпийских играх в Сочи для обеспечения безопасности спортсменов.

В список стран, куда успели вступить берцы британского спецназа, также входят Алжир, Эстония, Франция, Оман, Ирак, Кения, Ливия, Мали, Кипр, Пакистан, Сомали и Йемен. В ответ на запрос СМИ о подробностях подобной активности представитель Минобороны Великобритании заявил, что, согласно давней традиции, действия британских спецподразделений не комментируются.